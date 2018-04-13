Sporun gizli ve renkli tarafları

Geçtiğimiz günler içinde iki önemli faaliyet izledim. Birisi Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen “Spor Zirvesi”, diğeri ise Okan Üniversitesindeki “Spor Ödülleri Töreni” idi.

Boğaziçi’ndeki zirve iki gün sürdü. Uzun uzun yazmayacağım. Oradaki genç Üniversitelileri kutluyorum. Güzel bir iş çıkarmışlar. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Basketbol Federasyonu Koordinatörü (CEO’su) Ömer Onan’ın katıldığı oturumu dikkatle izledim. Hatta notlar aldım. Ömer Onan’ın konuşmaları arasında ‘okul yerine hep spor’ demiş olması ilgimi çekti. Bunu ayrıca bir yazı konusu yapacağım.

Yelken’de sorun büyük. Belediyelerin ve Milli Emlak Müdürlüklerinin yelken kulüplerinin bulunduğu yerler için çok yüksek vergiler çıkarması zaten çeşitli sıkıntılar yaşamakta olan bu sporu daha da gerilere götürecek gibi görünüyor. Akıl almaz rakamların iletilmesi sonucu bu bölgelerin yelken sporu yapanlar tarafından terk edileceği anlamı ortaya çıkabilir mi? Durum problemli ve çözüm için neler yapılıyor henüz bilgimiz yok! Zaten yüzümüz denize dönük değilken bir de bu gibi vergilerle boğuşmak bu sporu ne hale getirecek? Hazin bir olay!

Zirve’nin bir başka oturumunda Türkiye Paralimpik Komite Başkanı Yavuz Kocaömer konuştu. Türkiye’de engelliler denilince akla ilk gelen isim olan Kocaömer, engelliler için yapılan çeşitli tesis ve işletmelerde yaşanan komik durumları aktardı. Bunlardan bir tanesini yazıyorum: Engelliler için yapılmış bir tesiste 8 adet tuvalet yapılmış fakat hepsi alaturka! Gerisini siz düşünün…

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Okan Üniversitesi çok ciddi ve bir o kadar da harika bir iş çıkarmış. Öğrencileri ile yaptıkları anketler sonunda birçok spor insanı, ekibi ve sporun diğer kesimlerine ilişkin öne çıkanları birer plaketle onurlandırdı. Ama kaderin cilvesi dediğimiz tablolar da yaşandı. Örneğin, en iyi televizyon spor programı olarak seçilen “NTV Spor”a ödül verildi, plâketi bu program adına Fuat Akdağ aldı ama bu program yayından kaldırıldı!

Aynı törende Fenerbahçe ödülleri topladı. Basketboldaki Avrupa Şampiyonluğu, yılın koçu olarak Obradoviç, atlet RamilGuliyeva bu spor kulübünün temsilcisini sürekli podyumda tuttu.

Yılın özel onur ödülü için Gençlik ve Spor Bakanı seçilmiş. Plaketini, onun adına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan aldı. Kısa bir konuşma yaptı. Birkaç yıl önce Güreş Federasyonu Başkanı iken onun patronu durumunda olan Baykan bu defa patronuna verilen plâketi, Bakanı adına almış oldu. Hayat böyle bir şey işte…

Bu aktivitenin yaratıcısının Doç. Dr. Lale Orta Hanımefendi olduğu bildirmek zorundayım. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, başından sonuna kadar tüm konuklarını büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Özel Onur Ödülünü Mustafa Cengiz’e verirken yaptığı konuşmada “Mustafa Cengiz benim arkadaşımdır, torpil yaptığımı sanmayın” dedi. Ama GS Başkanının yaptığı konuşmada, “Herhalde bana torpil yapmadınız, değil mi?” demesi izleyenleri güldürdü…

FB, GS demişken BJK’dan da bahsetmeliyim. Yılın Futbol Teknik Direktörü olarak Şenol Güneş seçilmiş. Ödülünü aldı kısa konuşma yaptı, başarıların artık uluslararası düzeylere taşınmasının gerekliliğinden söz etti.

Gelelim TMOK’a… Olimpik Kültürün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bir plâket aldı. Tören esnasında yıllar önce Nezih Demirkent ile bu işin bir kültür meselesi olduğuna ilişkin yaptığım telefon konuşmaları aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Düşündüklerimiz yavaş bir hızla olsa da yapılmaya çalışılıyor.

Salon akustiği, koltuklar, görseller, fondaki Vangelis müziği eşliğinde sunucu Ahmet Orta’dan söz etmezsem ona büyük bir haksızlık yapmış olurdum. Ahmet hocamız daha birkaç gün önce bir medikal operasyon için hastanede iken nereden çıkıp geldi de bu muhteşem töreni sundu. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum… Meraklısı varsa, eğer kaydedildi ise bu faaliyetin video kayıtlarını izlemelidirler…

Spor her zaman sahalarda yapılmıyor. Yansımaları çeşitli şekillerde başka ortamlarda yaşatılıyor. Üniversitelerimiz bu yolla da spora destek vermeye çabalıyor. Ne diyelim, ellerine sağlık…