Ne o, İzmit Belediye Başkanı değişti de haberimiz mi olmadı?

*İzmit Yürüyüş Yolu yenilenecektir. Bununla ilgili proje hazırdır. Altyapısı ve ışıklandırmalarla ilgili çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. Yürüyüş yolunu daha iyi bir noktaya getireceğiz.

*İzmit ticaretinin atardamarı olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi için de projelerimiz var.

*Şehir içinde Kapanönü bölgesinde çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.

*Ticari anlamda İzmit’i açıkhava AVM’si haline getirmek istiyoruz.

Yukarıdaki sözler, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a ait.

Üçüncü basınla buluşma toplantısında söylemiş bu sözleri.

Okuyunca “Allahallah” dedim kendi kendime, “İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan gitti, yerine Hasan Ayaz başkan oldu da bizim mi haberimiz yok”!

AKP’de çok garip şeyler oluyor, çok!

Ben anlamakta güçlük çekiyorum, olup biteni anlayan varsa bir anlatsın!

Çöp fabrikası, liman ve geri zekâlılık

Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmasına karşı çıkıyormuşuz…

Ama körfezde liman yapılmasını haber yapmışız…

Nasıl çevreciymişiz…

Böyle çevrecilik olmazmış…

Biz Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasına madem tepki veriyormuşuz…

O da körfezde liman yapılmasına karşı gelecekmiş…

Böyle yazıyor gerzek!

Araştırdım, bulamadım.

Tıp doktorlarına ve profesörlerine sordum, “Geri zekâlılığın tedavisi yok” dediler.

Şu liman konusu

Bu kent onlarca yıldır hep çapsız ve vizyonsuzların tekelinde, bu nedenle de şu “liman” konusu hep tartışılır durur.

Efendim…

*Limana karşıyız.

*Bu kadar limana ne gerek var.

*Limanlar denizimizi kirletiyor.

Bunlar; ekonomi nedir, siyaset nedir bilmediklerinden, belleklerine takılan üç beş yanlış bilgi kırıntısını sakız gibi çiğner dururlar.

Bunu da “çevrecilik” sanırlar.

Liman, ülke ekonomisi için gerekli mi?

Gerekli…

Deniz taşımacılığı, bir ekonomi için en büyük avantaj!

Tamam da, limanı, bölgemizde sanayi ve ticaretin en yoğun olduğu İzmit Körfezi çevresine yapmayacaksın da nereye yapacaksın?

Bölgemiz zamanında tercihini yapmış, “sanayi” demiş.

Kocaeli, Türk sanayinin merkezi haline gelmiş.

Binlerce fabrika yapılmış, yapılmaya devam ediliyor.

Bu fabrikalar, mal alımlarını ve mal satımlarını limanlar olmasa nasıl yapacaklar?

Sanayi şimdi Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinde de yoğunlaşıyor.

Liman olmasa buradaki fabrikalar ticaretini nasıl yapacak?

Bu nedenle şu lüzumsuz liman tartışmasını bir tarafa bırakalım da, nasıl “iyi bir liman şehri” oluruz, bunun arayışında olalım.

İşin adını koyalım.

Dünyada çok başarılı “liman şehri” uygulamaları var, bunları örnek alalım.

Bütün iskeleleri tel bir otoriteye bağlayalım.

İskelelerin 40 tane kocası olmasın, her kafadan bir ses çıkmasın.

Limanların ihtiyacı olan yolları ve depolama alanlarını yapalım.

Kurallar koyup uygulayalım.

Ama biz öyle yapmıyoruz…

“Yaa İzmit Körfezi’nde liman istemiyoruz” diye tutturuyoruz.

Türk ekonomisinin ihtiyacı var, yapılıyor işte.

Sen istesen de istemesen de yapılıyor.

43 tane var, 44’üncüsü de yolda.

İhtiyaç oldukça sayı artacak.

Artmalı…

Önemli olan ihtiyaca karşı çıkmak değil, ihtiyacı doğru yönetmek!

Liman ihtiyaç mı, ihtiyaç…

O zaman bu ihtiyacı adam dibi yöneteceksin.

Dünya nasıl yapıyorsa, sen de aynısını yapacaksın.

Bu işler öyle “kuş beyinliler”in işi değil!

Madem istiyorsun, manşet atsana

O gazete…

O gazeteci…

Höykürüp duruyor.

Her şeye karşı çıkıyormuşuz…

REAL-AVM alanında çok katlı bina yapılmasına karşı çıkmışız, şimdi de İzmit Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasını istemiyormuşuz…

Doğru, biz her iki konuda da toplumun ortak tepkisini dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.

Sen…

Sen çöp fabrikasının madem Umuttepe’de yapılmasını istiyorsun, manşet atsana!

Biz “İzmit Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasına hayır” imza kampanyası başlattık ve 82 bin 536 imza topladık.

Sen de hiç durma “Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasını istiyoruz” diye imza kampanyası başlat.

Haydi, göreyim seni!