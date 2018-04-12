Remzi Demirer ve 8 Mayıs’taki TÜFAD kongresi üzerine bir yazı...

Kentimizin en eski spor insanlarından Remzi Demirer, TÜFAD Kocaeli Şubesi’nin başında ve özellikle de TÜFAD üst yönetiminde önemli işlere imza atıyor.

Bizzat TÜFAD Genel Başkan İsmail Dilber’in dilinden Ankara’da dinledim.

Remzi Demirer’i yere göğe sığdıramayan İsmail Dilber hoca, çalışmalardan da söz ederken benim yanımda Mustafa Denizli hocamı da aradı ve beraber hasret giderdik.

Mustafa hocam da şaşırmış, ‘Hakan Ankara’da ne işin var?’ dedi. ‘Gizli bir çalışmada görev aldım hocam’ dedim…

Gülüştük…

İsmail Dilber hocayla yaklaşık 2-3 saat süresince Kocaeli futbolu, Türkiye futbolu, teknik direktörlük ve rahmetli babamın antrenörlük yıllarında yaşadıklarımı konuştuk.

Çünkü babamın Petkimspor’da görev yaparken, bir futbolcusu maç sırasında vefat etmişti ve onun izlerini yıllarca taşıdı…

Remzi hocamı ben 1986 yılında Gölcükspor’da yöneticilik yaparken tanıdım.

Genel kaptan ve eski bir futbolcuydu.

Raif Kandemir ağabeyimi Bahçecik’te oynarken izlemiş biriyim.

Remzi hocam da o yılların futbolcusuydu.

Ben ise acemi bir gazeteci…

Remzi hocamla Türkiye’nin dört bir yanına, Gölcükspor muhabiri olarak seyahatler yaptım. Tabii ki takım otobüsüyle…

Çünkü tek gazeteydik…

Ben de Gölcük’ü izleyen tek gazeteci…

Birçok anımı paylaştığım, birçok sohbetler yaptığım, spor üzerine sık sık düşüncelerini alıp uyguladığım Remzi hocam, bu kent için bir değerdir.

Kocaelispor’u bıraktığı geceyi unutamam…

Telefondan, hem de gazeteci kardeşlerimin tanıklığı içerisinde, kendisine yalvarmış ve göreve devam etmesini istemiştim.

Ama çark işte… Öyle bir işliyor ki, dişlileri arasında, en çok da başarılı adamları öğütüyor…

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Engin Korukır hocam, TÜFAD konusunda kendisine tam destek veriyor…

O da yıllarca Gölcükspor ve Kocaelispor’da oynamış bir isimdir…

Kendisine yıldız vermişliğim vardır…

Bu ikili, TÜFAD’ın gelişiminde gerçekten unutulmayacak çalışmalar yapmıştır…

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Şimdi TÜFAD’ın, yani Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin 8 Mayıs’ta kongresi var…

Remzi hocam tabii ki tek aday…

Kocaeli futbolu, hatta Kocaeli sporu üzerine aydın düşüncelerini iyi bildiğim hocam, büyük ihtimalle görevine devam edecek, güven tazeleyecek…

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Yeni dönemde ben yine kendisine tatlı eleştirilerimi sürdüreceğim…

O yine bana yanıtını demokrasi ölçülerinde vermeye devam edecek…

Ne mutlu!..

Herkese örnek olmalı…

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun hocam…