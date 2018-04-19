Bahçeli’nin erken seçim merakı!

Bir kere yakın tarihte bir seçim yapılması ile ilgili alınabilecek olası bir karar, açıkçası sadece basit bir seçim anlayışından öte manalar taşımaktadır. Bu olsa olsa sadece bir baskın seçim olabilir. Dolayısıyla bunun adı da seçim olmaktan öte belli bir taktik mücadele özellikleri taşıyor…

Bunu en başında kabul etmeliyiz…

Peki, bu iş neden her seferinde Devlet Bahçeli’nin üzerinde bir görev olarak kalıyor, insanların ve siyasete bir şekilde müdahil olan hemen herkesin aklındaki soru tam manası ile bu…

Doğru ya, 2002 seçimlerinin mucidi de yine Bahçeli’nin bizzat kendisi değil mi?

O zaman da hiç kimsenin beklemediği bir anda, üstelik kendi partisinin baraj altı kalacağını bile bile 3 Kasım naraları atmaya başlamamış mıydı? Meclis’e başlangıçta çok tatlı gelen bu seçim muhabbetleri, özellikle dönemin iktidarı açısından anket sonuçları iyi görünmeyince ikinci bir hamleye bırakmıştı. TBMM’de erken seçimin iptali için yapılan ikinci oylama, az bir oyla da olsa milletin vekillerinden rağbet görmemişti…

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Bahçeli’nin asıl büyük bombası ise 7 Haziran 2015 seçimlerinin yapıldığı günün akşamında patlamıştı…

Henüz daha sandıkların açılması devam ederken, oylar hala sayılırken, AK Parti’in iktidara tek başına yürüyecek çoğunluğu sağlayamadığı belli olmuşken, özellikle CHP ve HDP arasında olası koalisyonları senaryoları tartışılmaya başlanmışken Devlet Bey bir kez daha sazı eline alıp, “Biz bu işte yokuz. Koalisyon kuruyorsanız, AKP-CHP-HDP koalisyonu kurulsun. Ya da hemen erken seçime gidelim” diyerek bir yerde yine kendisine verilmiş görevi yerine getiriyordu…

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Bu satırlar yazılırken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeler henüz başlamamıştı. Fakat o görüşmeden çıkacak sonuç bana göre çok da önemli değil.

Seçim ister erken yapılsın, ister zamanında…

İster ağustos dönemine sıkıştırılıp, milletin tatil keyfi burnundan getirilsin, ister daha aklıselim bir zamanda yapılacağı açıklandı…

Bunun bir önemi yok. Fakat şurası kesin ki, Devlet Bahçeli, böylesine önemli bir konuda iktidarın ağır başlarından birileriyle görüşmeden böylesine iddialı kelamları ağzına alamaz…

Yaptığı çıkış, o erken seçim çağrısı, Bahçeli’nin özgür iradesi ile aldığı bir kararın dışa vurumu değil, yapılan gizli kapaklı görüşmelerin topluma yansıtılmak istenen halidir.

Bahçeli’nin 2002 seçimleri öncesi, 7 Haziran seçimleri akşamı yaptığı açıklamaları ve şimdiki çıkışı arasında hiçbir fark yoktur. Bahçeli, bu üçüncü erken seçim çağrısı ile AK Parti’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a olan biatını bir kez daha göstermiş, Reis-i Cumhur’a bağlılıklarını altı çizili olarak ifade etmiştir.

Bu saatten sonra Bahçeli için kullanılacak kelime, sarf edilecek cümle kalmamıştır…