“Kendi kendimizi aldatma” huyumuzdan artık vazgeçsek

Ayaklarımız bir türlü yere basmıyor.

Gerçeklerle yüzleşmek, pek işimize gelmiyor.

Kendimize bir hayal dünyası yarattık, günümüzü gün ediyoruz.

Şu “üniversiteye erişme” konusu.

Günlerdir önümde not olarak duruyor, ancak sıra geldi.

Biliyorsunuz, müjde Başbakan Binali Yıldırım’dan gelmişti.

“Türkiye, üniversiteye erişmede dünyada ikinci…”

Vavv! Müthiş!

Birinci Yunanistan’mış, o da ancak bizim bir ilimiz kadar büyük olduğundan önemli değilmiş…

İlk bakışta “gurur duyulacak” bir sonuç!

Dış görünüşü müthiş yaldızlı!

Acaba kutunun içi nasıl?

Türkiye üniversiteye erişimde dünyada ikinci de, neden acaba “en eğitimli ülkeler” arasında değil?

Veya bundan “Üniversiteye gidiyoruz, ama eğitilmiyoruz” sonucunu mu çıkarmak lazım?

Eğitim seviyemiz söylendiği gibi iyi olsa, belli başlı uluslararası kriterlerde de rekor kırarız.

Üniversiteye erişimde dünya ikincisi olan Türkiye’nin şu haline bakar mısınız?

*OECD’nin en zeki ülkeler sıralamasında 41’inciyiz.

*2016 Küresel Refah Endeksi’nde 78’inci sıradayız.

*Aynı endekse göre Türkiye…

-Ekonomik kalitede 49’uncu

-Sağlıkta 52’nci

-Doğal ortamda 55’inci

-Siyasi ortamda 65’inci

-İş ortamında 74’üncü

-Eğitimde 80’inci

-Kişisel özgürlüklerde 94’üncü

-Sosyal sermayede 104’üncü

-Güvenlikte 126’ncı

Bir şey daha…

Türkiye madem “üniversiteye erişimde” dünya ikincisi de, neden hiçbir üniversitemiz “dünyanın en iyi 500 üniversitesi” arasında değil?

Bu nedenle diyorum ki…

*Ayağımız yere bassın.

*Boş şeylerle böbürlenmeyi bırakalım.

*Sonuç ne, ona bakalım. Üniversitelerde çocuklarımızı iyi yetiştirebiliyor muyuz, yetiştiremiyor muyuz?

Tatlı tatlı sömürülüyoruz

Tamam, havaalanları yapıyoruz…

Tamam, köprüler yapıyoruz…

Tamam, tüneller açıyoruz…

Tamam, şehir hastaneleri yapıyoruz…

Ama nasıl?

Çalışarak, üreterek kazandığımız parayla mı?

Değil, aldığımız borçlarla.

Zengin ülkeler bize borç vermek için can atıyorlar.

Nasıl atmasınlar…

Örneğin Almanya’da tahvil faizi yüzde 1.

Türkiye’de Euro bond faizi yüzde 6.

Aradaki farka bak!

Sürekli borç aldığımız Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de durum aynı.

Kendi bankalarında tahvile yatırsalar yüzde 1-1.5 faiz geliri alırlarken, Türkiye’ye borç verdiklerinde yüzde 5.5-6 faiz elde ediyorlar.

Dış borçlarımız için yılda 25 milyar dolar faiz ödüyoruz.

Bu para senin benim cebimden çıkıyor.

Biz yüksek faizli dış borcun tokadını Osmanlı döneminde yedik, ama demek bu bize ders olmamış.

Yüksek faizli borçla Almanlara demiryolu, Fransızlara elektrik santrali yaptırdık.

Sonuç?

Sonuç, Osmanlı boyunu aşan bu borçların altından bildiğiniz gibi kalkamadı.

Bana göre, bugün yine aynı hata içindeyiz.

Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için, ha bire yüksek faizli dış borçla yatırım yapıyoruz.

Peki, bütün bu yatırımlar Türkiye’nin güçlü olduğunu mu gösterir, yoksa tatlı tatlı sömürüldüğünü mü?

Lütfen, “Borç yiyen kendi kesesinden yer” atasözünü unutmayalım.

Şunu da aklımızdan çıkarmayalım:

Ekonominin temeli, üretimdir.

Biz, “üretim ekonomisi”ni çoktan bıraktık, memleketimizi “borç ekonomisi”yle yönetiyoruz.

Ekonominin bu temel ilkesinden ne kadar uzaklaştığımızı, görmesi gerekenler görmüyor mu?

Üretmeyen bir Türkiye, sürekli borçlanarak daha ne kadar ayakta kalabilir?

3 görüş

*“Anormal olan her şey normalleşince, normal olan her şey anormalleşiyor.” Zygmunt BAUMEN (Polonya asıllı filozof)

*“İyilik yapabileceği halde yapmayan bir insan suç işlemiş olur.”

*“Bir yerde paylaşılacak bir para varsa, zenginler paylaşır. Bir yerde ödenecek bir fatura varsa, fakirler öder.”