Küçükkaya, Selman Yıldırım’la beraber mi değil mi?

Önceki gün “CHP’de milletvekili adayı olabilmenin ön şartı” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Özetle demiştim ki:

*Milletvekili olmayı düşünenler, önce belediye seçimlerinde başarılı olmak zorunda.

*Parti kulislerine göre, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya milletvekili olmak istiyor, bu nedenle de İzmit Belediye Başkanlığı seçimini kazanmak için harıl harıl çalışıyor.

*Yine kulislere göre, Küçükkaya, İzmit Belediye Başkanlığı konusunda bir zamanlar Selman Yıldırım’ın ismini ön planda tutuyordu, son zamanlarda Fatma Kaplan Hürriyet ve Fahri Örengül’ün isimlerini lanse ediyor.

Bunları yazmıştım.

Mehmet Ümit Küçükkaya, aradı.

Yazı için teşekkür etti, bazı konulara açıklık getirmek istediğini söyledi.

Aradığında uygun değildim, görüşlerini mail ortamında gönderirse değerlendireceğimi söyledim.

Aşağıdaki mesajı göndermiş.

Sizlerle paylaşıyorum.

Mehmet Bey, bazı konulara açıklık getirirken siyasi çizgisinin esaslarını da açıklıyor.

“Tanzer Bey merhaba, öncelikle milletvekili olmak isteyenlerin, örgüt yöneticisi olanların, süreçten başarılı çıkması gerekir düşüncenize kesinlikle katılıyorum. Sadece milletvekilliği değil hayatta yetkinlik ve yaptığı işi düzgün yapmakla başarının gelmesi gerektiğini şiar edinmiş bir insanım. Türkiye başarılı insanların omuzlarında daha yüksek mertebelere gelecek. İkili ilişkiler, ekonomik güç ve şehrin mütegallibesine yakınlık gibi süreçlerle gelen siyasi başarının; ne uzun vadede şahıslara katkısı var, ne de vatana vatandaşa, halka katkısı var. Bu düşüncenizin altına imza atıyorum.

Yazınızda sözünü ettiğiniz Selman ve Haydar gibi uzun yıllardır abi- kardeşlik yaptığım insanlara karşı, onların siyasal hayatlarında olumsuzluk yaratacak hiçbir tavrım olmaz. Çünkü ben ilişkilerimi günlük, bozan, anlık tavır alan, anlık değişen, sinirleriyle siyaset yapan insan değilim. İnsanların kırgınlıkları ve kırdıkları olmuş olabilir, ama ben siyasette bu süreçleri hep tamir etmeye çalışan, içinde kin öfke biriktirmeyen bir siyaset anlayışına sahibim. Yaşça da benden büyük olan iki abimle böyle durum söz konusu değil.

İkincisi de, benim Fatma Hanım ve Fahri Örengül’ün aday olmaları ilgili sürekli telkinde bulunduğum konusu… Zinhar ret ediyorum. Bırakın Fatma Hanım, Fahri Örengül’ü herhangi bir insana belediye başkanı adayı olması ile ilgili hiçbir taahhüdüm, hiçbir fikir önermem olmaz, olamaz. Buna; bırakın belediye başkanlığını, meclis üyelerini de katabilirsiniz. Eğer bu örgütte biri çıkıp benimle ilgili, meclis üyesi yapmak için söz verdi, belediye adaylığı sözü verdi diyen olursa da, her platformda o kişiyle yüz yüze gelirim. Ben siyasette şunu çok iyi biliyorum; verilen sözlerin muhakkak zamanı gelir, o yüzden ilçe başkanı da olsanız, il başkanı da olsanız, hatta hatta genel başkan dahi olsanız, bazı bölgelerdeki aday belirlemeyi tek basına yapma sansınız yok. Kaldı ki benim, halka rağmen siyaset yapma anlayışından uzak bir tutumum var. Tüzük kurultayında ben bu tavrı gösterdim. Halk adına halkla birlikte siyaset yapma konusunda ne kadar cesur adımlar atabileceğimi çok net gösterdim. İzmit halkıyla birlikte İzmit halkının arzuladığı meclis gurubunu, en fazla arzuladığı belediye başkanını çıkartmak benim bireysel ödevim. O yüzden benim burada tek başına karar verici veya birilerini motive edici bir rolüm yok. Ben partinin bütün unsurlarının, aramızın iyi olup olmamasına bakmadan, sürecin içine katılması için elimden geleni yapıyorum. Üç adımımız var. Yaptığımız strateji toplantısı ile ilk adımı 10.04.2018 Salı günü attık. İkinci adımımız, muhtarlarla birlikte Eskişehir’de yapacağımız arama konferansı olacak. Üçüncü adım olarak, 23 Haziran’da Kartal’da sivil toplum örgütleri ile yine bir arama konferansında bir araya geleceğiz. Yani hayır ve adalet birleşenlerinin surecin içine katılabileceği bir organizasyonlar silsilesi… Ben tavrımı ortaya koyuyorum ve bu tavırda da çok netim. Sürece sadece CHP’yi değil, “Hayır”ın bütün bileşenlerini katacağız. Meclis üyesi adayları kimlermiş, belediye başkan adayları kimlermiş teferruat. “Hayır” bileşeninde ve “adalet” te gördük ki, bazen isimlerin ötesinde siyasal duruş ve ahlak daha çok oy getiriyor, daha çok tavır getiriyor. Benim siyasete bakış açım bu.”

