Pes doğrusu!

Yahu Talip Yeşilyurt hoca, Ahmet Güntepe… Allah aşkına!.. Ne bekliyordunuz ki…
Siz şeffaf bir toplantı yapacaksınız, kulüpler de çıkacak, bülbül gibi şakıyacak mı zannediyordunuz?.. Bence bu sizin iyi niyetinizle yaptığınıza inanmak istediğim bir girişimdi…
Kulüplerin ‘Kurban yeri paralarının, kendilerine değil, BAL’da hiçbir varlık gösteremeyen Belediye Derince’ye aktarılması, ya da eşit dağıtılmamasıyla ilgili gazetemize isim ver(e)meden yaptıkları şikayet sonrasında, Talip Yeşilyurt hoca ve Ahmet Güntepe, alelacele bir toplantı yaptılar. Yenikent’te bulunan Konak Kafe’deki toplantıda, tabii ki, ve de beklendiği gibi, kimsenin gıkı çıkmadı… Çıkamadı…
Çıkamazdı da…
Aksini beklemek zaten saflık olurdu…
Biraz geç haberim oldu, konunun muhatabı olan ben toplantıya katılamadım… toplanan Derince amatör kulüplerinden çıt bile çıkmadı!.. 700 bin lira harcanan Belediye Derincespor’un, BAL’da hiçbir şey yapamamasının hesabını kimse soramadı…
KULÜPLERİ, YENİKENT KONAK’TA ALELACELE TOPLADILAR…
Derince Belediyesi ile ilgili yazdığımız yazı üzerine, duyarlı davranıldığı için tebrik ediyorum. Ama yetmez. Gerekirse kulüplere tek tek gidilmeli, kamuoyuyla şeffaf şekilde şikayetler dinlenmeli, çözüm yollarına gidilmelidir… Kulüplere yardım etmek, çocukların spor yapmasını sağlamak, belediyenin en önemli görevlerinden biridir… Pekala verilen paraların denetimi…
Bence hiç bir denetim yapılmıyor…
Delikanlıca parayı çocuklara harcayan kulüplerle, çarçur edenler ayırt edilmiyor…
Siyasi yaklaşılıyor…
Alelacele toplanan kulüplerin dertleri, sıkıntıları yüzlerine karşı soruldu. Tabii beklediğimiz gibi, kimse cesaret edip, sorunlarını anlatamadı. Sanki her şey süt gibi temiz ve durgun su gibi berraktı. Sanki hiçbir amatör kulübün sorunu yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Çünkü belediye dışında hiçbir destekçileri olmayan kulüpler, küçük de olsa, bu 5-10 bin liralık destekten mahrum kalmamak için, çıtını çıkarmadı.
5-10 BİN LİRADAN OLMAKTAN KORKTULAR…
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de ilçeyi iyi temsil edemeyen 700 bin lira bütçeli Belediye Derince, ligi sıradan takım olarak tamamlarken, sadece 5-10 bin lira harçlık dağıtılan semt kulüpleri, hakkını aramadı. Eski başkan ve antrenör Talip Yeşilyurt ve Ahmet Güntepe’nin, Yenikent’te alelacele düzenlediği toplantı, tabii ki amacına ulaşamadı. Gazetemizi arayıp, isimlerini yazılmasını istemeyen Derinceli amatör kulüp başkan ve yöneticileri ise, sorunlarını söyleyemedi. Çekindi. Halbuki harcanan paraların kendi vergileri, harçları olduğunu hissedebilseler, haklarını da çatır çatır ararlardı. Çünkü adamlar yapmış toplantıyı, basını da çağırmış ve size derdinizi sormuş…
Çıt yok…
Bundan böyle sağda solda konuşma ve ağlama hakkınız da kalmadı. Eğer kulübünüzün hakkını arayacak cesaretiniz de yoksa, o halde o makamı boşuna işgal etmeyin ki, hakkını arayan, kulübünü yarınlara taşıyanların önü açılsın… Bu sözüm, ağlayan, şikayet eden, dedikodu yapan, ama oraya gidip de konuşamayanlar içindir..
