CHP’de milletvekili adayı olabilmenin ön şartı

Eğer bu yıl “erken seçim” olmazsa…

Eğer seçimler daha önce kararlaştırılan tarihlerde yapılırsa…

Yani yerel seçimler martta, genel seçimler kasımda…

CHP’de mevcut yöneticilerin “milletvekili adayı” olabilmeleri için “ön şart” ortaya çıkıyor.

Nasıl bir “ön şart”?

“Yerel seçimlerde başarılı olma” ön şartı…

Konuyu açayım:

Gelecek yıl mart ayında yerel seçimler yapıldı.

Diyelim ki, AKP 13 belediyenin yine 13’ünü de aldı.

Mevcut CHP milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan…

İl Başkanı Cengiz Sarıbay veya herhangi bir yönetim kurulu üyesi…

İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya veya üyelerden biri…

Diğer ilçelerin başkan ve üyeleri…

2019 Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde “Ben milletvekili olacağım” diye ortaya çıkabilirler mi?

Ortaya çıksalar bile, bu istekleri genel merkez tarafından ciddiye alınır mı?

Öyle ya, bir şeyi isterken istediğin şeyi “hak etmiş” olacaksın.

Sen yerel seçimlerde “sıfır belediye” çekmişsin, “Ben milletvekili olacağım” diyorsun…

Diyemezsin, dedirtmezler.

Milletvekili olmak istiyorsan, önce sınıfını geçeceksin.

Hiç olmazsa üç-beş belediyeyi alacaksın.

Genel başkanın karşısına geçip, “Son iki seçimde hiç belediye kazanamamıştık, ama bu seçimde şeytanın bacağını kırdık şu şu belediyeleri kazandık” diyebilme yüzün olacak.

Diyemezsen, milletvekilliğini unut!

Gördüğüm kadarıyla CHP yöneticileri bu “sınav”ın farkında

Eğer genel seçimler önce yapılsaydı, CHP’de milletvekillik düşünenlerin işi kolaydı.

Milletvekili olurlarsa, yerel seçimlerde de başarılı olacaklarını vaat edeceklerdi.

Sadece vaat…

Ama şimdi “peşin ödeme” var.

Önce belediyeleri al, sonra gel!

Sınıfı geç, görüşelim!

Bu nedenle “milletvekillik rüyası” görenlerin işi zor!

Peki, milletvekillik düşünenler bu sınavın farkında mı?

Gördüğüm kadarıyla farkında…

“Ahmet, Mehmet aday olsun” gayretinden çok, “Kiminle seçim kazanırız” arayışındalar.

“Adamcılığı” bırakmış görünüyorlar.

En azından ben öyle görüyorum.

Kulise yansıyanlar

CHP’de bu sıralarda en çok konuşulan konu, İzmit Belediye Başkanlığı…

“Neden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil de İzmit Belediye Başkanlığı?” diye soracaksınız.

Bu soruyu geçenlerde partinin önde gelen bir ismine ben sordum, “Tanzer Bey, büyükşehir belediye başkanlığı bize büyük gelir” cevabını verdi.

Anladığım kadarıyla, herkes “en alınabilir belediye” üzerinde, yani İzmit üzerinde duruyor.

İzmit’i bir alalım, AKP’nin 13-0’ını bozalım, gerisi gelir…

Dün bir fotoğraf çektim

Dün, İzmit Belediyesi ile ilgili olarak CHP’de olup bitenlerin fotoğrafını çektim.

Gördüğüm şu:

Milletvekili Haydar Akar, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım’ın uzun süredir devam eden “siyasi beraberlikleri” çatırdamış.

Oysa bir süre önceye kadar, Haydar Akar ve Mehmet Ümit Küçükkaya’nın Selman Yıldırım’ı İzmit Belediye Başkanlığı’na hazırladıkları konuşuluyordu.

Mehmet Ümit Küçükkaya üçlü gruptan ayrılmış, İzmit Belediye Başkanlığı için yeni isimler aramaya başlamış.

İzmit Belediye Başkanlığı’na aday olmaları konusunda Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Av. Fahri Örengül’e baskı yapıyormuş.

Çevresine sürekli “Selman Yıldırım’la seçim kazanamayız” diyormuş.

Peki, Haydar Akar-Selman Yıldırım beraberliği devam ediyor mu?

Bunu da yine kulise yakın isimlere sordum.

Devam ediyormuş…

Aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Akar, genel merkezde konu açıldığında “Benim İzmit Belediye Başkan adayım Selman Yıldırım” diyormuş.

Bakalım bu konuda daha neler yaşanacak?

Öyle görünüyor ki…

*Haydar Akar, İzmit Belediye Başkan adayının “merkez yoklaması” ile belirlenmesi için bastıracak, Selman Yıldırım isminde ısrar edecek…

*Mehmet Ümit Küçükkaya ise, önceki akşam açıkladı, önseçim için bastırıyor, bastırmaya devam edecek.

Sonuç?

Sonucun ne olacağını bugünden kestirmek zor!

İzlemeye devam edeceğiz.

Ancak şunu bir kez daha belirteyim, CHP’de milletvekilliğe uzanan yol, belediye seçimlerindeki başarıdan geçiyor.

13-0’ı kırdılar kırdılar…

Kıramazlarsa, hepsi otururlar oturdukları yerde.

Türkiye, nerede?

Suriye konusunda “iki saf” oluştu.

Bir tarafta Türkiye, Rusya ve İran var.

Diğer tarafta ise ABD ve AB ülkeleri...

Gelişmelere bakıyoruz, ABD, Esad’ın gitmesini istiyor.

Eee, biz de istiyoruz, ama ABD’nin yanında değil karşı “saf”tayız.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Türkiye Afrin’i Esad’a geri versin” diyor…

Rusya ile aynı “saf”tayız, ancak “farklı” düşünüyoruz.

Birisi çıksın söylesin Allah aşkına, Türkiye’nin Suriye ile ilgili tam konumu ne?

Neredeyiz?

Kimlerleyiz?

Nereye gidiyoruz?

2 görüş

*”İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.” Doris LESSİNG

*”Starbucks’ta her gün bir kahveye 10 lira verip gazeteye 1 lira vermeyenler bağımsız gazete istiyor, nasıl olacak bu iş?”