Karamürsel “yağlı güreşleri” yapılacak mı?

Yağlı güreş meraklıları soruyor:

-Karamürsel Altınkemer Yağlı Güreşleri yapılacak mı?

Bilmiyoruz (!)

Yağlı güreşle ilgili olanlar, güreş yapılan alanlarda bir tanıdık Karamürselliyi görür görmez; “Bu sene Karamürsel’de güreş olacak mı?” diye, soruyu yapıştırıyor.

Cevap vermek zor…

Çünkü; üst geçitlerinde “Pehlivanlar Diyarı” yazıları olan Karamürsel’de, “Altınkemer” güreşlerinin yapılıp yapılmayacağını bir tek Allah biliyor!

Nedeni, geçen yıl “sebebi” bilinmiyor, yapılmadı!

Daha önceki yıllarda, Karamürsel’in ne anına ne şanına yakışmayan olaylara sahne oldu ve baş, başaltı, büyük orta pehlivanları “az paraya güreşmeyiz” dedi ve kazan kaldırdı, güreşlere çıkmadı (!) ve güreşler yarım kaldı…

Adını “sepeti” ile dünyaya tanıtan, dünya, olimpiyat şampiyonu güreşçisi Gazanfer Bilge ve Kırkpınar’da, 2 ebedi, 8 altın kemer sahibi olan Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ile “yağlı güreşte” markalaşan Karamürsel’i, Türkiye’ye rezil ettiler!

Karamürsel “Altınkemer” Yağlı Güreşleri’nin adına neredeyse “Fatiha” okuttular.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun talimatında, güreş yapacak belediyeler için “Güreş yapacak belediyeler, güreş tarihini 1 yıl önce federasyonumuza bildirmek zorundadır” der.

Bakın bakalım, federasyonun yıllık güreş programı ve takviminde Karamürsel’in “Altınkemer” güreşlerinin yapılacağı tarih var mı?

Yok…

Bulamazsınız (!)

Bakın bakalım; güreş yaptıran belediyelerin katıldığı “Kentler Birliği” içinde, PEHİVANLAR DİYARI olarak övünülen KARAMÜRSEL’in adı var mı?

Yok…

Peki, bu nasıl “Pehlivanlar diyarı” olmaktır?

Türkiye Güreş Federasyonu takvimine Karamürsel’in güreş tarihini yazdırmayanlar, Karamürsel’de “Altın Kemer” güreşlerinin yapılmasını kararlaştırmayanlar, Karamürsel’in bu spor dalındaki altın başarısına gölge düşürmüyor, Karamürsel’e kötülük etmiyor mu?

Karamürsel, Ahmet Taşçı dönemi ile şöhretini yitirmeye başlamış, şu andaki yönetimin “ucuz et”, ucuz anlaşmalar, organizasyonlar ve ucuz güreş fikri ile ülkede, yağlı güreşteki itibarını bitirmiştir.

Gazanfer Bilge’lerin, Aydın Demir’lerin, Ahmet Taşçı’ların emeklerine yazık değil mi?

Onların bu ilçeye kazandırdığı “Pehlivanlar Diyarı” ismine kara düşürmeye hakkınız var mı?

Başpehlivanı olmayan, sizden nüfusu az, bütçesi dar belediyeler bile yılda “ananevi” hale getirdikleri yağlı güreşleri federasyon takvimine yazdırıp yaparken, siz hala Karamüsel’de yağlı güreş yapılacağını açıklayamıyorsunuz?

Neden?

Neden?

Neden?

Yağlı güreş meraklılarının sorduğu bu soruya cevap verin!

Türkiye Güreş Federasyonu’nun yıllık programını gösteren “takvim sayfası” veresiye veren bakkalın “veresiye defteri mi” ki siz, istediğiniz zaman oraya adınızı yazdırasınız?

Karamürsel gibi “Pehlivanlar” diyarı bir ilçeye bu ayıbı yapamazsınız!

Yaparsanız da, bu ilçeye en büyük “kötülüğü” yapmış olursunuz…

İğneyi, önce kendinize sonra, ÇUVALDIZI başkalarına batırın!