“Gençler işsizlik bunalımında AKP hükümeti, yandaşın yanında”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i zaman zaman köşeme konuk ediyorum…

Gürer, Meclis’e çok önemli soru önergeleri veriyor…

Verilen cevapları kamuoyuyla paylaşıyor… Gürer, öncaeki gün artan genç işsizlik sorununu, psikolojik boyutlarıyla değerlendirdi…

Ülkemizde her 5 gençten birinin işsiz, iş sahibi olmayan her 100 kişiden 27’sinin de üniversite mezunu olduğunu belirterek hükümetin gençlerin sorununa duyarsız kaldığını söyledi.

Gençler, işsizlik nedeniyle bunalıma girerken, hükümet bir avuç yandaşa her türlü olanağı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

İŞSİZLİK SORUNU KAYGI VERİCİ BOYUTLARA ULAŞTI

Genç işsiz sayısının her geçen gün artıyor…

Bu vahim tablo artık kaygı verici boyutlara ulaştığı…

İşsizlik nedeniyle milyonlarca genç bunalıma girdi…

HER 100 GENÇ İŞSİZEN 21’İ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Resmi verilerle işsizlik sorunu büyük boyutlara ulaştı…

2017 yılının sonunda genç işsizlik oranının yüzde 21’e ulaştığı, 1 milyondan fazla üniversite mezunu genç ise iş arıyor…

5 MİLYONA YAKIN GENCİN NE OKULU, NE STAJI NE DE İŞİ VAR!

15-29 yaş aralığındaki 4 milyon 941 bin genç ne staj yapıyor, ne de iş sahibi…

Türkiye’nin bu konuda OECD ülkeleri arasında en kötü performansa sahip ülke durumunda…

100 İŞSİZDEN 27’Sİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

1 milyondan fazla üniversite mezunu genç iş arıyor…

Günümüzde her 100 işsizden 27’si üniversite mezunu…

Bunların yanında umudunu kesip iş aramaktan vazgeçen üniversite mezunu gençlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok.

Ayrıca kayıt dışı, kural dışı iş ve aş peşinde olan, kayıt dışı çalışan üniversite mezunu gençlerin varlığı da kaygı verici boyutta…

ÇALIŞANLAR DA SORUN YAŞIYOR

Türkiye’de işsizlik sorunu kadar çalışanların yaşadığı sorunların da çalışma yaşamını olumsuz etkileyen bir durum…

Çocuk işçiliği sorunu da dikkat edilmesi gereken bir husus…

Ülkemizde çocuk işçiliği yaşı 10 yaşına kadar düştü.

Mesai saati kuralı diye bir şey olmadığı gibi küçük bedenlerinin taşıyamayacağı yükün altında ezilen çocuk işçiler adeta köle zihniyetiyle çalıştırılmakta.

Emek sömürüsü en üst seviyeye ulaşmıştır.

İşsizlik o kadar büyük bir sorun haline gelmiştir ki, zor koşullar altında, haklarını alamadan çalışanlar da ‘işlerini kaybetme’ korkusuyla emeklerinin sömürülmesine ses çıkaramamak…

HÜKÜMET DAR GELİRİNİN SORUNUNA KULAK TIKIYOR

AKP hükümeti işsizlerin ve dar gelirlilerin sorunlarına kulak tıkıyor…

Zam dalgası her gün artarak devam etmekte…

Temel kullanım sayılan elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, çalışanların gelirlerini eritmektedir. Zamlar, işsizlerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır…

AKP, RANTÇI ANLAYIŞLA SORUNLARI ÇÖZEMİYOR

Genç işsizlik sorunu da büyük…

Geçen yıl 15 yaş ve üzerindeki nüfusumuz 1 milyon 174 bin artarak, 59 milyon 894 bin kişiye ulaşmıştır.

Genç işsizliğin artışı kaygı verici boyutlara ermiştir.

1980-2002 arasında Türkiye’de ortalama işsizlik oranı yüzde 8,3 iken, AKP iktidarında geçen 15 yılda ortalama işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak görülmektedir.

TÜİK işsizlik oranını düşük göstermek için farklı hesaplama yöntemlerini denese de bu sorununun büyüklüğü net bir şekilde görülmektedir.

Bu, gençlerin psikolojik sorunlarını da artırmaktadır.

Ülkemizde toplumsal sorunların en aza indirilmesini sağlayacak olan mutlaka herkesin işi aşı olmasını sağlamaktır.

AKP hükümetleri faizci rantçı anlayış ile bu sorunları çözemediği gibi derinleştirmektedir.

Bir avuç yandaşı olanaklı kılarken geniş kesimlerde sorunlar daha da artmış durumdadır…”

MEHMET ŞİMŞEK DOĞRU SÖYLEDİ...

CHP’li Gürer’in değerlendirmesi böyle…

Ekonomi kötüye gidiyor…

İşsizlik arttı…

Genç nüfus kaygılı…

Dolar ve Avro yükselişte…

Suriye’deki durum ortada…

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Ekonomi kötüye gidiyor” dedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fırçasıyla karşılaştı…

‘Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar’ misali Erdoğan, Şimşek’in canına okudu…

Ben, Şimşek’in yüzde yüz doğru söylediğini düşünüyorum…

Bakalım halimiz nice olacak?