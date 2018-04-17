Sırrıpaşalılar da kurtlarını döktü… Ama onurlu birer insan olarak…

Yaşasın demokrasi !.. Yaşasın Sırrıpaşa ve onun gibi kulüpler…

İşte kulüplerimizden görmek istediğimiz hareketler bunlar. İddialar ortaya konacak, bunlarla ilgili yorumlar herkesin gözü önünde yapılacak ve yine, benim kendileri hakkında yazdığım ‘iddia edilen!..’ yazılardan sonra yanıt hakkı doğanlar, bunu yine herkesin gözü önünde ‘cesaretle!..’ yapacak. Telefon mesajına sığınıp, klavye delikanlısı olarak, mübarek kandil gecesi, rahmetli babamı ağzına dolayarak, bana mesaj gönderip, belden aşağı vurarak değil…

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Başkan Abdullah Yıldırım, Çınarlı adına açıklama yaptıktan sonra, şimdi de Sırrıpaşa Kulübü Başkanı Özgür Köse bir açıklama yapmış…

Hakaret etmeden… Onurlu bir insan olarak… Derince belediye başkanı ve Belediye Derince yönetimini sahiplenmiş!..

Önce açıklamayı okuyalım… Sonrasına da yorumumuzu yazalım… Buyurun…

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“Kamuoyuna duyurulur. 13 Nisan 2018 Cuma günü Kocaeli Gazetesi yazarlarından (Biraz, ’32 yıldır’ spor müdürüyüm ama sanırım bilmiyor…) Sayın Hakan Yağcıoğlu'nun, Derince Amatör Spor Kulüplerine yönelik ithamlarına cevap hakkı doğan pek çok siyaset üstü spor kulüplerinden biri olan (diğerlerini kışkırtıyor) Sırrıpaşa FK yönetimi olarak, yazılanın aksine, amatör spor kulüplerinin bir araya gelmesi ve diyaloglarımızın başlatılması açısından gerçekleştirilen buluşmayı faydalı görüyor (demek ki kulüpler arası bir diyalog başlatan kişi olmuşum, benden önce diyalog yokmuş, ne mutlu bana, açıkça itiraf ediyor) ve Hakan Yağcıoğlu'nun çıkardığı sonucu ve eleştirilerini yerinde bulmuyoruz.

Kulübümüz ve yönetimimiz, A takımımızın üst üste gelen şampiyonlukları ile önce 1. Amatör Küme’ye, sonra Süper Amatör Küme’ye yükselirken, (Başkana göre de başarı, Talip abisi gibi, sadece sportif başarı olarak görülüyor, ne yazık) bu yıl BAL Play-Off şansını son maçta kaçırmıştır. Bizi daha da heyecanlandıran ve başarımızın en büyük parçası olarak gördüğümüz altyapımızda U13, U14 ve U19 yaş kategorilerinde başarılı mücadelemiz ve parlak gençlerimizle beraber yürüyüşümüz olmuştur. Bu safhada bizlere destek olan idari ve yerel makamlara, bizlerle spor yapan tüm vatandaş ve sporcularımıza teşekkürlerimizi sunar, ilk günden bu yana siyaset, meslek grubu ve basın kuruluşlarının üzerinde kimseyle taraf olmadan sürdürdüğümüz serüvenimizi devam ettireceğimizi siz değerli kamuoyuna duyururuz.

Sayın Hakan Yağcıoğlu'nun, Derince futbolunu öne sürerek oluşturmaya çalıştığı siyasi polemiğin tamamen dışında kalarak, yerel yönetimimize hiçbir şekilde maddi bağımız olmadığını ifade ederek, aksine yerel yönetimimizin manevi desteğini her türlü arkamızda hissettiğimizi bildiririz. Geçmiş olduğumuz sezonda ve şu anki genç takım kategorilerinde tesis, araç, ekipman, gerektiği yerde maddi ve en önemlisi manevi desteğini esirgemeyen Belediyespor Derince yönetimine teşekkürü bir borç biliriz. Bu sezonki kazanmış oldukları başarıdan dolayı tebriklerimizi sunarız. Sayın Hakan Yağcıoğlu abimize (çok teşekkür ederim) de meslek hayatında başarılar diliyoruz. - Sırrıpaşa FK Yönetim Kurulu Adına-Başkan Özgür Köse…”

