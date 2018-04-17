Dış güçlerin ekonomik oyunu imiş…

Ekonomide sıkıntılar bir türlü örtülemiyor.

İstatistik hesap yöntemlerini değiştirip, bir yere kadar rakamlarla oynayabilirsiniz. Ama döviz kurlarının anormal artışı, iki günde bir benzin ve mazota gelen yüklü zamlar birer şamar gibi vatandaşın suratına çarpınca gerçeği örtemezsiniz.

Tarım ve sanayi ürünlerinde sattığınız ile aldığınız arasında verdiğiniz açık büyüyorsa.. Borçlar ve faizlerini ödemek daha da güç hale gelmişse.. İşsizlik azaltılamamışsa.. İşlenmeyen tarım arazileri artıyorsa.. Köyden kente göç durdurulamıyorsa..

Yandaş medyanın propagandası acı gerçeği örtmeye yetmez olur.

Bakın, “Türkiye’nin büyüme rekoru kırdığı” bir sırada millet size inanmıyor.

23 firmaya 135 milyar liralık teşvik paketi açıklıyorsunuz, bir hafif esinti bile yaratmıyor.

açıklıyorsunuz, bir hafif esinti bile yaratmıyor. Küçük esnaf ve Kobiler kan ağlıyor.

Ülkemizin en büyük üç holdingi ödeme güçlüğüne düştüğünü açıklayarak borçlarının yapılandırmasını istedi.

Türk Telekom, Ülker ve Doğuş Holding’in ülkemizdeki kredi borçları toplamı 18 milyar dolara yakın. Bu rakam, Türkiye’nin 7 milyar dolar civarında olan cari açığının 2,5 katı kadar.

Parası olan herkes TL yerine döviz hesabında kalıyor.

Hani bir ara dolar bozdurma kampanyası yapıyordunuz.

Ak Parti yöneticileri ve yakınları bile bu kampanyaya destek vermemişti.

Ama yandaş TV’ler haberlerde “100 dolar bozduranı bedava tıraş eden” berberlerimizi gösteriyordu.

Şimdi size inanıp döviz bozduranlara bir daha böyle bir teklif yapmaya cesaretiniz var mı?

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Ekonominin bu durumunda elinizde tek çare kalmıştı: “Bütün bu olanlar dış güçlerin oyunu” demek.

İşte Reis ilk sinyali verdi: “Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler” dedi.

Yandaşlar devam etti: “Küresel güçler Türkiye’yi çökertmek için petrol fiyatlarını yükselttiler. Yılmayacağız, direneceğiz, bu oyunu bozacağız.”

2003 yılından bu yana AKP hükümetleri bu dış güçlerden 650 milyar dolar borç aldı.

Borç para vererek Türkiye’yi kalkındırırken pek sevdiğiniz bu dış güçler acaba niye şimdi ülkemizi çökertmek istiyor?

Toplam dış borcumuz 440 milyar dolara dayandı. (GSYH’nın yüzde 51,9’u kadar.) 2018’de ödemek zorunda olduğumuz dış borç ödemelerinin toplamı 103 milyar dolar.

Bu borçları ödeyebilmek için aynı dış güçlerden yine borç almak zorundayız.

Eğer bu dış güçlerin niyeti bizi bitirmekse fazla bir şey yapmalarına lüzum yok. İhtiyacımız olan borç parayı bize vermemeleri yeter.

AKILSIZ DOSTUN BÖYLESİ

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün “Peygamberlerin de diploması yoktu” yorumuna şaşırdık mı?

Bu ekibin içinde öyleleri var ki, artık beni böyle zırvalar hiç şaşırtmıyor.

Metin Külünk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması yok” iddialarına cevap niteliğindeki cümleleri inanılır gibi değil.

"Siyaset diploma ile yapılmaz. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır."

Peygamberlerle mevcut bir siyasetçiyi mukayese etmenin saygısızlığını bir yana bırakalım. Peygamberlerin döneminde olmayan üniversitelerin diploma vermesini beklemesindeki mantıksızlığa da hadi sesimizi çıkarmayalım.

Ama Külünk bu cümlelerle Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığının itirafını yapmış olmuyor mu?

Bu iddia iktidar kanadından biri tarafından ilk defa kabul ediliyor.

Bugüne kadar sessiz kalınarak geçiştirilen “diploması yok” iddiasının kabul edilmesini acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl karşılar?

Külünk’ün akıbeti ne olur bilemiyorum.

Erdoğan’ın fazla düşmana ihtiyacı yok.

Ne diyelim, Allah kimseye böyle akılsız “dost” vermesin…

NİHAT GÜRER’İ ANMA GECESİ

Kocaeli Aydınlar Ocağı olarak, derneğimizin kurucularından ve eski başkanlarından Nihat Gürer için anma programı düzenledik. Programda, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı dostları duygu ve hatıralarını paylaşacak.

Kentimizin değerlerinden Nihat Gürer’i geçen sene (21 Ocak 2017’de) kaybettik. Nihat Gürer 1980 öncesi MHP Kocaeli İl Başkanlığı, Petkim’de sendikacılık, İzmit Ticaret Odası Başkanlığı yapmış saygın bir kanaat önderi idi.

Rahmetli Nihat Gürer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi idi.

Anma Gecesine Sayın Meral Akşener de katılacak, ağabeyini anlatacak.

Programı 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 19’dan itibaren İzmit Fuar İçinde Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonunda icra edeceğiz.

Halka açık toplantımıza Nihat Gürer’i sevenleri davet ediyoruz.