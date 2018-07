Derince’nin kurban yeri paraları üzerine Talip Yeşilyurt’tan gerekli yanıtımı aldım…

İstediğim yanıtımı aldım. Talip Yeşilyurt, baba dostum. Kurban yeri paraları ve diğer kaynak aktarımlarıyla ilgili olarak, nasıl bir çalışma yaptıklarını sordum. Yanıtı açık ve netti… İşte Talip hocanın söyledikleri…

***

‘Kurban yeri parası olur, başka para olur. Biz kulüplerimizin hepsine gerekli yardımları yapıyoruz. Kimseyi boş çevirmiyoruz. Bence size gelen telefonlar, organize bir çalışmanın ürünü. Ayıp ediyorlar. Spora darbe vurmaya kalkıyorlar. Spor siyasete alet edilmemelidir. Başkanımız her türlü desteği veriyor. Bunun kesilmemesi lazım. Teşvik edilmesi lazım. Bize gelen her kulübe elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Kurban yeri parası, başka kaynaklar zorlanıyor, gençlerimizin spor yapması için teşvik ediliyor. Tabii ki her kulübe eşit maddi yardım olamaz. Çünkü her kulübün bütçesi ve mücadele ettiği lig kategorileri farklı. Buna uygun olarak davranmak durumundayız. BAL temsilimiz ile 2.Küme temsilcimize aynı rakam ödenemez elbette. Her şeyleri farklıdır’…

***

İşte iddialar ve işte Talip hocanın yanıtı. Ben görevimi yaptım. Artık gerisi size kalmış… Dediğim gibi, iddia ortaya atıyorsanız, lütfen belgelerini de getirin ve isim vermekten korkmayın. Kimse öcü değil, burası da Muz Cumhuriyeti değil…

Talip Yeşilyurt adam yemiyor… Üzüldüğü tek şey, organize çalışma yapılması ve sporun siyasete alet edilmesi…

Maden: Ben kulübü kimseye vermiyorum bir yere de gitmiyorum…

Bir süredir Kocaeli Birlikspor ile ilgili olarak yayınlar yapıyoruz. Sonunda suskunluğunu bozan Erhan Yılmaz ve Hamit Maden ile, önceki akşam bir sohbet yaptık. Tabii ki telefon sohbeti. Yakında yüz yüze de görüşeceğiz…

Kulübün, 1 Mayıs’tan itibaren yeniden Erhan Yılmaz tarafından satın alınacağıyla ilgili bir gelişme var. Biz bunu yayınladık ve görevimizi yaptık. Tabii ki kaynaklarımız gizli. Ancak bu haberin aslı olmadığını söyleyen Erhan Yılmaz ‘Benim kulübe geri dönmem söz konusu değil. Ben artık o kulübü almam. Yeterince yıprandım ve görevimi yaptım. Kimse sahip çıkmadı, Maden Grup’a devrettim. Hamit Maden de yakın arkadaşımdır ve aramızdaki ilişki sadece ikimizi ilgilendirir. Şirketi ciddi ve büyük bir şirkettir. Bana tüm taahhütlerini yerine getirmiştir. Ödemelerini yapmıştır. Bence ona destek vermelisiniz. Bu kulübü çok seviyor ve buradan bir yere götürmeye de niyeti yok’ dedi.

***

Hemen ardından da Maden Grup’un yönetim kurulu başkanı Hamit Maden aradı. Kendisiyle ilk kez konuşuyorum ve gerçekten bende saklı kalacak şekilde, hoş bir sohbetimiz oldu. Hamit bey ciddi ve iyi niyetli bir insan. Kulübü kesinlikle başka bir yere götürme gibi bir yine niyetlerinin olmadığını, hatta yasala olarak da böyle bir şeyi yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Haberimizi açıkça yalanladı. Biz de kendisinin tüm açıklamalarını açık ve net şekilde yayınlayacağımız söyledik ve işte yayınlıyoruz…

***

“Kesinlikle kulübü bir yere götürme niyetim yoktur. Biz şirketimiz olarak kulübü devraldık ve yakın arkadaşım olan Erhan Yılmaz ile anlaştık. Sürekli yayınlarınızla bizi rencide ediyorsunuz. Bu bize değil, kulübe zarar veriyor. Biz bu kulübü aldık ve güzel bir niyetimiz var. O yörede pırıl pırıl bir kulüp kuracağız ve geleceğe sporcu yetiştireceğiz. Ben sporu çok seviyorum. Sinopluyum ama kulübü götürme gibi bir projem asla olamaz. Olsaydı da açık açık söylerdik. Ben şimdi resmi bir açıklama yapmıyorum. Sadece sizi aydınlatmak istedim. Sezon sonu gerekeni yapıp, tüm açıklamalarımı gerçekleştireceğim. Biraz daha sabredin. Henüz lig devam ediyor. Bu arada personelle ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Biz personelle oturduk ve konuştuk. Yüzde yüz zam istediler, şimdi veremeyeceğimizi yeni sezonda artışı yapacağımızı söyledik. Çalışamayacaklarını söyleyip, gittiler. Durum bundan ibarettir”…

***

Evet… İşte Hamit Maden ve Erhan Yılmaz’ın açık ve net olarak beyanları. Bu beyanları da ben istediğim için verdiler. Bunun da bilinmesi lazım. Çünkü sezon sonuna kadar konuşmak istemiyorlar… Haklılar da… Biz de sabredip, bekleyeceğiz ve açıklamaları göreceğiz…

Hayat ne tuhaf!..

Henüz Kocaelispor D Genç takımındayken haber yaptığım Erhan Yılmaz, büyüdü de kulüp başkanı bile oldu.

Ben mutluyum ve vicdanen rahatım…

***

DİPNOT: Haber kaynağım ile bir kez daha görüştüm. O da ‘Bekleyin ve görün’ diyor…

Büyükşehir’in basketbola el atma olayı!..

İzmit Belediyesi’nin Hidayet Türkoğlu’nu kente getirmesi ve İzmit’i pilot ilçe projesi resmi olarak dahil etmesiyle, basketbolumuzda bir canlılık söz konusu oldu. Üzerindeki ölü toprağını atma gayretindeki Kocaeli basketbolu, eski şaşaalı günlerine dönecek mi?.. Göreceğiz. Bildiğim tek şey var, Nasaş büyük erkekler liginde mücadele ederken salon ful çakıyordu. Kızlarda Brisa ve Kağıtspor ise salonu dolduramıyorlar, ama sadece kendi aralarındaki maçta onlar da iyi bir seyirci kitlesi önünde oynuyordu. Çünkü bu maç unutulmaz derbiydi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, basketbola yeniden el tama kararı verdi. Bununla ilgili, basına kapalı olarak bir toplantı yapıldı. Bunun sonucunda el birliği yapılması karı verildi…

Ama kesinlikle transfer yapılmayacak ve alt yapı liglerinde çocuk yetiştirilecek. Zaten üst yapıda, büyük erkek takımı kurmadıkça, bir ilginin olmayacağı açık. Tecrübeyle sabittir…

Salonu doldurmak istiyorsanız…

30 milyon liralık bütçeyle bir erkek takımı kuracaksınız…

Ya da, bayan voleybol liglerinde takım yapacaksınız…

Bunun dışındakiler laf-ı güzaftır…

Ha amaç sporcu yetiştirmekse, buna sonuna kadar desteğimizi veririz…

AEG Eti Kandıra voleybol, Nasaş basketbol, Kocaelispor voleybol ve basketbol takımları tarih olmuştur…

Hem de milyonları toprağa gömerek…