Valilik, 159 çocuğu sokaktan kurtardı

Bilindiği gibi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sokak çocuklarını sokaktan kurtarmak için ocak ayında bir eylem planı yürürlüğe koydu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Valilik önceki gün bir açıklama gönderdi. “Çocukların sokak yaşamından uzaklaştırılmasında destek olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dendi…

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Valiliğin açıklamasını birlikte okuyalım; 5442 Sayılı İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca Kocaeli il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 10.01.2018 tarih ve 2018-1 sayılı Valilik kararı ve Genelgesi ile İl Eylem Planı yayınlanmıştır. Bu doğrultuda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları ve ilgili kurum müdürlükleri, her ilçede kurmuş oldukları mobil ekiplerle 7 gün 24 saat alan çalışmalarını yürütmektedirler.

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Çocuklarımızın sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için mobil ekiplerinin 26.03.2018 tarihi itibariyle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde:

Sokakta tespit edilen; 414 çocuğumuzun; 288’i Türk Vatandaşı, 126’sı Suriye vatandaşı olup, 237’si erkek, 177’si kız olan sokakta çalışan çocuklarımızın tamamı için Valilik Kararı ve Genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilme çalışması yapılmıştır.

Tüm Çocuklar Eğitim durumları yönünden ele alınmış olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili mevzuatınca işlem yapılması sağlanmaktadır.

Türk vatandaşı olan 288 çocuğun aile hekimliklerine kayıtları araştırılmış, rutin aşı uygulaması, ailesinde bulunan yetişkinlerin gebe takipleri, süreğen hastalığı olan çocuk veya aile üyesinin hastalık takipleri ayrı bir işlem olarak ele alınarak, yürütülmekte, Suriyeli çocukların sağlık kayıtları tamamlanmakta ve takipleri yapılmaktadır.

Sokakta çalıştırılan 105 çocuğun ve ailesinin Geçici Barınma Merkezlerine gönderilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemleri devam etmektedir.

414 çocuğun tamamı ikamet ettikleri bölgelerde bulunan Gençlik Merkezlerine kendi akranları ile aynı fiziksel, bilişsel gelişim seviyesine ulaşabilsinler diye mesleki çalışmalara alınmak üzere bildirilmiş, ev ziyaretleri sonucunda, 51 çocuk Merkezlerde ki aktivitelere alınmaya başlamıştır.

Sokakta çalışan çocuğun ailesinde; işgücü olabilecek ve iş arayan üyeleri İş Kurumunca kayıt altına alınmaktadır. Bu yönde 98 kişi için kayıt yapılarak, iş arama sürecine girilmiştir.

Çocukların sağlıksız koşullarda çalışmasını destekleyen yapılarda olan hurdacılar ile kâğıt depoları, Kaymakamlıklarca kontrol ve denetimleri yapılmakta, kapatma işlemleri yürütülmektedir.

Camii önlerinde çalışan ve dilenen çocukların tespiti için Camii çalışanlarını görevlendirmiş olup, tespit edilen çocuk bölgede bulunan mobil ekiplere bildirilmektedir.

Cuma hutbelerinde Çocukla yapılan alışveriş ya da dilenen çocuğa para vermenin çocuk açısından doğabilecek zararlarına yer verilmektedir.

Görünürlük ve Farkındalık Çalışmaları kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ASPİM olarak Afiş, Billboard ve broşür çalışmaları yapılmış, basılmış ve şehrin en kalabalık yerlerine asılmaya ve el ilanları dağıtılmaya, bu yönde yapılmak istenen projelere destek verilmekte, görünürlüğü arttırarak, farkındalık çalışmalarını güçlendirilmektedir.

Valilik emri gereği; ilk defa sokakta çalışan veya dilenen çocuk tespit edildiğinde ailesine tebligat yapılmakta, herhangi bir para cezası uygulanmamaktadır.

Aynı çocuk ikinci kez veya daha fazla sokakta çalışırken veya dilenirken tespit edilirse ailesine idari para cezası uygulanmakta ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

İlimizde sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuk sorunu ile mücadele etmede en önemli önleyici davranış şekli bu çocukların satmış oldukları malzemeleri almamak, dilenen çocuklara para vermemek ve yetkililere bildirmektir.

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Valilik Kararı Tebliğ edilen Aile Sayısı : 414

İdari Para Cezası Kesilen Aile Sayısı : 55

Suç Duyurusunda Bulunulan Aile Sayısı : 26

Eğitim Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 128

Sağlık Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 5

Koruma altına alınan Çocuk Sayısı : 4

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Vatandaşlarımız; sokakta çalıştırılan çocukların satmış oldukları malzemeleri almayarak, dilenen çocuklara para vermeyerek ve ilgili kurumlara bildirimlerde bulunarak, onlara yardımı sağlıklı bir biçimde sunacak kurumlara yönlendirmeleri sonucu çalışmalarımız daha etkin hale gelmiştir.

Çocuğun sokakta çalıştırıldığını ya da dilendirildiğini gören duyarlı vatandaşlarımızın; Alo 183, Alo 155, Alo 153 numaralı ihbar hatlarına yapmış oldukları bildirimler sayesinde, mart ayı içerisinde 159 çocuğumuz sokak yaşamından uzaklaştırılmıştır.

Çocukların sokak yaşamından uzaklaştırılarak, eğitim hayatına kazandırılması ve rehabilitasyonu çalışmalarında; yanımızda yer alarak, güç veren, destek olan duyarlı Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu hassasiyetin devamını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kocaeli Valiliği”

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Kocaeli Valiliğinin açıklaması böyle…

Çocuğun sokakta çalıştırıldığını ya da dilendirildiğini gören duyarlı vatandaşları;

Alo 183, Alo 155, Alo 153 numaralı ihbar hatları arayabilirler…

Bu numaraları arayan duyarlı vatandaşlar sayesinde Mart ayı içerisinde 159 çocuğun sokak yaşamından kurtulduğu belirtildi.

Şunu ifade etmeliyim ki; Kocaeli Valiliğinin başlattığı bu projeye tam destekliyorum.

Uyuşturucunun ortaokullara kadar indiği, uyuşturucu kullanımının 15 yaşın altına indiği bir ortamda bu tür projelerin artması lazım. Bu projelere her vatandaşın destek vermesi lazım. Destek verelim ki; bu proje daha fazla başarılı olsun ve daha fazla çocuk sokaklardan kurtulsun.