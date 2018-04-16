MHP, ittifak muhabbetlerini çok mu abarttı sizce?

İttifak derken ne anlıyoruz?

Ya da ittifak geleneğimiz nasıl?

Bugüne kadar hep iki parti arasındaki ittifakı, birbirlerini tamamlamaları üzerine kurmuştuk. Son dönem örneklerini vermemiz gerekirse Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi böyle bir ittifak yapmıştı bir süre öncesinde.

Aynı şekilde Demokrat Parti ile Bağımsız Türkiye Partisi de benzer bir yönteme başvurmuştu. Her ne kadar seçimden istedikleri sonucu alamasalar da neticede güç birliği yapmışlardı.

Geçmişten de Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi’nin, ittifak yaparak Alparslan Türkeş’in genel başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi’ni Meclis’e taşıdığını biliyoruz…

Dolayısıyla ittifak geleneğimiz bu şekilde. Partiler önce karar alırlar ittifak için, ardından yereldeyse meclis üyelikleri, genelde ise milletvekili sıralamasının seçilebilecek yerlerine kendi isimlerini serpiştirirler.

En neticesinde milletin teveccühü olur ise kardeş kardeş Meclis’e girerler. Orada da ayrılır, herkes kendi başına buyruk takılır…

Şimdi ise ittifak geleneğimiz değişti. AK Parti ile MHP öyle bir muhabbete başladılar ki, anlayabilene aşk olsun. Şimdi MHP’nin oy oranı yüzde 3 bile olsa AK Parti’nin kanatları altına girdiğinden barajı geçmiş sayılacak ve kendi milletvekilini istediği ölçülerde Meclis’e atmış olacak.

İşte bu yıllardan beri süregelen ittifak geleneğimizin de bitmesi anlamına geliyor.

Fakat bu durum MHP içinde bazı önemli kararların alınmasına sebep olmuş gibi. Belli ki kendilerini AK Parti’den alacaklı gibi görmeye başlamışlar. Zira bugün artık ittifak muhabbetlerini yerele de indirgemeye başlamışlar.

Kulağıma gelenlere göre MHP’nin bazı belediyelerde başkanlığın alınması konusunda taleplerinin olabilir ve böyle bir konunun parti kulislerinde sıklıkla konuşulduğu bilgisine sahibim…

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MHP’nin istediği öne sürülen belediyeler ise şunlar:

Körfez, Kandıra ve Dilovası…

Bu üç belediye ile ilgili olarak MHP’nin iktidardan çok ciddi bir beklenti içinde olduğunu öğrendim. Yani ittifakı o kadar geniş bir şekilde ele alıyorlar ki MHP’li dostlarım, neredeyse “Bu üç ilçede aday çıkarmayın” diyecekler…

Tabi bunlar bizzat MHP tandanslı dostlarımdan edindiğim bilgiler.

Bunlar parti üst yönetimince de uygun görülür ya da görülmez…

İttifaka zarar vermeyelim diyerek olayın üzeri örtülür ya da örtülmez…

Bunun dışında belki de mesele üç beş siyaset bilmezin gündeme getirmesi ile kalır…

Lakin her zaman şuna inanmışızdır ki, ateş olmayan yerden gerçekten duman çıkmıyor. Burada önemli olan konu ise iddia bile olsa MHP’nin neden bu üç belediye üzerinde beklenti içinde olduğudur…

Dilerseniz bunu daha sonra ele alalım. AK Parti’nin kanatları altında siyasete mahkum yapısı ile milletin karşısına çıkmaya hazırlanan MHP’nin ilimizde yapılacak yerel seçimlerdeki beklentilerini o zaman hesap edelim.

Kazanabileceklerini, kaybedebileceklerini en ince ayrıntısına kadar konuşalım…