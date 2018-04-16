“Nitelikli okul” kıstası ne?

Haydi bakalım, durup dururken “nurtopu gibi bir sorunumuz” daha ortaya çıktı.

“Nitelikli okullar-niteliksiz okullar” tartışması…

Okulları “nitelikli-niteliksiz” diye ayıran kim?

Milli Eğitim Bakanlığı…

Güya il ve ilçelerdeki tüm okulları tek tek araştırmışlar…

İncelemişler…

Sonra da oturup “Nitelikli okullar” listesi hazırlamışlar.

Onlar öyle isimlendirmiyor, ama sen tutup “nitelikli okullar listesi” hazırlarsan diğer okullar ne oluyor?

Niteliksiz…

Bu isimlendirme ve bu ayrıştırma, bir defa kafadan eğitimin temel ilkelerine ters.

Sen bu ayrıştırma ile öğrencileri de ayrıştırıyorsun.

Nitelikli okullara giden öğrenciler…

Niteliksiz okullara giden öğrenciler…

Nitelikli okullara sınavla öğrenci alınacak, diğerlerine elini kolunu sallayan girecek.

Geçenlerde nitelikli okullar listesi yayınlandı, yurdun dört bir tarafından tepkiler yükselmeye başladı.

Kocaeli’de de ilk tepki Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nden geldi.

Arkasından Kocaeli Anadolu Lisesi kazan kaldırdı.

Biz niteliksiz okul muyuz?

Kentimizin bu iki güzide okulu “nitelikli okul listesi”nde yok, bilmem şu şu malum okullar listede!

Birisi çıksın, bunun mantıklı bir açıklamasını yapsın!

Güya bu uygulama, eski uygulamayı düzeltmek için yapıldı.

Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar.

Düzeltelim derken iyice çorbaya çevirdiler.

Milli gelir ve ekonomik büyüme

Hâlâ 7.4’ü konuşuyoruz.

Şöyle büyüdük, böyle büyüdük, dünya rekoru kırdık…

Ben onu bunu bilmem.

Ben toplumun refahına bakarım.

Toplum, bu büyümeden pay almış mı?

İnsanlar, eskiye göre daha mı huzurlu, daha mı mutlu?

Göstergeler, ekonomik büyümenin topluma yansımadığı yönünde.

Yansısa, en basitinden kişi başı milli gelir de artar.

2008 yılında…

Kişi başı milli gelir 10 bin 931 dolardı.

2017 yılında milli gelir ne kadar?

10 bin 597 dolar…

Gördüğünüz gibi, artmamış aksine azalmış.

Hani 2008 krizi Türkiye’yi teğet geçmişti?

Demek, geçmemiş.

2008 sonrası izlenen ekonomi politikaları, topluma refah getirmemiş.

Milli gelirde hâlâ 10 bin dolarda debelenip duruyoruz.

Yapmayın etmeyin Kemal Bey!

İkide bir tekrar edip duruyor:

*CHP’de olup bireysel çıkar peşinde koşanların bu partide asla yeri yoktur.

*”Ben yoksam parti de yok” diyenler, kapı burada hemen çıkıp gidebilirler.

Yapmayın etmeyin Kemal Bey, ben onlarca yıldır partinizi izlerim, bu söylediğiniz konuda bir milim mesafe alındığını göremiyorum.

Bizim üniversitelerin hedefleri ne acaba?

*HARVARD Üniversitesi, “Biz öğrencilerimiz arasında dünya ölçeğinde farklılık yaratan önderleri yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz” diye yazmış web ayfasına.“Ana hedefimiz, doğruluk” demiş.

*SORBONNE Üniversitesi, “Biz öğrencilerimizi 21.yüzyılın temel zorluklarına ve engellerine karşı hazırlayan bir üniversiteyiz” diye yazmış. “Ana hedefimiz, eleştirel düşünce” demiş.

*TOKYO Üniversitesi, “Biz öğrencilerimizi dünyadaki çok hızlı küreselleşme sonunda ortaya çıkan, yoksulluk, işsizlik, mali güvensizlik gibi konuları aşacak ve insanlığa öncülük edecek bilim liderleri olmaları için hazırlayan bir üniversiteyiz” diye yazmış. “Ana hedefimiz, insanlık için buluş yapmak” demiş.

Bu üniversiteler, ne söylüyorsa yapıyorlar.

Bizim üniversitelerimizin durumunu merak ediyorum.

Bizimkilerin hedefleri ne acaba?

Madensuyu-soda arasındaki fark

Genelde karıştırılır.

Çoğu kişi, ikisini de aynı sanır.

“Madensuyu, soda gibi bir şeyler getir” diye sipariş verir.

Geçenlerde iyi bir madensuyu içicisi arkadaşıma sordum.

Şunları söyledi:

*MADENSUYU, yeraltındaki sulardan elde edilir, tamamen doğaldır.

*SODA, suya bikarbonat ve karbondioksit gazı eklenerek elde edilir, sentetiktir.

Yani demek istedi ki; madensuyundan şaşmayın, sodadan uzak durun!

3 görüş

*”Türkü yine o türkü, sazlarda el değişti. Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti.” Neyzen TEVFİK

*”Yoksulluğu azaltmadan zenginliği artıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.” Karl MARX

*”Vereni mağrur, alanı da mahcup etmeyen tek şey sevgidir. Ve insan içindeki sevginin ağırlığınca insandır.” La EDRİ