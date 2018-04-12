Kocaeli edebiyatında Ruşen Hakkı ile yaşamak…

Bir türküyü dinliyorum sırtımda duvar

adımlarımdan anlıyorum saçları panayırlı

geçip gidiyordu ardından güz çiçekleri / Ruşen Hakkı

Üzülerek söylemem gerekirse, benim Ruşen Hakkı’yla tanışma şansım olmadı, uzun yıllar İzmit’ten ayrı kalmam, İzmit’te olduğum dönemlerde ise belki de edebiyatla şimdiki kadar içli dışlı olmamam buna fırsat vermedi...

Evet, Ruşen Hakkı ile tanışmadım, onunla konuşma şansım olmadı ama ölümünden sonra kendisiyle ilgili o kadar çok bilgi edindim ki sanki tanışmış gibiyim…

Beni tanısaydı eğer, kızı gibi seveceğinden emindim. Çünkü ailesindeki dört güzel insanı, eşini ve kızlarını, o kadar çok sevdim ki, benim üzerimde “tanısaydı mutlaka severdi” izlenimini bıraktılar… Ailesine olan bu sevgi ve saygım Ruşen Hakkı’yı da içinde barındırıyor ve onlarla konuştukça Ruşen Hakkı’yı karşımda görüyorum.

İzmit’e geldiği 1964 yılından itibaren edebiyatla ilgili bütün araştırmalarımda karşıma çıkan en önemli isimlerden birisi Ruşen Hakkı’ydı.

Ruşen Hakkı’yı tanıyan herkes yapıtlarını ve aldığı ödülleri bilir, o yüzden ben onlardan bahsetmeyeceğim sizlere… İzmit’te yaşamaya başladığı dönemden itibaren içinde bulunduğu edebiyat çevrelerinden ve dergilerden bahsetmek istiyorum.

İzmit’te yayımlanan ilk fanzin “yaprak”tır. 1965 - 1966 yıllarında “Sanat Dostları” derneği adına yayımlanan fanzini Ruşen Hakkı, Savaş Poyraz ve Naci Girginsoy hazırlamıştır.

Ruşen Hakkı daha sonraki edebiyat çevrelerinin oluşumunda önemli bir etkiye de sahiptir. İzmit’te sanat ve kültür gelişimlerinin önünde yer almıştır. “Çağdaş Sanatçılar” derneğinde pek çok şair arkadaşlarıyla şiirsel geceler düzenlemişlerdir.

Yaprak adlı fanzinden sonra İzmit’te Sanat kahvesinde on beş günde bir yayımlanan “Demlik” adlı fanzinde yine Ruşen Hakkı’nın adı geçmektedir…

1996 yılında KEP (Kocaeli Edebiyatçılar Platformu) Ruşen Hakkı başkanlığında kurulmuş, 2001 yılına kadar devam etmiştir.

1997 -1998 yılları arasında yayımlanan “Fayton” adlı dergide şiir ve yazıları, 2007 yılında iki ayda bir yayımlanan “Yelkovan” adlı dergide şiir ve yazılarıyla yine Ruşen Hakkı’yı görmekteyiz…

Kocaeli şiir etkinlikleri biriminin, 2007 yılında yayımlamaya başladığı “akademi gökyüzü” adlı dergide de şiir ve yazılarıyla yine Ruşen Hakkı karşımıza çıkıyor…

Ölümünün üzerinden bir ay sonra yayımlanmaya başlayan “aydili sanat” dergisinde de şiirleri yayımlanmıştır…

Ruşen Hakkı’nın yakın olduğu edebiyat çevreleri: Türkiye Yazarlar Sendikası, İnsan Hakları Derneği, Dil Derneği, Basın Konseyi ve Edebiyatçılar derneğidir.

Ruşen Hakkı İzmit’e yerleşmeden önce İzmit’ten trenle geçerken ayağa kalkıp, içinden tren geçen şehirden geçmek nasıl oluyor diye çevresine bakarmış. Belki de Ruşen Hakkı’nın İzmit sevgisi bu yolculuklar sırasında oluşmuştur.

Güngör Gencay’ın bir sözü vardı. "Ruşen Hakkı, demiri çeliğe dönüştüren insan, çini işler gibi işlerdi şiirlerini” diye. Bu sözü kızı Nilgün Sezeralp’ten ilk duyduğumda beni çok etkilemişti. “Çini işler gibi işlemek şiiri” Şiirlerini daha farklı bir gözle okuyup, kendine has dilini, şiirindeki estetiği, bütünselliği gördükçe daha iyi anlamıştım…

Kocaeli’de 1964 yılından itibaren, kentin edebiyat hayatına büyük katkılar sağlamış olan Ruşen Hakkı, edebiyatta usta çırak ilişkisine önem vermiştir. Kendisi de şiire, öyküye ustalarının öncülüğünde başlamıştır.

Ben sadece Kocaeli edebiyatından bahsettim ama Ruşen Hakkı Türk edebiyatının içine girmiş ve ölümüne kadar değil, öldükten sonra bile haklı olarak yerini korumuş ve korumaktadır.

Her zaman için sevgi, saygı ve rahmetle Ruşen Hakkı diyorum…