Satrançta kulüp rüzgarı

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası ve Türkiye Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında ilimizi temsil edecek kulübü belirlemek için düzenlenen il birincilikleri 1 Nisan ve 7 Nisanda oynanan ilk tur maçları ile başladı.

Kulüpler düzeyinde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’in bulunduğu satranç sporunda ikinci lige yükselecek kulübün belirlendiği Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası çok önem kazanıyor. 1 Nisan Pazar günü oynanan ve 4 kulübün katıldığı Kocaeli Grubunda ilk iki tur sonunda Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübünü 6,5-1,5, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini 8-0 yenen son üç yılın şampiyonu Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü lider durumda.

7-12 yaş arası sporcuların oynayabildiği Türkiye Küçükler Takım Satranç Şampiyonası Kocaeli Grubunda ise 7 Nisan Pazar günü oynanan maçlar sonunda sıralama aşağıdaki gibi oluştu.

SIRA TAKIM (Toplam 7 kulüp) MAÇ + = - MP 1. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 4 2 2 0 6 2. D4 SATRANÇ SK DERNEĞİ 3 2 1 0 5 3. DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU SK 4 2 1 1 5 4. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SK 3 1 2 0 4 5. KOCAELİ SK DERNEĞİ 4 2 0 2 4 6. GÖLCÜK BELEDİYE SK 3 0 0 3 0 7. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SK DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ 3 0 0 3 0

Yine aynı gün düzenlenen ve 7-18 yaş arası sporcuların oynayabildiği Türkiye Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Kocaeli Grubunda ise sıralama aşağıdaki gibi oluştu.

SIRA TAKIM (Toplam 4 kulüp) MAÇ + = - MP 1. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SK 4 4 0 0 8 2. GÖLCÜK BELEDİYE SK 4 3 0 1 6 3. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 4 1 0 3 2 4. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SK DERNEĞİ KOCAELİ ŞUBESİ 4 0 0 4 0

7-18 yaş arası kadın sporcuların oynayabildiği Kadınlar kategorisinde ise sıralama şöyle oluştu.

SIRA TAKIM (Toplam 3 kulüp) MAÇ + = - MP 1. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 3 2 1 0 5 2. DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU SK 2 1 1 0 3 3. D4 SATRANÇ SK DERNEĞİ 3 0 0 3 0

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Teknik Kurul başkanlığına atandığım günden itibaren kurul arkadaşlarımızla birlikte kulüpleşmeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler hazırladık. Türkiye Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasının kulüpler düzeyinde yapılmasıda bu kapsamda düşündüğümüz projelerden biriydi. İlimizde kulüpler düzeyindeki rekabeti takip ettikçe doğru bir karar verdiğimizi görüyorum. Umarım aktif kulüp sayımız önümizdeki yıllarda daha da artar.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20-29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek.

>>> Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** GRENKE Klasik 2018

(31 Mart - 09 Nisan 2018/GER)

GM Hou, Yifan (ELO 2654/CHN - 1994 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2789/FRA - 1990 Doğumlu)

1.Af3 c5 2.c4 Af6 3.g3 g6 4.b3 Fg7 5.Fb2 b6 6.Fg2 Fb7 7.0–0 0–0 8.d4 cxd4 9.Vxd4 Ac6 10.Vc3 Vc7 11.Kd1 Kad8 12.Aa3 a6 13.Kac1 Kfe8 14.Ve1 Vb8 15.Ac2 b5 16.c5 d5 17.cxd6 Kxd6 18.Kxd6 Vxd6 19.Afd4 Ad5 20.Fa3 Vd7 21.Axc6 Fxc6 22.e4 Ac7 23.Ab4 Fb7 24.Kd1 Vc8 25.Ve3 a5 26.Ad3 b4 27.Fb2 Fxb2 28.Axb2 Ab5 29.Ac4 Ac3 30.Kd2 Kd8 31.Axa5 Kxd2 32.Vxd2 Fa6 33.Ff1 Fxf1 34.Sxf1 Va8 35.Ac4 Vxe4 36.Sg1 Ae2+ 37.Sf1 Ad4 38.f3 Vxf3+ 39.Vf2 Vh1+ 40.Vg1 Ve4 41.Vf2 f6 42.Ae3 Sf7 43.h4 Vh1+ 44.Vg1 Vxg1+ 45.Sxg1 Ae2+ 46.Sf2 Ac3 0–1

