Cahit Elginkan A.L. MEB’e tepkili

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan nitelikli okullar arasında yer almaması, okulda tepkilere neden oldu.

Okulun aile birliği, önceki gün Kocaeli Valiliğine gitmiş, Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile görüşmeye çalışmışlardı.

Okul öğrencileri de gazetemize mail göndererek tepkilerini dile getirdi…

Öğrencilerin tepkisini birlikte okuyalım;

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“Sayın değerli basın mensupları.

Bizler bu ülkenin geleceği olarak eğitimde adaletli kararlar alınmasını ve bölünmez vatanın yararına olan kararlar alınmasını istiyoruz.

Bizler düşünen insanlarız, bizler öğrenen insanlarız, bizler okuyan insanlarız, bizler bu ülkenin insanıyız.

Fakat bazı kararlar verildi.

Bazı yanlışlar yapıldı.

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması hedefiyle çıktığımız bu eğitim yolunda yanlışların düzeltilmesi için tarafsız ve demokratik bir sese ihtiyacımız var.

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Bizim sesimiz, vatandaşın sesi sizlersiniz saygı değer basın mensuplarımız.

Sizden isteğimiz bu şehrin eğitim kalitesi olarak parlak bir okulu olan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nin, MEB tarafından yayınlanan nitelikli okullar listesinde yer alabilmesi için bizim sesimizi insanlara ve yetkililere ulaştırmak ve aşağıda yer alan change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasının bağlantısını internet sayfanızda paylaşmanız.

Böylelikle çalınan emeğimizin karşılığı bize geri verilir.

Sizlere şimdiden çok teşekkür ederiz. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri.”

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Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Kocaeli’nin en seçkin okullarından birisi…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın nitelikli okul listesinde yer almaması, gerçekten ilginç.

Bu karar hangi kıstaslara göre alındı, anlaşılır gibi değil…

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, onur mücadelesi veriyor…

Bakalım bu mücadeleleri başarıya ulaşacak mı?