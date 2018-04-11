Siyasette din faktörü…

Hazreti Muhammed; “Din, akıl sahiplerine seslenir” diyor…

Allah’ın insana bahşettiği en büyük hazine “AKLI” dır.

“Cehaletle-din” bir arada olduğu zaman, insan aklını kullanamaz, din dışı bağnazlığın tutsağı olur! Sözde, “İslamiyet uğruna” kendi din kardeşinin canını alır!

İşte, Ortadoğu’daki kanlı terör eylemlerinin sonuçlarını görüyoruz!

Müslüman Müslüman’ın canını alıyor!

Üstelik, yine yaşayıp öğreniyoruz ki; bu terör örgütleri emperyalist ülkelerce bol keseden destekleniyor!

Ne yazık ki, bizim ülkemizde de “din” siyasetin en önemli “oy toplama aracı” haline gelmiştir!

Rahmetli Menderes, iktidar olduktan sonra Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada; “Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz” diyordu!

Menderes, Londra dönüşü geçirdiği uçak kazasından sağ kurtulunca, kimileri ona “yüce makamlar” yakıştırıyordu!..

Cahil toplumun “ulema yaratma” tutkusunun sınırı yoktur!

Ya günümüzde?

AKP Genel Başkanı Erdoğan, şüphe yok ki, başarılı bir lider. 15 yıldır iktidarda kalması başka türlü açıklanamaz.

Bu kadar uzun süreli iktidarlar döneminde, bu iktidardan maddi-manevi büyük yararlar sağlayanlar olduğu gibi, bu yararları sürdürebilmek için “lideri yüceltmek” yarışında olanlar da vardır!

Başarılı bir lider, bu tür abartıların sonunda kendisine de zarar verebileceğini gören ve gerekli önlemi alabilen kişidir.

Örnekleyelim;

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, bir konuşmasında; “Allah-u Teala’nın bütün vasıflarını toplamış lider Recep Tayyip Erdoğan” diyor!

diyor! AKP Aydın İl Başkanı İ.Hakkı Eser; “Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamberdir” diyor!

diyor! AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin; Başbakana dokunmak bile bir ibadettir” diyor!

diyor! Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas; “Başbakanımızın sünnetidir ya” diyor!

diyor! AKP milletvekili Mehmet Metiner; “Akparti Allah’ın partisidir. Ona oy vermeyen Mehdi’nin gelişini engelleyen kafirlerden yana olur” diyor!

diyor! Namifi’lerin İmamı Cevdet Hoca; “Sayın Erdoğan’ın getireceği yeni anayasa, Kur’an’ın yetersiz geldiği için kendisine Hz. Cebrail vasıtasıyla vahiy edilmiştir. Desteklememiz gerekiyor. Desteklemeyen kafirdir” diyor!

Bütün bunlar, “sosyal medyada” görsel ve sesli olarak defalarca yayınlandı!

Bu açıklamaları hiç kuşkum yok ki, AKP kurmayları ve sayın Erdoğan’ın danışmanları da biliyor!

Hiç kuşkum yok ki, sayın Erdoğan inançlı bir insan. Haşa bir insanın “Allah’la eşdeğer” görülmesinin, Allah’ın asla affetmeyeceği “Allah’a ortak/Şirk” koşmak olduğunu, Hazreti Muhammed’in de “son peygamber” olduğunu, hiçbir insana “vahiy” gelemeyeceğini bilir.

İyi ama, bu güne kadar bu densiz ve “imanı sakat” insanlara yönelik tepkileri oldu mu?

Her konuda her gün konuşan, yanıt veren sayın Erdoğan, bu konularda kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı mı? Bu densizleri de şiddetle azarladı mı?

Ve; Günde 5 vakit ezan sesi ile ibadete koşan Müslümanlar, o ezanda; “Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” sözlerini unutuyorlar mı?

Din, Yaradan’la yarattıkları arasında bir inanç olayıdır. Her insan kendi hesabını kendisi verecektir. İslam dininde “aracı” yani “Ruhban sınıfı” yoktur!

Gelin, siyasetin kirli emellerine yüce dinimizi alet etmeyelim!