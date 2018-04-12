Hep aynı şarkı!

Siyaset sahnesi, “siyasal oyunlar” alanıdır!

Bu oyunlar, seçmen kitlenin “bilincine göre” sahnelenir! Siyaset şarkıları da buna göre belirlenir!

Seçmen bilinçli ise, hep aynı şarkıyı dinlemek istemez!

Bizim ülkemizde ise, her seçim ya da referandum öncesi, siyasi iktidar, bir önceki seçimde yararlı gördüğü senaryoyu tekrarlar ve aynı şarkıyı kullanır!

Örnekleyelim;

16 Nisan 2017 Referandumu öncesinde neler yaşanmış, hangi oyunlar sahnelenmiş, hangi şarkı çalınmış?!

AKP Kilis Merkez İlçe Başkanı Mustafa Biberoğlu; “Hayır diyen bizden değil, Türk değil, Müslüman hiç değil. Hayır diyenin kanından şüphe ederim!”(20.3.2017)

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu; “ Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir!”(18.2.2017)

Yüksek Seçim Kurulu Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun; “ Vallahi evet, Billahi evet, tallahi evet!” (1.2.2017)

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç; “30 yıllık rüyam ve hayalim Cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Yeni sisteme evet.” (1.2.2017)

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy; “Şeytan’a sen nasıl şeytan oldun diye sormuşlar, bütün melekler evet dedi ben ise hayır dediğim için! Demiş..” (5.2.2017)

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş; “Bu bir referandum değil, SON SAVAŞTIR!” ( 10.2.2017)

Adalet Bakanı Bozdağ, Hayır’cıları terörist ilan etti! (5.2.2017)

Ümraniye’de Cuma hutbesinde İmam Hüseyin Güleç; referandumda hayır oyu kullanacakları hainlik ve gafillikle suçladı!” (7.2.2017)

Recep Tayyip Erdoğan; “Hayır diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanında yer almaktadır! (14.2.2017)

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Referandumda ya sandıkları patlatıp Osmanlı’nın torunları gibi masaya elimizi vuracağız ya da bir 90 yıl daha sürüneceğiz” dedi!(5.2.2017)

Düzce’de eli silahlı gençler, Hayır diyecekleri silahla tehdit ettiler! (3.2.2017)

T.Erdoğan; “Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir.” (18.2.2017)

Kabe’de “evet duası!” Din görevlisi, tavaf sırasında “Güçlü bir Türkiye, güçlü bir lider için evet” diye dua etti!” (31.1.2017)

Devlet’in Kaymakamları “evet” propagandası yapıyor! (29.1.2017)

T.ERDOĞAN, “evet”i savunmak için yine “Kandil’i” kullandı! (3.3.2017)

Ya “HAYIR” diyenler?

Başkanlığa “Hayır” diyenlerin başına gelmeyen kalmadı! Gözaltına alındılar, işten kovuldular, darp edildiler, afişler yırtıldı, çadırları yırtıldı, CHP’nin kahvaltılı toplantısına katılan 50 muhtar hakkında soruşturma açıldı, referandumda “Hayır” oyu vereceğini açıklayan Sinoplu hakem açığa alındı!..

Ya şimdi?

2019 seçimleri öncesinde neler oluyor?

Fanatizmin pençesine düşmeden, “insaf” ile yaşadıklarımıza bir bakalım!

“Tek adam egemenliğine” hayır diyenler yine “terörist, vatan haini!” olarak damgalanıyor!

Siyaset bu kadar düzeysiz olmamalı…