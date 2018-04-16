Suriye’de küresel tuzak!

Uluslar arası siyaset “ulusal çıkarlar” için yapılır.

Uluslar arası siyasette “BARIŞ” ve “DİPLOMASİ” öncelikli, insani ve en ekonomik tercihtir.

SAVAŞ yolu ise bedeli en ağır ve pahalı bir seçenektir.

Yaşamı savaş alanlarında geçen Mustafa Kemal, bu nedenle “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini ortaya koymuştur.

Uluslar arası siyaset, güçlü devletlerin entrikaları ile doludur!

Örnek mi?

ABD’nin kışkırtması ile 1980-1988 arasında 8 yıl İran’la savaşan Saddam, sonunda hiçbir şey elde edemediği gibi, ülkesinin hazinesini de yiyip bitirmişti! Fransa ve Hollanda, Irak’ta kimyasal silah fabrikaları kurmuş, sözde Saddam’ı destekliyorlardı!

Halepçe’de kimyasal silahlarla 2 bin 500 insan öldürülünce, öncelikle bu ülkeler tepki göstermişlerdi!

Daha sonra, Saddam bitmiş tükenmiş ama emperyalist devletlerin Irak petrollerine yönelik hesapları bitmemişti! “Saddam kimyasal silahlarla katliam yapacak” yalanı ile Irak’a girdiler! Irak şimdi param parça. Petrolü, ABD kökenli 4 petrol tekelinin elinde.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile “Ortadoğu’ya demokrasi getirme” yalanlarıyla başlatılan “Arap Baharı” oyunları sonucu Ortadoğu ve Kuzey Afrika büyük bir dehşet süreci yaşadı. Bu oyunda ne yazık ki, Türkiye de kullanıldı!

Sırada Suriye vardı!

ABD’li petrol tekellerinin Suriye petrollerinde, İsrail’in ise parçalanmış bir Suriye üzerinden taşeron devletçikleri güderek “Vadedilmiş topraklara” ulaşma hayali vardı!

Esad’ın “Şii” kimlikli olması kimi siyasetçilerin de gıcığına gidiyordu!

Emperyalist sermayenin en büyük maşası “terör örgütleri” devreye sokuldu! Yetmedi, İŞİD gibi yeni cellatları sahneye sürdüler!

Suriye kan gölüne döndü. Kentler yıkıldı, ekonomi çöktü. Ama her şeye karşın Esad’ı yıkamadılar! Çünkü, o topraklarda Rusya ve İran’ın da çıkarları ve hesapları vardı!

ABD ve yandaşları hüsrana uğradılar!

Ya Türkiye?

Suriye oyununu ABD taşeronu terör örgütleriyle “komşu” olunca fark etti!

Sınırlarımızı ve ülke bütünlüğünü korumak için Suriye’de operasyonlar yapmaya mecbur kaldık! Özellikle “Afrin Harekatı” ile önemli bir başarı kazandık. Ancak; bu arada “dost, müttefik, stratejik ortak” sandığımız ABD’nin kirli oyunlarına muhatap olduk. Şehitler verdik, ağır bedeller ödedik.

ABD emperyalizmi Suriye oyununda yenik düşmüştü ama yeni oyunlar peşindeydi! Türkiye sınırına “toprak bütünlüğümüzü tehdit edecek” PYD’yi yerleştirmesi ve en modern silahlarla donatması bu oyunun bir parçasıydı. Bu oyun bozulunca, yeni tuzaklar hazırladı!

İşte bu ABD, şimdi de “Esad kimyasal silah kullanarak Doğu Guta’da katliam yaptı” yalanlarıyla dünyayı yeni bir maceranın içine sürüklemeye çalışıyor!

Oysa, Doğu Guta, zaten Esad’ın elinde ve kontrolünde.

Esad bu alanda arabayla tur atarak dostuna düşmanına mesaj verdi. Şimdi neden kimyasal silah kullanarak başını belaya soksun?

ABD’nin özellikle yakın tarihimizde bu tür kirli oyunlarını bilen her “normal insan” bunun yeni bir kirli oyun olduğunu görür. Yeter ki, aklının gerisinde gizli hesapları olmasın!

Bu tür olaylar belirli bir süre incelenmeden yorumlanamaz! Ama ne yazık ki, bizim ülkemizin kimi siyasetçileri bu konuda hayli aceleci davranıp, “Esad kimyasal silahla katliam yaptı” görüşünün yanında yer aldılar!

Üstelik, Rusya ve İran, bu iddianın doğru olmadığı ve “Bir ABD Projesi ve yalanı” olduğu kanaatindeler!

Üstelik, Rusya ve İran’ın onayı olmasa, ABD’nin zaten açıkça karşı çıktığı “Afrin Harekatı” hayal olurdu!

O halde ABD’nin oyununa katılmak hangi aklın, hangi uluslar arası siyasetin eseri olabilir?

Şunu unutmayalım;

ABD emperyalizmi Suriye’yi parçalarsa, ikinci adımda hedef Türkiye’dir!

Aklımızı başımıza toplayalım…

Son Durum:

ABD emperyalizmi ve çıkar ortakları İngiltere ve Fransa, Suriye’ye saldırdılar. Silah ve petrol tekelleri çok mutlu! AKP iktidarı, PYD ve PKK’yı modern silahlarla donatan ABD’nin bu saldırısını “memnuniyetle” karşılamış!

Şimdi, Rusya ve İran ne yapacak?

Dünya büyük bir savaşın ve vahşetin eşiğine mi geldi?

İnsanlık “muhteris” ve “ruhsal denge özürlü” siyasetçilerin insanlık dışı karar ve eylemlerinin ağır faturasını ödüyor!

İnsanlık farkında mı?

Hiç sanmıyorum!