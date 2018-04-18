Devrik ilçe başkanı Mehmet Kaçar, kongrede hesaplaşacak!

CHP Körfez’de deprem devam ediyor…

İlçe yöneticileri Mehmet Mikyas, Çağatay Bakan, Şafak Altunal, Nalan İkiz, Aslı Şahin, Oğuzhan Saraç, Erdem Torun, Necmettin Kahraman ve Ender Akyüz, ilçe başkanı Mehmet Kaçar’ın Bozkurt Uslu’yu aday göstereceğini, bunu kendilerine dayatmaya çalıştığını iddia ederek istifa etti.

17 kişilik yönetimden 9’u istifa edince, yönetim düştü…

Yönetim düşünce ilçe başkanı Kaçar’ın ilçe başkanlığı da düştü…

**

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Körfez İlçe’ye bir başkan adayacak…

Atayacağı başkan 1 ay içinde CHP Körfez’i kongreye taşıyacak…

Aldığımız bilgiye göre atama için eski ilçe başkanlarından Tuğman Kayalı, Mehmet Miroğlu, Cavit Dağdeviren ve Turgay Aksu’nun ismi geçiyor.

Yönetimi düşürülen devrik başkan Mehmet Kaçar, önceki gün uzunca bir basın açıklaması gönderdi… Her satırında yönetimden istifa eden 9 kişiye tepkiliydi…

**

Kaçar’ın açıklamasından bazı paragraflar şöyleydi;

3 Aralık 2017 günü yapılan CHP Körfez ilçe kongresinden yeniden aday olarak kongre delegelerinin % 78’lik desteğiyle rakibimizin 75 oyuna karşılık aldığımız 136 oyla tekrar ilçe başkanlığına seçildim.

Yönetim kurulunu oluştururken hiç kimse ve grup ile herhangi bir siyasi pazarlık yapmadım. Hür iradem ile partiyi daha büyütmek için parti üyesi dahi olmayan üç dört kişiyi ve bana muhalif olan kimi insanları yönetim kuruluna aldım…

**

Henüz mahalli seçimlere 1 yıl varken, belediye başkanlığına aday olmayacağımı, ben ve arkadaşlarımın hedefinin rahmetli kurucu belediye başkanımız H. Avni Şirin’in emanetini 26 yıl aradan sonra kazanmanın onurunu yaşamak istediğimizi, partililerimize ve kamuoyuna açıkça bildirdik.

**

Aday olmayı düşünen tüm arkadaşlarımıza adil ve eşit mesafede duracağımızı beyan ettik. Henüz yerel seçimlere 1 yıldan fazla zaman varken üç dört arkadaşımız belediye başkanlığına aday olmayı düşündüklerini bana ve yönetim kurulumuza açıkladılar.

Bu partimize olan ilgiyi, başarabileceğimize olan güvemizi kamçıladı.

**

Bir kesim ve mevcut iktidar sahipleri aday olmayı düşünenlerden eski kurucu belediye meclis üyemiz rahmetli Hayri Uslu’nun oğlu, Yarımca sporumuzun kaptanı,16 Nisan Referandumunun İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu isminden oldukça rahatsız oldular.

Şahsıma karşı bir karalama kampanyası başlattılar. Bozkurt Uslu’nun referandum başarımızda da bize büyük katkısı olmuştur.

**

Partili 136 delegenin % 78’lik desteğiyle daha üç ay önce kongrede güven tazeleyerek yeniden seçilmiş olmamıza rağmen içeriden ve dışarıdan bir ihanet projesini hayata geçirmeye çalıştılar.

Yönetim kuruluna özgür irademle aldığım 9 kişi istifa ettiler. Bu davranış seçilmiş demokratik bir ilçe yönetimini darbe ile düşürmektir.

Günü gelince şahsıma değil partimize bu kötülüğü yapan içerde ki ve dışarıdaki güçleri teşhir edeceğiz.

CHP Körfez İlçe örgütüne yapılan bu operasyona sessiz kalmayacağız.

İktidara aday olan bir ilçe örgütüne bunu yapanların takdirini, CHP’sine gönül veren, oy veren CHP’sini umut görenlerin vicdanına bırakıyorum.

**

İstifa edenlerin ‘’dokuz’’ 9 kişi olduğuna bakıldığında şikâyet konusu ettikleri ilçe başkanı ferdi ve keyfi davranıyor. Bizler karar süreçlerine dahil olamıyoruz, bu nedenle istifa ediyoruz. Gerekçesinin doğru olmadığını paylaşmak isterim.

Şöyle ki ilçe kurulumuz 16+1’den oluşuyor, tüzüğümüz uyarınca 4 yönetici istediği önergeyi gündem maddesi olarak yönetim kuruluna sunabilir, 9 yönetici ilçe başkanı ve diğer üyeler karşıda olsa istediği her kararı alabilir. Bu organizasyonu yapanlar ve bilmeden içine düşen üyeler ve onların akıl hocaları sanırım bu gerçekleri biliyorlardır.

**

Hiçbirine yalvarmayacağım, ricacı olmayacağım, kongrenin ezici çoğunluğunun oyuyla seçilmiş ilçe başkanı ve ilçe yönetimini düşürmüş olmalarının, partimize verdikleri zararın izlerini ömürleri boyunca taşıyacaklardır.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bu operasyona üç ay önce ki ilçe kongresinde bize oy veren, vermeyen tüm CHP’liler dur diyecektir. CHP’sine ihanet eden herkes siyasetten hak ettiği karşılığı tabandan görecektir.

**

Adımızın önünde yazılacak hiçbir unvana ihtiyacımız yoktur. Biz bu ülkeye ve CHP’sine sevdalıyız. Genel başkanımızın dediği gibi ben ne olacağım diyenlerden asla olmayacağız. Partililerin onayı ve güveniyle kazandığımız meşru seçimi yok sayan emeklerimizi çalanlar ile bir ay sonra yapılacak olağanüstü ilçe kongresinde hesaplaşacağız.

Bu partinin saygıdeğer Genel Başkanı ‘’Hak Hukuk Adalet’’ diyerek Ankara Güvenpark’tan Maltepe meydanına kadar 40 derece sıcakta asfaltta yürüdü.

Partimiz üyelerinin adalet duygularına güveniyorum.

Körfez’i bir daha rant peşinde koşanlara teslim etmeyeceklerine inanıyorum.”

**

Mehmet Kaçar’ın düşünceleri böyle…

CHP ilginç bir parti…

Ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmuyor…

CHP, kongrelerini yaptı, şimdi tek hedefi yerel ve genel seçimler olacak derken, CHP Körfez’de büyük bir deprem yaşandı…

CHP Körfez’de yakında atama olacak, yakında ilçe kongresi yapılacak…

CHP Körfez’deki bu değişim dikiş tutar mı, tutmaz bilinmez…

Ama CHP Körfez’de ilçe başkanı Mehmet Kaçar’a yapılan bu darbe uzun süre konuşulacak…