Kocaeli’de Greko-Romen yok gibi bir şey…

Serbest ve Yağlı Güreş ağırlığında olan Kocaeli güreşi, bir türlü Greko-Romen’i benimseyememiştir.

Halbuki Greko-Romen’in Uluslar Arası müsabaka tarihi, serbest güreşten çok önceki tarihlere dayanır.

Olimpiyatlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, Türk güreşçilerinin yerini bir hatırlayalım.

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İlk olimpiyatlar 1896 yılında Atina’da yapılırken,Greko-Romen güreş organizasyon da vardı. Biz ancak 1936 Berlin Olimpiyatları’nda61 kiloda Yaşar Erkan’ı birinci olarak görebildik.

Olimpiyat’larda, Serbest Güreş on iki yıl sonra, 1908 yılında başladı.

1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında Ahmet Kireçci ile ilk madalyamızı 3. olarak aldık.

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Dünya şampiyonalarındaGreko-Romen,serbest güreşten önce başladı.

1904 yılında başlayan Greko-Romen şampiyonalarındabiz ancak 1950 yılında madalya görebildik.

52 kilo Ali Yücel 2., 57kilo Halil Kaya 2., 67 kilo Tevfik Yücel 3., 73 kilo Celal Atik 2., 87 Kilo Muharrem Candaş 1., +87kilo Adil Candemir 3. olarak sekiz sıkletten altısında madalya aldı.

İlk Serbest Güreş Dünya Şampiyonası1951 Helsinki’de yapıldı.

Aynı yıl 57 kilo Halil Kaya 2., 73 kilo Celal Atik 2., 79 kilo Ali Özdemir 2., + 87 Adil Candemir 2. oldu.

Avrupa Greko-Romen müsabakaları, 1925 Milan ile başlar.

Bizilk madalyayı 1938yılındaTallin’de Mehmet Çoban’ın 3’üncülüğüyle kazandık.

Serbest müsabakalar 4 yıl sonra başladı.

1929 Paris müsabakalarından, 1946 Stocholm’e kadar madalya yüzü göremedik.

1946 yılında bir patlama yaparak, 8 sıkletin 7’sinde madalya kazanma başarısı gösterildi.

57 kilo Nasuh Akar 2., 62 kilo Gazanfer Bilge 1.,67kiloCelal Atik 1., 73 kilo Yaşar Doğu 1., 79 kilo Mehmet Çetenez 2., 87 kilo Muharrem Candaş 3., + 87 kilo Mehmet Çoban 3. oldu.

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Türklerdeçayır güreşinin ağırlıkta olması,atalardan kalan alışkanlıktır.

Modern güreşin benimsenmesi, Osmanlı’nın son dönemlerine rastlar.

Avrupa’ya giden Kurtdereli, Adalı, Kara Ahmet, Avrupa’yı az görüp, Amerika’ya uzanan Koca Yusuf gibi pehlivanlar, salonlarda veya kapalı alanlarda, günün şartlarına uyan tarzda güreşler yapmışlardır.

Türkiye’de, Greko-Romen’in öğrenilmesi ve benimsenmesi, 1923 yılında, Macar asıllı spor insanı Raul Peter’in gelmesiyle başlar.

1936 yılında Finlandiya’lı hoca OnniPellien ile yapılan çalışmalar sonunda, aynı yıl ilk madalya Yaşar Erkan ile geldi.

Görüldüğü üzere, Greko-Romen müsabakaları, her ne kadar Serbest Güreş’ten önce başlamış olsa da, milletçe alışkanlığımız Serbest Güreş üzerinde olmaktadır.

Greko-Romen güreşi iyi bilen güreşçilerin yaptıkları mücadele, estetik olarak serbest güreşten çok farklı ve seyri güzeldir.

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Fakat günümüzde, bilhassa da ilimizde, o estetiği verecek Greko-Romen’ci yok.

Müsabakalar Serbest Güreş’in ayak oyunlarının yapılmadığı bir müsabaka olarak geçmektedir.

Ayakta,tekniğine uygun tek kollar, kafa-kol, süpleks saltoları, göğüs göğse mücadeleyi göremiyoruz.

Yerde, usulüne uygun çırpma çeşitleri, bravle çeşitleri, burgu yapan yok. Bu teknikler yapılmayınca, yavan bir güreşi seyretmek de zevksiz oluyor.

Bütün bunların yanı sıra, devamlı değişen kaideleri, hakem, antrenör takip etmekte zorlanırken, seyirci müsabakanın cereyanını, puan durumunu ve sonucunu ancak tuş gerçekleştiğinde anlayabiliyor.

Senelerdir güreş üzerine oynanan oyunlar, güreşi çirkinleştirecek şekle sokan kaideler ile güreş yine tarihin en eski sporu olarak ayakta ve dimdik.