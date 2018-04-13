Pes doğrusu!

Yahu Talip Yeşilyurt hoca, Ahmet Güntepe… Allah aşkına!.. Ne bekliyordunuz ki…

Siz şeffaf bir toplantı yapacaksınız, kulüpler de çıkacak, bülbül gibi şakıyacak mı zannediyordunuz?.. Bence bu sizin iyi niyetinizle yaptığınıza inanmak istediğim bir girişimdi…

Kulüplerin ‘Kurban yeri paralarının, kendilerine değil, BAL’da hiçbir varlık gösteremeyen Belediye Derince’ye aktarılması, ya da eşit dağıtılmamasıyla ilgili gazetemize isim ver(e)meden yaptıkları şikayet sonrasında, Talip Yeşilyurt hoca ve Ahmet Güntepe, alelacele bir toplantı yaptılar. Yenikent’te bulunan Konak Kafe’deki toplantıda, tabii ki, ve de beklendiği gibi, kimsenin gıkı çıkmadı… Çıkamadı…

Çıkamazdı da…

Aksini beklemek zaten saflık olurdu…

Biraz geç haberim oldu, konunun muhatabı olan ben toplantıya katılamadım… toplanan Derince amatör kulüplerinden çıt bile çıkmadı!.. 700 bin lira harcanan Belediye Derincespor’un, BAL’da hiçbir şey yapamamasının hesabını kimse soramadı…

KULÜPLERİ, YENİKENT KONAK’TA ALELACELE TOPLADILAR…

Derince Belediyesi ile ilgili yazdığımız yazı üzerine, duyarlı davranıldığı için tebrik ediyorum. Ama yetmez. Gerekirse kulüplere tek tek gidilmeli, kamuoyuyla şeffaf şekilde şikayetler dinlenmeli, çözüm yollarına gidilmelidir… Kulüplere yardım etmek, çocukların spor yapmasını sağlamak, belediyenin en önemli görevlerinden biridir… Pekala verilen paraların denetimi…

Bence hiç bir denetim yapılmıyor…

Delikanlıca parayı çocuklara harcayan kulüplerle, çarçur edenler ayırt edilmiyor…

Siyasi yaklaşılıyor…

Alelacele toplanan kulüplerin dertleri, sıkıntıları yüzlerine karşı soruldu. Tabii beklediğimiz gibi, kimse cesaret edip, sorunlarını anlatamadı. Sanki her şey süt gibi temiz ve durgun su gibi berraktı. Sanki hiçbir amatör kulübün sorunu yoktu. Her şey güllük gülistanlıktı. Çünkü belediye dışında hiçbir destekçileri olmayan kulüpler, küçük de olsa, bu 5-10 bin liralık destekten mahrum kalmamak için, çıtını çıkarmadı.

5-10 BİN LİRADAN OLMAKTAN KORKTULAR…

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de ilçeyi iyi temsil edemeyen 700 bin lira bütçeli Belediye Derince, ligi sıradan takım olarak tamamlarken, sadece 5-10 bin lira harçlık dağıtılan semt kulüpleri, hakkını aramadı. Eski başkan ve antrenör Talip Yeşilyurt ve Ahmet Güntepe’nin, Yenikent’te alelacele düzenlediği toplantı, tabii ki amacına ulaşamadı. Gazetemizi arayıp, isimlerini yazılmasını istemeyen Derinceli amatör kulüp başkan ve yöneticileri ise, sorunlarını söyleyemedi. Çekindi. Halbuki harcanan paraların kendi vergileri, harçları olduğunu hissedebilseler, haklarını da çatır çatır ararlardı. Çünkü adamlar yapmış toplantıyı, basını da çağırmış ve size derdinizi sormuş…

Çıt yok…

Bundan böyle sağda solda konuşma ve ağlama hakkınız da kalmadı. Eğer kulübünüzün hakkını arayacak cesaretiniz de yoksa, o halde o makamı boşuna işgal etmeyin ki, hakkını arayan, kulübünü yarınlara taşıyanların önü açılsın… Bu sözüm, ağlayan, şikayet eden, dedikodu yapan, ama oraya gidip de konuşamayanlar içindir..

Bir de sağda solda hiç konuşmayan ve doğal olarak toplantıda da konuşmayanları aynı kefeye koymaya hakkımız yok…

Ama en güzeli, sağda solda konuşmayıp, o toplantıda mertçe ortaya çıkıp konuşan olmaktır. Sorunları söyleyen, çözüm isteyen, hakkını arayan olmaktır. Mahallesini temsil eden olmaktır.

Belediye yönetiminin siyasi düşüncesi ortada. Kendileri de gizlemiyorlar zaten. Pekala semt kulüplerinin içerisinde hiç mi muhalif olan yok. Hayret. Tüm kulüpler tamamen siyasi iradenin yöneticileri tarafından mı yönetiliyor? Buna inanmak bile istemiyorum.

Şimdi Talip Yeşilyurt da…

Ahmet Güntepe de…

Hatta hatta, ailecek de çok yakından tanıdığım Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da…

“Biz çağırdık geldiler, ama kimsenin şikayeti yok işte, siz yalan yazıyorsunuz” derse, ne diyeceksiniz?..

Ne diyeceğim?..

Sizce, şu ortamda, bir amatör kulübün, şu şartlarda sorunsuz olması mümkün mü?..

Bunun ulaşımı, yemesi, içmesi, idman sahası…

İnanamıyorum…

Demek ki Derince’de hiç sorun yokmuş!..

Vallahi helâl olsun…

Eyyy Derince’li CHP’liler…

İyi Partililer…

Saadetliler…

Ve diğerleri…

Yahu sizin bile söyleyeceğiniz bir şey yok mu?..

O halde…

Dedim ya…

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

Sporda da kimse kalkıp demokrasi falan aramasın…

Vicdanen rahatım…

Görevimi yaptım…

Bundan sonra, en azından, dağıtılacak kaynaklar daha mantıklı ve vicdani olacaktır…

Takibe devam…

Amatör olmasına rağmen tam 700 bin lira harcandığı iddia edilen Belediye Derince BAL takımının durumunu ise bir başka yazıda ‘özel’ olarak ele alacağım…

Belgeleriyle şikayetlerinizi bekleriz efendim…

Ve siz muhalifler…

Sizler de susarsanız, sporda demokrasi nasıl gelir?