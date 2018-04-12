İzmit Belediyesi ve Sendika iki maddede sorun yaşıyor!

Sevgili okurlar,

Dün “İzmit Belediyesi’nde sözleşme imzalanamıyor!” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazımda İzmit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşmede bazı sorunların olduğunu, bu sorunlar yüzünden anlaşmanın imzalanmadığını ifade etmiştim…

Beni arayan sendika üyesi, kıdem primi, üniversite mezunlarına ek haklar ve sosyal destek primi konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Ayrıca ücretlere yüzde 13.7 değil de, seyyanen 13.7 lira zam yapıldığını belirtti…

BİRAZ İÇERLENDİĞİNİ HİSSETTİM

Konuyla ilgili dün beni Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy aradı…

Toplantıdaydım…

Toplantı sonrası kendisini aradım…

Köşemde yazılanlarla ilgili bilgi verdi…

Ses tonundan yazılanlara biraz içerlendiğini hissettim…

Ersoy, yazılan bazı konuların doğru olduğunu, ama bazı hususlarda yanlışlıklar olduğunu ifade etti…

YÜZDE 13.7 DEĞİL, SEYYANEN 13.7 LİRA

Sendika Başkanı Ersoy şunları söyledi;

İzmit Belediyesi ile ücret konusunda anlaştık.

Üyelere seyyanen 13 lira zam yapıldı.

Sendikamızdan gazetelere servis edilen haberde, birinci yıl yüzde 13.7 zam yapıldığı ifade edilmiş. Bunu sonradan gördük.

Yazınızda belirttiğiniz gibi zam yüzde 13.7 değil, seyyanen 13.7 liradır…

KIDEM ZAMMI VE AİLE YARDIMI

İzmit Belediyesi ile kıdem zammı ve aile yardımı konusunda sorunlar var.

Biz sendika olarak kıdem zammının 1-10 yıl arasında yevmiyelere 40 kuruş, 10 yıldan fazla çalışanlara da yevmiyelere 60 kuruş eklenmesini istiyoruz.

Aile yardımı konusunda da belediyede çalışan işçiler, eşleri bir yerde çalışıyorsa, aile yardımı alamıyorlar.

Biz, eşleri bir yerde çalışsa dahi aile yardımı almasını talep ediyor.

Bu durumda olan 15-20 işçimiz var.

SORUN, YERELSEN’İN TUTUMU

Aslında toplu sözleşmede yetkili olan Yerel-Sen’den kaynaklanan bazı sorunlar var…

Yerelsen, işveren ile toplu sözleşme yaptığı zaman, bazı maddelerde eli güçlü olsun diye, bazı maddeleri sona bırakıyor.

Bunun doğru olmadığını, kendilerine bildirdim.

İzmit Belediyesi ile ücretlere zam konusunda anlaştık, ama Yerelsen’in bazı maddeleri sonradan görüşme isteği üzerine İzmit Belediyesi ile aile yardımı ve kıdem zammı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.

Sanırım kısa bir zaman içinde İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan ile bir araya geliriz ve bu iki sorunu hallederiz.

Sayın Doğan, ücret zammı konusunda bize yardımcı oldu, iyi bir ücret zammı anlaşması imzaladığımızı düşünüyorum.

Kendisine teşekkür ettik.

Bu iki hususu da kısa zaman içinde çözeceğimizi düşünüyorum…

Üyelerimizden de hiçbir şey gizlemedik.

GENEL İŞ SENDİKASI…

Sizi arayan sendika üyesi, üniversite mezunlarına en haklar verilmesi yönünde anlaşmazlık olduğunu söylemiş.

Bu konu gündemimizde yok.

Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum.

Sizi arayan üyemiz, keşke Genel İş Sendikası yetkili olduğunda da aynı hassasiyeti gösterip, onların yaptığı anlaşmalardaki düşük ücret konusunda da görüşlerini belirtseydi.

İzmit Belediyesi’nde yevmiyeler düşüktü.

Bizler, İzmit Belediyesi’nde çalışan işçilerle, diğer belediyelerde çalışan işçilerle aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz.

Bunu da sizi arayan ve sözüne itibar ettiğiniz üyemize bir mesaj olarak gönderiyorum. “

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER

Hizmet İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’un görüşleri böyle…

Ersoy’un Yerelsen’in bazı maddeleri geriye atıp, sonradan görüşme isteği karşısında rahatsız…

Bunu da kendilerine iletmiş.

Ersoy, İzmit Belediyesi ile ücret konusunda anlaşmanın yapıldığını söyledi…

Ama, İzmit Belediyesi ile kıdem zammı ve aile yardımı konusunda sorunlar olduğunu doğruladı. Üniversite mezunu işçilere ek hak verilmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi…

İKİ KURUMLA DA SORUNUM YOK

Ben bu konuyu gündeme taşırken, İzmit Belediyesi veya Hizmet İş Sendikası’nı eleştirme gibi bir niyetim yok.

Ben sadece belediye ile sendika arasında yaşanan sorunu yazdım.

Sendika üyesi işçilerin beklentilerini dile getirdim.

Umarım İzmit Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası kısa zaman içinde görüşür, kıdem zammı ve aile yardımı konusunda anlaşır, ve toplu sözleşmeyi eksiksiz olarak imzalar.

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçinin de beklentisi bu…

İzmit Belediyesi, Hizmet İş Sendikası ve Yerelsen’e duyurulur…