Bir de sağda solda hiç konuşmayan ve doğal olarak toplantıda da konuşmayanları aynı kefeye koymaya hakkımız yok…
Ama en güzeli, sağda solda konuşmayıp, o toplantıda mertçe ortaya çıkıp konuşan olmaktır. Sorunları söyleyen, çözüm isteyen, hakkını arayan olmaktır. Mahallesini temsil eden olmaktır.
Belediye yönetiminin siyasi düşüncesi ortada. Kendileri de gizlemiyorlar zaten. Pekala semt kulüplerinin içerisinde hiç mi muhalif olan yok. Hayret. Tüm kulüpler tamamen siyasi iradenin yöneticileri tarafından mı yönetiliyor? Buna inanmak bile istemiyorum.
Şimdi Talip Yeşilyurt da…
Ahmet Güntepe de…
Hatta hatta, ailecek de çok yakından tanıdığım Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da…
“Biz çağırdık geldiler, ama kimsenin şikayeti yok işte, siz yalan yazıyorsunuz” derse, ne diyeceksiniz?..
Ne diyeceğim?..
Sizce, şu ortamda, bir amatör kulübün, şu şartlarda sorunsuz olması mümkün mü?..
Bunun ulaşımı, yemesi, içmesi, idman sahası…
İnanamıyorum…
Demek ki Derince’de hiç sorun yokmuş!..
Vallahi helâl olsun…
Eyyy Derince’li CHP’liler…
İyi Partililer…
Saadetliler…
Ve diğerleri…
Yahu sizin bile söyleyeceğiniz bir şey yok mu?..
O halde…
Dedim ya…
İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…
Sporda da kimse kalkıp demokrasi falan aramasın…
Vicdanen rahatım…
Görevimi yaptım…
Bundan sonra, en azından, dağıtılacak kaynaklar daha mantıklı ve vicdani olacaktır…
Takibe devam…
Amatör olmasına rağmen tam 700 bin lira harcandığı iddia edilen Belediye Derince BAL takımının durumunu ise bir başka yazıda ‘özel’ olarak ele alacağım…
Belgeleriyle şikayetlerinizi bekleriz efendim…
Ve siz muhalifler…
Sizler de susarsanız, sporda demokrasi nasıl gelir?
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Yorumlar
(5 )
Sirripaşa Fk Duyurusu - Kamuoyuna duyurulur.
13 Nisan 2018 Cuma günü Kocaeli Gazetesi yazarlarından Sayın Hakan Yağcıoğlu'nun Derince Amatör Spor Kulüperine yönelik ithamlarına cevap hakkı doğan pek çok siyaset üstü spor kulüplerinden biri olan Sırrıpaşa FK yönetimi olarak yazılanın aksine Amatör Spor kulüperinin bir araya gelmesi ve diyaloglarımızın başlatılması açısından gerçekleştirilen buluşmayı faydalı görüyor ve Hakan Yağcıoğlu'nun çıkardığı sonucu ve eleştirilerini yerinde bulmuyoruz.
Kulübümüz ve yönetimimiz, A Takımızın üst üste gelen şampiyonlukları ile önce 1. Amatör Küme'ye sonra Süper Amatör Küme'ye yükselirken bu yıl BAL Play-off şansını son maçta kaçırmıştır. Bizi daha da heyecanlandıran ve başarımızın en büyük parçası olarak gördüğümüz altyapımızda u13, u14 ve u19 yaş kategorilerinde başarılı mücadelemiz ve parlak gençlerimizle beraber yürüyüşümüz olmuştur. Bu safhada bizlere destek olan idari ve yerel makamlara, bizlerle spor yapan tüm vatandaş ve sporcularımıza teşekkürlerimizi sunar ilk günden bu yana siyaset, meslek grubu ve basın kuruluşlarının üzerinde kimseyle taraf olmadan sürdürdüğümüz serüvenimizi devam ettireceğimizi siz değerli kamuoyuna duyururuz.
