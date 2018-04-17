Çöp fabrikası konusuna Nuri Doğan’dan farklı bakış

Sevgili okurlarım, hafta sonu gelen “E-Posta”lardan biri de okurlarımdan Nuri Doğan’a aitti.

Kendini tanıtmamış, kim olduğunu bilmiyorum.

Çöp fabrikası konusunda “farklı bir görüş açısı” ortaya koymuş.

Şimdiye kadar hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir görüş açısı…

Türkçesi de son derece düzgün.

Noktasına, virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşmak istedim.

Duyarlı davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum.

Sanırım yazdıkları önümüzdeki günlerde tartışmaya yeni bir boyut kazandıracaktır.

Çöp fabrikası, sadece çevreye vereceği zararlar yönünden değil, ekonomiye getireceği yük yönünden de tartışılacaktır.

Nuri Doğan’ın gönderdiği mesajı, buyurun birlikte okuyalım.

“Sayın Tanzer Bey,

Gazete köşenizde yazdığınız makaleleri uzun zamandır okuyorum. Bu köşeden siyasileri, yetkilileri, yaptıkları icraatları olumlu veya olumsuz yönleri ile bizlere aktarmaktasınız.

Son zamanlarda çöp fabrikası ile ilgili dik duruşunuz takdire şayan niteliktedir. Mesela belediye yetkililerinin bilgilendirme toplantısında yapacaklarını bir gün önceden tahmin ederek yazmanız gibi…

Olaylara bakış açınıza yardımcı olmasını umut ederek sizlerle bir şeyler paylaşmak istedim. Sanırım çöp fabrikası ile ilgili şu yazacaklarım aklınıza gelmemiştir. Çöp fabrikası İZMİT UMUTTEPE bölgesine yapılmamalı konusundaki bütün sebeplerinize katılıyorum. Hastaneye yakınlık, ormanlık alan olması nedeniyle katledilecek ağaçların fazla olması,İzmit halkının nefes alabileceği bir yer olması, tabiiki en önemli sebeplerin başında geliyor.

Bana göre, bu alanın seçilmesinin arkasında başka sebepler de aramak lazım. Öncelikle kurulacak çöp fabrikasının ömrü hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımı belirtmek isterim.

Bu noktadan sonra birazda matematiksel konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

2017 yılı nüfus verilerine göre KOCAELİ ilinin toplam nüfusu 1,883,270 kişidir.

İlçelere göre bakıldığı zaman

Gebze 368,278

Darıca 198,153

Çayırova 128,135

Dilovası 47,663

Körfez 162,130

Derince 140,800.

İZMİT 360,409 kişiden oluşmaktadır.

Kısaca Gebze’ye kadar (Derince-Körfez-Dilovası) 350,763 kişi, yani İZMİT nüfusundan fazla.

Gebze’den İstanbul’a kadar (Gebze-Çayırova-Darıca) 694,566 kişi. Yani İZMİT nüfusunun iki katı.

Gebze’ye OSB bölgesinde çalışmaya gelen ve çöpünü orada bırakacak nüfus hariç.

Burada size kurulacak fabrikanın maliyetinden hiç bahsetmek istemiyorum. Çünkü sizde yazının devamında maliyetin önemli olmadığını anlayacaksınız.

Şimdi İZMİT çöp fabrikasına taşınacak çöpün miktarını siz düşünün artık.

Bu kadar çöp nasıl taşınacak, bu taşıma işlerini kimler yapacak, bu işten kimler kazançlı çıkacak?

Kimin ödeme yapacağı belli, devlet dolayısıyla millet, ama kime ödeme yapılacak belli değil.

Şimdi kendinizi İŞ İNSANI olarak düşünün, elinizin altında o kadar çok arazi var ki sınırını siz bile bilmiyorsunuz. Kendi arazilerinizden birinin üzerine fabrika kurmaya karar verdiniz.

Hammaddeyi kilometrelerce uzaktan birilerinin taşıması gerekecek araziniz üzerine mi, yoksa hammaddeye en yakın yerdeki taşımaya gerek olmayan araziniz üzerinde mi kurarsınız? Fabrikanız çalıştığı süre içerisinde taşıma parası vereceğinizi biliyorsunuz. Sakın unutmayın.

Bu yazıyı bir okurunuz olarak farklı bir boyuttan bakmanızı sağlamak için yazdım. Umarım dikkatinizi çekmiştir. Sizi takip etmeye yazılarınızı okumaya devam edeceğim. Umarım bu yazdıklarımla dikkatinizi çekmişimdir.Teşekkürler…”

Tam “dolarize” olduk, ama biz hâlâ doların neden yükseldiğini tartışıyoruz

*Bankalara bakın, tasarruf mevduatlarının çoğu döviz. Dolar… Euro…

*Devlet ihaleleri genelde dövizle yapılıyor…

*Köprü ve tünel geçiş ücretleri dolarla belirleniyor…

*Yapımına başlanan nükleer santralin üreteceği elektriğin garantili alımı dolarla…

*AVM kiraları dolarla…

*Daha yeni Hürriyet Gazetesi dolarla satıldı…

Özetle piyasada herkes alacağını vereceğini dolara bağlamış.

Boğazımıza kadar “dolarize” olmuşuz, biz hâlâ “Döviz neden düşmüyor, neden yerli ve milli paramız değersiz?” diye tartışıp duruyoruz.

İki arada bir derede…

İşimiz çok zor!

ABD ile yakınlaşalım, diyoruz…

ABD, PYD’ye desteğini çekmiyor.

Rusya ile yakınlaşmış gibi görünüyoruz…

Rusya, Esad’ı korumaya devam ediyor.

Tam “İki arada bir dere”deyiz.

Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık!

2 görüş

*”Bazı insanların değişmesini beklemeyin. KÜTÜK tersten okununca da KÜTÜK’tür.”

*”Asıl sorun hata yapmak değil, denememektir.” Sanford MEİSNER