İran karpuzu ile tarım fuarı açmak

Fotoğrafı görüyor musunuz?

Hepsi şen şakrak!

Bayılıyorum bu hallerine.

Ne yapıyorlar?

Karpuz yiyorlar…

Ülkemizde yetişen karpuz piyasaya çıktı mı?

Çıkmadı…

Yedikleri karpuz nereden?

İran’ın Afganistan sınırına yakın bölgesinden…

Yani, ithal.

Yani, dolarla satın alınan karpuz.

Hayırdır, ayaküstü neden karpuz yiyorlar?

Karpuz yemelerinin sebebi ne?

Fuar açıyorlar, tarım fuarını…

Hem de Doğu Marmara Tarım Fuarı’nı…

Sektör fuarları, o sektörün gelişmesi için açılır.

Bu nedenle de “yerli ve milli” olması önemlidir.

Açılışta illa bir şey yiyeceksen, şu anda bahçede tarlada ne varsa onu yersin.

Taa binlerce kilometre öteden, İran’ın Afganistan sınırından dolarla satın alınan karpuzu, tarım fuarı açılışında yemenin anlamı ne?

Bu davranış nasıl bir anlam taşıyor?

Aklımızı peynir ekmekle mi yedik ne?

Teşekkürü hak eden o eleştiri

“Ömründe devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış adam…”

Kim o adam?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

Eleştiriyi yapan kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Ve bu eleştiriden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Böylece ülkemizde ilk kez, eleştirilen kişi, eleştirene, eleştirisi nedeniyle teşekkür etmiş oldu.

Haydi pikniğe!

Sevgili okurlarım, 15 Nisan Pazar günü Umuttepe’de piknik var.

Anlamlı bir piknik!

“Yerel Halk Platformu”, düzenliyor.

Saat 13.30’da Umuttepe Ormanları Ayvazca Mevkii’nde.

Davetiye bastırmışlar, dağıtıyorlar.

“Yaşam alanımızı savunuyoruz. Umuttepe Ormanları Türkiye’nin zehir deposu olmasın. Düzenleyeceğimiz büyük piknik şölenine tüm halkımız davetlidir.”

Böyle yazıyor davetiyede.

Pikniği düzenleyenler bir de açıklama yaptılar.

“Herkes yiyeceğini içeceğini alsın öyle gelsin. Biz sadece mangal yakıp herhangi bir şey pişirilmesine hazır hale getireceğiz. Amaç, İzmit Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasına karşı çıkanları kaynaştırmak. Yapmayı düşündükleri çöp fabrikası alanının aslında halkın piknik sahası olduğunu göstermek. Bu pikniğin herhangi bir siyasi yönü yok. Adı üstünde halk pikniği.”

Evet…

Eğer siz de çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasını istemiyorsanız…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki diretmesine karşıysanız…

Pazar günü zamanınızı ayırın, bu pikniğe katılın.

Unutmayın!

Piknik, 15 Nisan Pazar günü saat 13.30’da İzmit Umuttepe Ayvazca Mevkii’nde.

Süper teşvikler, doğru uygulama

Hükümet, 23 firmaya yatırım bazında süper teşvik verdi.

Eleştirenler oldu…

“Firmalar, yandaş firma” dediler…

Şunu dediler, bunu dediler…

Kim ne derse desin, yapılan iş doğru.

İthal edilen ürünler, bu yatırımlar tamamlandığında artık ithal listesinden çıkarılacaksa, bunun neyi yanlış?