Sayın Hakan Yağcıoğlu'nun Derince futbolunu öne sürerek oluşturmaya çalıştığı siyasi polemiğin tamamen dışında kalarak , yerel yönetimimize hiçbir şekilde maddi bağımız olmadığını ifade edierek, aksine yerel yönetimimizin manevi desteğini her türlü arkamızda hissettiğimizi bildiririz. Geçmiş olduğumuz sezonda ve şu an ki genç takım kategorilerinde tesis, araç, ekipman, gerektiği yerde maddi ve en önemlisi manevi desteğini esirgemeyen Belediyespor Derince yönetimine teşekkürü bir borç biliriz. Bu sezon ki kazanmış oldukları başarıdan dolayı tebriklerimizi sunarız.
Sayın Hakan Yağcıoğlu abimize de meslek hayatında başarılar diliyoruz.
Sırrıpaşa FK Yönetim Kurulu Adına
Başkan Özgür Köse
Nebiye Gülmez - Sayın Yağcıoğlu öncelikle bir spor yazarının bir takımı eleştirirken skor tablosuna bakmadan takımın hiçbir maçına gidip takip etmeden sahadaki atmosferi görmeden böyle karalayıcı futbolcu yönetici ve taraftarı incitici yorum yapması olayı siyasi olarak görmesi ne seviyede bir spor yazarı olduğunuzu göstermiştir keşke sadece muhalif olabilmek için yazmasaydınız yazmadan önce takımın ligdeki durumunu kontrol etseydiniz kendi seviyenizi ve kalitenizi belli etmiş oldunuz bu çocuklar tüm benlikleriyle birlikleriyle güçlerinin yettiği yere kadar son raddeye kadar canla başla mücadele ettiler biz kadınlara bile futbolu sevdirdiler kadınlara yeşil sahalara gelmek için yol açtılar sevdirdiler gençlerin önünde engel olmak yerine destek olmanız dileğiyle.umarım bir daha birileri hakkında yorum yapmadan önce iyi bir araştırma yaparsınız bunu kendiniz için olumlu bir eleştiri olarak almanız gelişimsiniz açısından iyi olacaktır
Mehmet Hoca - Hakan bey.!
Tam 8 ay boyunca bu takım için gece gündüz demeden emek veren yönetim,teknik heyet,futbolcu ve personelin hakkına girmiş olduğunuzun farkında mısınız.?
Takım ligi 2. sırada bitirmiş yazdığınız konustugunuz seylere bak..
Kendi solediniz gibi futbolun siyasi iradesi,siyaset futbolu etkilemesin bence de.Ama siz siyasetin,muhalefetin kalemi olmuşsunuz.Aslı olmayan,en ufak bir araştırma yapmadan birilerinin yalanlarıyla yazı yazan,basiretsiz biryaarl ık örneği sergilediğinizin farkında mısınız.?!!!
Gökalp çakan - Hiç bir varlık gösteremeyen mi ? Haberiniz yok herhalde BAL 9. Grupta belediye derincespor kulubü 19-25 yaş grubundaki oyuncularla son haftalara kadar şampiyonluk yarısında olmustur
Ve futbolcu grubunun cogu derince-izmit-gölcükde yasayan kendi sehrinin evlatlarından kurulmus bir takımdır yalan haberin kaynağı olan kişi ve kişiler ise hic bir zaman bizim emeğimize başarımızı istemeyen kişilerdir.kimse ama kimse bu kulubün basarısını göz ardı edemez lekeleyemez
GÖKALP ÇAKAN
Gökalp Çakan - Hiç birşey yapmaması mı ? Belediye derince takımı ligi 2. Bitirmiştir sampiyonluk kovalamıstır ve kadroda bulunan futbolcuların çoğunlugu derinceden izmitten gölcükdendir ve BAL.9 grupta 4-5 tane 2-3 trilyonluk takım kurup play off ve alt sıralarda olan takımlar var. O size ismini vermeyen yüreksizlerde hiç bir zaman derincenin bizim basarımızı istemeyen fitne feshat kişilerdir
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