Gökçen Kahraman: İsteklisi varsa görevimi seve seve bırakırım…

Kick Boks’ta garip şeyler oluyor. Bunu sütunlarımıza da yansıttık. Geçtiğimiz yıl, 10’un üzerinde kulüp (12 civarında), Kick Boks İl Temsilcisi Gökçen Kahraman’ı istemedikleriyle alakalı olarak, imza topladılar. Bu durumda üzerine düşeni yapan Gökçen Kahraman, 2 kez federasyona başvurup, görevden alınmasını istemiş. Ancak Federasyon başkanı, kesinlikle bunu kabul etmeyip, istifa dilekçesini reddetmiş. O da, görev ortada kalmasın diye, çoğunlukla da başkana saygısından ötürü, devam etmiş…

Kendine göre fedakârlık yapmış…

Ama, asıl yapması gereken, yine de istifa etmekti…

Çünkü kulüpler böyle bir imza toplamışsa (ki ben gözümle gördüm), devam etmesi doğru değil…

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Gökçen bey ile hiç karşılaşmadım. İletişimimiz hiç olmadı. Ancak telefondaki konuşma üslûbu ve kibarlığıyla beğenimi kazandı. Tabii, bu ‘iyi bir Kick Boks’ yöneticisi olduğu anlamına gelmez… İcraata bakılır. Ben de icraata bakarım… Ama iyi icraat yapan, ancak kaba olan insanlardan da kimse hoşlanmaz… Yani bunun bir dengesi gerekir… Spor bir disiplindir…

Sporcu, Ata’mızın da dediği gibi, “Zeki, çevik ve ahlâklı olmalı!..”

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Kick Boks Kocaeli İl Temsilcisi Gökçen Kahraman, birkaç kez görevi bırakmak istediğini, resmi yazı bile yazdığını, ancak ısrarla görevinde kaldığını dile getirirken, Kick Boks camiasında bir rant kültürü oluşmasından çekindiğini de sözlerine ekledi. Kendisi de Kick Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üyesi olan Kahraman, sadece kentte değil, ülke çapında bir yozlaşmanın yaşanmaması için üzerine düşeni yaptığını söyleyip, aynen şu sözlere yer verdi… Önce bir okuyalım…

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Öyle görevden kaçacak bir insan değilim. Bizim spor branşımızın temel felsefesi de budur zaten. Ancak tabii ki yapamayacağınız, yürütemeyeceğiniz bir görevi de ısrarla götürmenin anlamı yok. Ben kendim, yapamayacağımı anlayınca, görevimden affımı istedim. Ancak başkanım bana ‘Devam’ deyince, yapacak bir şeyim kalmadı. Çünkü beni o göreve getirdi ve yine o görevden alır. Ben kurumumda yasa dışı hiç bir işe izin vermem… Babam gelse, bu aynıdır. Burası bir kurumdur ve yasalarla işler. Kimse benden yasadışı bir iş yapmamı isteyemez ve yaptıramaz da. Adalet denen bir şey vardır ve bizler de bu görevi adaletli yaparak, teslim ederiz. Spor anlayışımız da budur. Buradan açık açık ilan ediyorum. Göreve talipli varsa, gelsin, mertçe talepte bulunsun ve ben de görevimi devredeyim. Benim bu işten ne bir rantım vardır, ne de bir ikbal beklentim söz konusudur. Ancak kuytu köşelerde konuşmak, sporun ve özellikle de bizim branşımızın felsefesine yakışmaz…

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Evet, durum açık ve net, bundan ibaret. Aşkın Kahveci hocamızın yetiştirdiği ve göreve gelmesi için yoğun çaba sarf ettiği Gökçen Kahraman’ın, kendisi aleyhine imza toplayan kulüplere yanıtı bu…

Ancak, dediğim gibi bir rahatsızlık varsa, kulüplerin bunu federasyon başkanına iletmesi gerekiyor…

Kendisi de görevi bırakmak istediğine göre, ortada bir sorun var demektir…

Yani son söz federasyon başkanının…

Ama benim de son sözüm şudur ki…

Sayın Kahraman, görevi sevmek ve orada kalmak ayıp değil, bir onurdur…

Bırakmak istemiyorsanız, bırakmazsınız…

Ama görevi bırakmak istiyorsanız da, kimse sizi zorla orada tutamaz…

Önemli olan sporcu gençliğin yarınları için yapılanlardır…

Bir an önce bu sorun çözüme kavuşsun!..

Ve rant çevrelerini de bize bildirin ve buradan mertçe, açıkça, korkusuzca yayınlayalım…

Bizim de basın olarak görevimiz budur…

Burası Muz Cumhuriyeti değildir…

Hele hele Kocaeli kenti, hiç değildir…