DSP İl Başkanı Dedeoğlu, “Masadayım, ama teslim olmadım”

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, önceki gün yardımcıları Acar Çakar ve Hüseyin Turunç ile ziyaretime geldi.

Halim Dedeoğlu’nu yıllardır tanırım.

Belki 40 yıldır…

Düzgündür.

Kendine göre bir çizgisi vardır.

DSP’nin iktidar olduğu dönemlerde bile siyasete “rant” gözüyle bakmamıştır.

Tartışılan bazı temel konularda “yanlış anlaşılmaktan” rahatsız olduğunu söyledi.

Örneğin, “masa” konusunda…

“Görüşlerimizi anlatmak için il başkanları masasındayım. Teslim olmuş bir durumum yok. Oturuyoruz, bana ters gelen yanlış şeyleri çatır çatır söylüyorum. Masadan kalksam ne olacak? Beni dinleyen olacak mı?”

Dedeoğlu, şöyle devam etti:

“Kentle ilgili, sorunlarla ilgili görüşlerimizi açık açık ortaya koyuyoruz. Önerilerimiz oluyor, söylüyoruz. Üçüncü üniversite yapılması önerisini biz ortaya attık. İZLİDER’in ‘İzmit Lisesi kalkmasın’ isteğini biz dile getirdik. 1 Mart Anıtı dikilmesini biz istedik. Bütün bunlar konuşarak oluyor. Konuşmazsan, bir araya gelmezsen, istek ve görüşlerini yetkililere nasıl anlatacaksın? Onlar iktidarda, güç onlarda. Biz güce teslim olmuş değiliz. Tam aksine hatalarını yüzlerine açık açık söylüyoruz.”

Dedeoğlu, çöp fabrikası konusunda ne düşünüyor?

“Çöp fabrikası, tamam bir ihtiyaç! Ama toplanan çöpler önce ayrıştırılsın, sonra yakılsın. Yüzde 100’ünü yakmak yanlış! Bu sorunun bir yönü… Diğer yönüne gelince… Çöp fabrikası Umuttepe’de değil de başka yerde yapılmalı. Umuttepe, İzmit halkının tek nefes alacağı yer. Çöp fabrikası için bula bula burası mı bulundu? Bu işin vebali var. Karar vericiler, bu vebalin altından kalkamaz. Bu kent hepimizin. İnatlaşmanın anlamı yok. Dilovası, çöp fabrikasını kovdu. Körfez ve Derince halkı da kovdu… Şimdi İzmit’in tepesine yapacağız diye tutturdular. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan neden konuşmuyor? Böyle bir konuda konuşmayacak da ne zaman konuşacak? Çöp fabrikası Umuttepe’de yapılırsa, İzmit halkı nefes almak için nereye gidecek?”

Ve ülke sorunları…

“Türkiye, iyiye gitmiyor. Bu ülkenin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Yol ve körü yapılıyor da, para kimin? Başkasının parasıyla, başkasının teknolojisiyle övünüp duruyoruz. Ekonomi çöktü… Piyasalar kan ağlıyor… Eğitimin elle tutulacak hali kalmadı.”