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Açıklama benim için net ve gayet yerinde. Filozof boşuna dememiş “Görüşlerinizden nefret ediyorum ama, onları söylemeniz için canımı bile veririm”…

Derince Sırrıpaşa’nın bu ‘Tamamen siyaset kokan’ açıklaması için ben de böyle düşünüyorum ve böyle davranıyorum…

Ancak şunu belirteyim ki, benim bu yazılarım sonrasında Derince’de ‘Diyalog olmadığı’ iddiası Sırrıpaşa tarafından açıkça ilan edilirken, vicdanım daha da rahatladı…

En azından diyalog yoksunluğu ve hak aramama konusundaki iddialarımda haklıymışım…

Sırrıpaşa’nın bu açıklamasından da, kulüplerimizin bir önemli eksiği daha ortaya çıkıyor. Basın Sözcüsü ve basın açıklamalarındaki yetersizlik, imla hataları ve ciddiyetsizlik…

Bir kelime adamı ipe götürür… Başkan Köse bunu unutmamalı…

Benim onurlu Özgür Köse başkanıma tavsiyem: Acilen kulübün medya yönündeki çalışmalarını da düzenleyecek bir yönetici bulması… Ona açıklama yazdırması… Çünkü, benim yetiştirdiğim talebelerimin büyük bölümü Derince’nin sokaklarında yetişmiş kültürlü çocuklardır… Tavsiyem, onlardan yararlanın ve benim hakkımda da bilgi toplayın !..

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Gelelim manevi desteğe… Maddi destek almadığınızı söylüyorsunuz ama, Belediye Derince öyle bir söylemde bulunmuyor. Herkese para dağıttık diyor. Benim yazdığım konular içerisinde de, ücretsiz futbolcu alış verişi yapıldığı söyleniyor. Bu maddi destek değil mi? Eğer yapıldıysa tabii…

Kulüplerin içine gireceğiz arkadaşlar. Özgür Köse başkan sizin için, yarınlarınız için. Merak etmeyin. Sorunları beraber çözeceğiz ve kimseden korkmayacağız… Benim siyasetle işim olmaz… Mutlaka sizin içinizde de size muhalif bir grup vardır… Onların da sesi yükselsin diye, beraber mücadele edeceğiz. En başta siz destek vereceksiniz ki, var dediğiniz demokrasi, Sırrıpaşa’da yaşamaya devam etsin…

Demokrasi mücadelemiz sporda da sürecek…

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Ve diğer kulüpler… Şikayetlerinizi bana iletin ve yayınlayayım… Benim görüşlerimi beğenmiyorsanız, onları da korkmadan yazın !.. Talip Yeşilyurt gibi hakaret etmeden yalnız… Onun gibi siz de mahkemelik olursunuz. Ben demokrasi için canımı vermeye ant içmiş bir Kocaeli çocuğuyum… Demokrasi onurlu insanların işidir… Onursuzların demokrasisi olmaz... Onlar ancak belden aşağı vururlar… Bir insan kandil gecesi, rahmetli babamı da ağzına dolayarak 32 yıllık mesleğime ve kişiliğime laf ediyorsa, onun yakasını bırakmam… Onun gazına gelenleri de tebessümle karşılıyorum. Ama bunlar benim kişisel işlerim. Bu köşeyi de sizi de ilgilendirmez. Siz görüşlerinizi yazmaya devam edin… Bu sütunlar sizin… Benim değil…

Çocukluk ve gençlik yıllarımda bol bol anılarım olan Derince’nin futboluna bir katkım olduysa, ne mutlu bana!.. Katkı sunmaya devam…

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DİPNOT: Belediye Derincespor’un BAL’da 1 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, tüm branşlarında da tam 13 antrenör birden çalıştırdığı (antrenörlere sözüm yok), bazılarının çift de maaş aldığıyla ilgili yeni bilgiler geldi…

Talip bey, bence bir toplantı daha yapın!