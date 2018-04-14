21. Avrasya Ekonomi Zirvesi

Her yıl olduğu gibi bu yılda Marmara Grubu Stratejik Araştırmalar Vakfı İstanbul WOW Otelde iki gün süren önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptılar. Genel Başkan Dr. Akkan Suver Bey başta olmak üzere bütün emeği geçenlerle birlikte eski Milletvekili Şamil Ayrım Beyi kutluyor, teşekkür ediyorum. Davetli olduğum bu toplantının siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkisinin büyük olduğunu müşahede ettim.

Toplantıda Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, bilim adamları, din adamları yanında belediye başkanları ve dalında uzman onlarca kişiler faydalı bilgileri ile tecrübelerini aktardılar. Birinci günün akşamı göz kamaştırıcı bir defile de izleme imkânımız oldu. Organizasyon tek kelime ile mükemmeldi. Katılımcılar arasında hükümet kanadından Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katıldılar.

Başbakan geniş bir ufuk turu çizerek konuştu. Avrupa’nın birçok alanda çifte standart içinde olduklarını söyledi. Terör olaylarını dile getirerek bu alanda canını dişine takarak samimi bir şekilde Türkiye yoğun bir mücadele verdiğini dile getirdi. Bugün kü Suriye’de yaşanan olayları örnekleriyle açıklayarak, Türkiye’nin uzun sınır komşumuz olması nedeni ile yükü Türkiye’nin üzerinde kaldığını dile getirip, bugün üç buçuk milyon civarında Suriyeliyi konuk etmekteyiz. Zeytin dalı operasyonu ile orada önceden yaşayanların kendi yerlerine dönmeye başladıklarını belirterek ekonomik durumlarla ilgili aldıkları tedbirleri örneklerle açıkladılar.

EZBER BOZAN KADINLAR

İkinci gün Perşembe günü iki ayrı salonda paralel konuşmacılar güncel ve gelecek ile ilgili çeşitli görüşmeleri dile getirdiler.

1-Kadınların bilgi ve iletişim bilgilerindeki yeri (ICST)

Bildiğimiz gibi bilimde kadınların sayısı erkeklerinkinden daha azdır. Erken yaşlardan itibaren çocuklar, ders kitaplarıyla, öğrenim dünyasıyla, ebeveynlerle, kızlarla ve erkeklerle okula iletilecek olan cinsiyete dayalı kalıp yargıları birleştiriyorlar. Bu klişeler, nesiller boyunca yeniden üretiliyorlar. Bugün, toplumsal cinsiyet klişeleri, alınan fikirler üzerinde, toplumda her yerde bulunan kadın ve erkeğin önceden tanımlanmış rolleri hakkında bzizi bir düşünceye götüren bir hareket gerçek farkındalık var.

Klişe örnekleri:

Çocuklar kavga ediyor ve agresif, kızlar akıllı ve bilge. Erkekler soyut olabilirken (kadınlar aynı şekilde eğitilmemiş gibi) kadınların bir yön algısı yoktur. Kadınlar konuşkan, kadınlar daha çok araba kazası yapıyor, vb. Oyuncak mağazaları bir çocuk departmanına erkek çocuklarına mavi oyuncak ve kızlara yönelik pembe oyuncaklı reyonlar sunarak bu farklılaştırmaya katılıyor. Klişe ama gerçek bu. Daha da kötüsü, kızlar için önerilen oyuncak türü, genellikle prenses elbiseleri (güzel olmaktan çok fazla bir şey yok), bir anne olmaya hazırlanmak için bebekler, çocuğuna bakmak için veya yemek hazırlamak için mükemmel donanımlı mutfaklar. Erkek çocuklar, beyinlerinin ve hayal güçlerinin (kurgu, lego vb.) kullanımına daha çekici olan oyunlara erişebilirler.

Bütün bunlar size cinsiyetçi ön yargıların ve klişelerin devam ettiğini ve anaokullarında, okulda, evde, üniversitede, işyerinde yeniden üretildiğini söylüyor. Her yerde toplumun her düzeyinde. Bu ön yargılar arasında, genç kızlar için bilimsel ve teknolojik disiplinlerin yapılmadığı ısrarcı düşünce! Kızlar erkeklerden daha iyi performans gösterseler de, eğitim yönelimleri toplumun kendilerine atadığı sektörlere, yani özel alanla ilgili olanlara odaklandığından farklılaştırmaya devam etmektedir. Sağlık, eğitim, tıp ve yakıın zamanda hukuk.

SOCAR YATIRIMLARI

Azerbaycan Petrolleri SOCAR İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımları ile bilgiler verdiler. Azerbaycan kardeş ülkemiz Türkiye’de en büyük yatırımcıdır. Burası da Azerbaycan’da bizim ülkemizdir. Aliağa’da 19.5 milyar lira harcadı. TANAP için bugüne kadar yedi milyar dolar harcama yaptık. TANAP ile birlikte Azerbaycan gazı sayesinde Türkiye cari açığını en az bir buçuk milyar lira azaltacaktır. Kardeş ülkemize yatırımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz diyerek geniş açıklamalar yaptı. Sinevizyonda iki çocuk biz ikimiz kardeşiz diye birkaç kez gösterildi. Kalıcı dostluklarımız olan bir çok kişilerle samimi sohbet imkânımız oldu. Bu organizasyonu yapanlara tekrar teşekkür ediyorum.