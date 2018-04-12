Bize hayırlı olsun demek düşer

İlimizdeki oda seçimleri nihayet tamamlandı. Malum, geçtiğimiz kasım ayında yapılması planlanıyordu bu oda seçimlerinin. Fakat alınan şok bir kararla seçimler altı ay kadar ötelenmişti.

Önce Kocaeli Sanayi Odası’nda seçimler yapıldı…

Kocaeli, zaten sanayinin başkenti. Türkiye’de en büyük olarak ifade edilen kurumlar arasında çok sayıda firmamız bulunuyor. Böyle bir kentin sanayi odasının da haliyle çok güçlü bir şekilde olması beklenirdi.

Nitekim iki dönemlik tecrübesi ve mevcut başkan olarak girdiği seçimlerde Ayhan Zeytinoğlu, çok başarılı bir ekip oluşturmuş. Yeni yönetim kurulunu tebrik etmek bize düşer. Bu KSO seçimlerinde Kocaeli’yi ayrı bir noktaya koyan bir diğer özellik ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bizzat oda meclisine seçilmesi oldu. Odamız şimdi daha değerlidir.

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Bu seçimlerin ardından heyecan bu kez Kocaeli Ticaret Odası’nda yaşandı. Necmi Bulut ve Erdoğan Yılmaz aday olan isimlerdi. Mevcut başkan olmanın da avantajı ile Necmi Bey her halükarda bir iki adım ileride görünüyordu zaten. Fakat belki bazı komitelerde kayıplar yaşanabilir endişesi yaşanabiliyordu. Fakat meclis başkanı Akın Doğan’ın, Bulut’un rakibi Erdoğan Yılmaz’ı sandıktan çıkarmaması tüm endişelerin önüne geçmiş oldu. Bulut çok farklı ve özel bir seçim zaferi yaşadı…

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Sonrasında ise bu kez Gebze’ye baktık. Gebze Ticaret Odası’nda benim de bazı akrabalarım vardı. Yılların kurt taciri ve sanayicisi Mirseddin Baran’ın sahibi olduğu Baransan, bölge hali hazırda bulunuyor. Tahminim iki dönemlik tecrübesinin üzerine Nail Çiler’in yeni dönemde de rakipsiz olmasıydı. Nitekim öyle de oldu.

Gebze Ticaret Odası, Mor Beyaz oy pusulaları ile Çiler’in bir zaferine daha ev sahipliği yaptı. Çok açık ve net bir seçim sonucu burada elde edildi.

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Son olarak ise meraklı bakışların çevrili olduğu Körfez Ticaret Odası’na yokladık. Burada iş gerçekten çok zordu. Zira üç dönemlik bir Mustafa Efe başkanlığı sürecinde oda gerçekten çok büyük ivme kazandı. Plazalara taşındı, hizmet kalitesi arttı. Fakat ömrü vefa etme Efe’nin. Ardında gözü yaşlı bir topluluk bırakarak bu dünyadan göçtü, gitti…

Başlangıçta mevcut yönetimden Recep Öztürk ile Mehmet Allak aday olacaktı. Fakat kasımdaki ertelemenin ardından özellikle Allak’ın ardındaki destek kitlesinin çok entrikaları oldu. Neticede Allak yarıştan çekildi. Ancak bu gidişin Recep Öztürk’e muhalif olan kesimin işini bitirdiğini çok net bir şekilde anladık.

Ne Erdoğan Bozkurt, ne de sonradan aday olan Muhammet Kurtuluş, Öztürk’e rakip olamadı.

Sonuç…

Sonuç Öztürk karşıtları için koca bir hiç oldu. Netice 15-0 ile sonuçlandı. Recep Öztürk, komitelerin tamamını kazanarak tulum çıkardı. Rakiplerine en büyük darbeyi ise kendi komitesinden vurdu.

İşte bu sonuç gerçekten çok manidardı…

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Meselenin en nihayetinde Kocaeli’deki dört büyük odada yeni başkan ve yönetimler belirlenmiş oldu. Fakat işin güzel tarafı tüm seçimlerin sorunsuz bitmesiydi.

Kazanan oda başkanları; Ayhan Zeytinoğlu, Necmi Bulut, Nail Çiler ve Recep Öztürk’ü tebrik ediyorum. Umarım her şey ilimiz sanayicisi ve taciri için sorunsuz geçer…