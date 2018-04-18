Belediyesporlar transferlerden elini çekmeli…

İsmi üstünde amatör… Ama sadece Derince’de harcanan para 1 milyon liranın üzerinde… Amatör kulüplere transfer ve aktarma için verilen paralar ise transfer simsarlarına gidiyor… Yani bunlarla birlikte miktar 2 milyon liraya yakın. Derinceli ve diğer profesyonel kulüp haline gelen belediyelerin vatandaşının parası sokağa atılıyor… Bütçesi sınırsız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise profesyonel sporda yok… Bol tesis yapıyor… Ferdi sporlara ve salon sporlarının alt yapılarına yatırım yapıyor… Dünya ve Avrupa şampiyonlarının anasının ak sütü gibi helal paralarını, hem de cüzi miktarda ödüyor… Örnek almalısınız…

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Belediye Derincespor ile ilgili bir hayli yazı yazdım. Hiçbir gerek yokken Bölgesel Amatör Ligi’ne katılan, Demirspor’a da zarar veren ve milyonların üzerindeki harcamanın hesabı sorulduğunda, ‘2’nci olduk, bundan daha büyük başarı mı olur?’ deyip, aslında son anda küme düşmeme baraj maçından kurtulduğunu milletin anlamadığını sanan ve adeta alay eden ‘kurnaz!..’ların görev yaptığı Belediye Derincespor, farkında değil ama, çok daha anlamlı bir iş yapıyor. Yıllardır minikler turnuvası adı altında, bol bol maç yaptıran Derince Belediyesi, boşa harcanan milyon liraların belki de milyonda birine bu turnuvaları düzenlerken, yarının çocuklarının önünü açıyor, ama yine de yetmez tabii. Yan sütunlarda okuduğunuz gibi, Derince’nin minikleri, okullarının adı altında 23 Nisan coşkusu yaşarken, koca koca amcalar, kıyak maaşları götürüyor. Hatta çocukları eğitmesi gerekirken, kötü örnek olup, insanlara hakaret ediyor, mübarek gecelerde bile kalp kırıyor, ahiretini ateşe atıyor.

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İlçe futbolunda ve hatta sporunda, ‘Yarışmacı’ değil, imkân sağlayıcı konumda olması gereken Derince Belediyesi ve diğer belediyeler, aslında bu turnuvalarla, çocuklara futbol oynama imkânı vererek, asıl işini yapıyor. Organizasyon düzenleyicisi, tesis yapıcısı, sadece futbolun değil, salon sporları ve ferdi sporların destekleyicisi (ki bu noktada da salon sporları yapan Derinceli kulüplerin belediyeden şikayeti hayli fazla) olması gereken Derince Belediyesi, BAL gibi saçma sapan bir lige milyonları akıtıp ‘2’ncilik başarı’ derken, aslında çok küçük düşünen insanların elinde olduğunu gösteriyor… Sırf maaş vermek için antrenör görevlendiren, bir kulübe 13 antrenör atayan bir kulüp yapısının kime ne faydası olabilir ki?.. Küçük çocuklara futbol öğretilmesinin sonuna kadar arkasındayım, ama bu da Belediye Derincespor Kulübü çatısı altında olmamalı. Yöredeki amatör kulüplerin alt yapıları desteklenmeli. Verilen paralar transfer için değil, alt yapı için harcanmalı ve bu projeler resmi hale getirilerek desteklenmeli… Alt yapıdaki iniklere fırsat eşitliği vermek için, bol imkana sahip Belediye Derince’nin alt yapı liglerindeki takımlarını da, yerel amatör kulüplere dağıtmalı.

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Yani sözün özü, ‘Alın size spor, Belediye Derincespor !..’ demekle bu işten kurtulamazsınız…

Harcadığınız paralarla, kapattığınız salon sporlarına ve 10 bin çocuğa hesap veremezsiniz…

Sözde amatör, gerçekte profesyonel futbol olan BAL’a harcadığınız paralara, amatörlere aktardığınız ve amatör olmasına rağmen transfer için harcanan takip etmediğiniz paralara hayır…

Çevrenizde çöreklenen ve hatta kulübün içine giren ‘transfer simsarlarına’ hayır !..

Verdiğiniz paralar nedeniyle, bazı amatör kulüpleri rant kapısı haline getirenleri takip etmemenize hayır !..

Ben bu yazıları bu kentin tüm belediye başkanlarına yazmış biriyim ve yazmaya da devam edeceğim…

Kimseyle kişisel bir işim olmaz…

Ben büyük fotoğrafa bakarım…

Belediyeler, spor kulübü kurarak rant kapısı haline gelmekten, özellikle de profesyonel futboldan çekilmelidir…

Bunu büyükşehir belediye başkanınız yapıyorsa, siz haydi haydi yapmak zorundasınız…

Tesis yapın…

Yörenizdeki amatör futbol kulüplerinin de alt yapılarını kurmak için para aktarın…

Transfer yapmak isteyen amatör futbol kulüplerine ‘ismi üstünde yaptığınız spor amatör ve kesinlikle bu iş parayla yapılmaz, amatör kulüp transfer yapmaz’ düsturunu öğretin…

O zaman ben de sizi alkışlayayım !..