Gül hastalıkları ve mücadelesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle gül hastalıkları ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Diğer bitkilerde olduğu gibi güllerde de birçok değişik hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklarla gerekli mücadele yapılmadığı zaman önemli hastalıklara yol açmaktadırlar. Bunların başında yaprak bitleri (püseronlar) gelmektedir. Bu bitler, gül fidanlarında açık yeşil, kasımpatı bitkilerinde ise siyah renkte bir takım ufak böcekler; çiçek yaprakları ile sürgün uçlarında ve goncaların dibinde kümeler halinde yaşayarak hortumlarıyla bitkilerin özsuyunu emerler. Özellikle, ilkbahar aylarında bu bitler daha çok olmakta ve zararları da o ölçüde artmaktadır. Çaresi; bitler az olduğu zamanlarda parmakla ezilerek yok edilir. Yaygın olduğu zamanlarda piyasada satılmakta olan bit öldürücü ilaçlardan biri alınarak mücadele yapılmalıdır.

Külleme hastalığı da bu aylarda güllere önemli ölçüde zarar vermektedir. Bu hastalık; güllerin yaprak, sürgün ve goncalarını beyaz kül renginde bir un tabakası ile kaplayarak zarar verir. Çiçek goncaları isteksiz açılır; çok nemli, gölge ve havasız yerlere dikilen güllerde külleme hastalığı daha çok görülmektedir. Ayrıca bazı gül çeşitlerinin bünyeleri de bu hastalığa karşı daha hassastırlar. Bunun çaresi; güllerde külleme hastalığının kendine has lekeleri görüldüğünde veya hastalığın her yıl meydana geldiği bahçelerde hastalık belirtisini beklemeden mücadeleye başlanır. Bu hastalık için kükürtlü ilaçlar kullanılarak önlenebilir.

Güllere kırmızı örümcek de önemli ölçüde zarar vermektedir. Gül yapraklarının alt tarafına yerleşen kırmızı örümcekler, bulundukları yerde ince örümcek ağı meydana getirirler ve yaprakların özsuyunu emerek, onları ilk önce sarartır; sonra kuruturlar. Çaresi; güllere kırmızı örümceğin yukarıda açıklanan belirtileri görüldüğünde çeşitli firmalar tarafından piyasada satılmakta olan kırmızı örümcek öldürücü ilaçlardan alarak mücadele yapılmalıdır. Sarılık hastalığı ise gül yapraklarının sararmasına ve fidanın zayıflamasına neden olmaktadır. Bunun sebebi, gül dikilen topraklarda fazla kireç olmasındandır. Gül fidanı dikmeden önce bu durum da dikkate alınarak ona göre dikim yapılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...