** GRENKE Klasik 2018

(31 Mart - 09 Nisan 2018/GER)

GM Aronian, Levon (ELO 2794/ARM - 1982 Doğumlu)

GM Naiditsch, Arkadij (ELO 2701/AZE - 1985 Doğumlu)

1.c4 Af6 2.Ac3 g6 3.e4 d6 4.d4 Fg7 5.Age2 0–0 6.Ag3 e5 7.d5 a5 8.Fe2 Aa6 9.h4 h5 10.Fg5 Ve8 11.Vd2 Sh7 12.f3 Ag8 13.Ab5 b6 14.a3 Fd7 15.b4 f6 16.Fe3 f5 17.exf5 gxf5 18.Fg5 e4 19.Kb1 exf3 20.gxf3 axb4 21.axb4 Fxb5 22.cxb5 Ab8 23.0–0 Ad7 24.Kbc1 Ka7 25.Fd3 Ve5 26.Axh5 Vxd5 27.Af4 Vb3 28.Fc4 Vb2 29.Kc2 Vd4+ 30.Vxd4 Fxd4+ 31.Sg2 Fe5 32.Ae6 Kc8 33.Ad8 d5 34.Ac6 Ka3 35.Fxd5 1–0

** GRENKE Klasik 2018

(31 Mart - 09 Nisan 2018/GER)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2843/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Hou, Yifan (ELO 2654/CHN - 1994 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Fc4 Af6 3.d3 c6 4.Ve2 Fe7 5.Af3 d6 6.c3 Abd7 7.Fb3 0–0 8.0–0 a5 9.d4 a4 10.Fc2 Ke8 11.Ke1 Ff8 12.Vd1 b5 13.Abd2 Vc7 14.Af1 g6 15.Fg5 h6 16.Fd2 Fg7 17.Ag3 Ab6 18.b3 axb3 19.axb3 Kxa1 20.Vxa1 Fg4 21.Vc1 Fxf3 22.gxf3 h5 23.Fh6 Ve7 24.Fxg7 Sxg7 25.Vg5 Sh7 26.f4 Afd7 27.Vxe7 Kxe7 28.fxe5 dxe5 29.Kd1 Ke8 30.dxe5 Axe5 31.f4 Ag4 32.Kd6 Ke6 33.Kd8 Sg7 34.Af1 Kf6 35.h3 Ah6 36.f5 gxf5 37.Ag3 Kg6 38.Sf2 fxe4 39.Axh5+ Sh7 40.Fxe4 f5 41.Fg2 Af7 42.Kf8 Ae5 43.Af4 Kd6 44.Kxf5 Abd7 45.Se2 Sg7 46.h4 Af7 47.Fe4 Ade5 48.Ah5+ Sh6 49.Ag3 Ke6 50.Se3 Sg7 51.Kf1 Sf8 52.Af5 Ag4+ 53.Sf4 Af6 54.Ff3 Ad5+ 55.Fxd5 cxd5 56.Ka1 Sg8 57.Ka8+ Sh7 58.Ka7 Kf6 59.h5 Sg8 60.Kd7 b4 61.cxb4 1–0

** GRENKE Klasik 2018

(31 Mart - 09 Nisan 2018/GER)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2789/FRA - 1990 Doğumlu)

GM Anand, Viswanathan (ELO 2776/IND - 1969 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Ac6 5.Ac3 Vc7 6.Fe3 a6 7.Vf3 Af6 8.0–0–0 Ae5 9.Vg3 b5 10.a3 Fb7 11.Fxb5 Kc8 12.Fa4 Axe4 13.Axe4 Fxe4 14.Ff4 Vc4 15.Fxe5 Vxa4 16.Kd2 f6 17.Fd6 Sf7 18.Ke1 Fg6 19.Fxf8 Khxf8 20.Vd6 Sg8 21.f4 Kfe8 22.Ke3 Vc4 23.b3 Vc7 24.Vxc7 Kxc7 25.Sb2 Kb8 26.g4 Ff7 27.a4 Kc5 28.Ae2 Kc7 29.Kd6 Ka7 30.Ked3 Fe8 31.f5 exf5 32.gxf5 Kc8 33.Ac3 Kc5 34.K3d5 Kc6 35.Ae4 Sf7 36.Kd3 Kac7 37.c4 g6 38.fxg6+ 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ve2+ Şd5 [1...Şf5 2.Ve5#] 2.Ve6#