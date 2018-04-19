Yıldırım: İstediğimle iş ortağı olurum…Bu hiç bir şeyi değiştirmez…

Dedikodular ayyuka çıkmıştı.

Bana gelen ihbarların sayısı hayli fazlaydı.

2.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda şampiyonluğa oynayan takımlardan söz ediyorum.

Maşukiye’deki maçlarda aşırı hakem hatası ve hakemler tarafından tehdit iddiasında bile bulunmuştu gruptaki diğer takımlar.

Eski hakem arkadaşım Ersin Yıldırım, Kocaeli İl Hakem Kurulu’nun başındaki adam olarak, bu iddiaların hedefindeki isimdi.

Kendisiyle direkt konuştum ve bu iddialar hakkındaki düşüncelerini aldım…

Maşukiyespor Antrenörü Gökhan Top ile iş ortağı olduğuyla ilgili ithamları yanıtladı.

Hakemlerin Maşukiye maçlarında özellikle de Maşukiye’de oynanan maçlarda, etki altında kaldığıyla ilgili suçlamalara, gayet açık ve net olarak yanıt verdi…

Tam da Yarımca-Maşukiye finali yaklaşırken, bu açıklamayı çok önemli buluyorum…

Buyurun önce Ersin Yıldırım’ın açıklamasını okuyalım…

Sonra yorumumuzu yapalım…

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“Ben istediğimle iş ortağı olurum, olmam. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bizler işimizle, fahri görevlerimizi ayırt edecek yaşlarda insanlarız. Ben bu camiada yıllarımı geçirdim. Sağlığımdan bile oldum.

Ama mücadelemden vazgeçmedim. Bu yakışıksız ithamla ilgili önce şunu söyleyeyim: Benim Gökhan Top ile bir iş ilişkim kesinlikle yoktur. Yıllar önce benimle çalışmıştır ve iş ortağım değildir. Sadece büromuzu ortak kullanmışızdır. Çok da yakın bir kardeşimizdir. Hala da çok sıkı dostluğum var. Bu durumun, onun antrenörlüğüyle ve benim İl Hakem Kurulu Başkanı olmamla ne alâkası olabilir. Bu ancak küçük düşüncelerin ürünü bir iftiradır. Gökhan Top bugün Maşukiye’de, yarın bir başka kulüpte görev alır. Böyle küçük hesaplar içine girilmemeli. Ben tüm kulüplere eşit mesafedeyim ve olmaya devam edeceğim. Bu tip ithamlar, aslında hakemleri töhmet altında bırakır ve rahat çalışmalarını engeller. Kulüpler zarar görür. Bunlardan kaçınmak lazım…”

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İddialar bu kadarla da kalmadı elbette…

Maşukiye ile Gültepe kulüpleri arasındaki 4-2 biten maçta da, Gültepe Başkanı Hüseyin Mutlu, kendilerinin tehdit edildiğini iddia etti.

Eski bir kaleci olan Başkan Mutlu “Maçın hakemi bizi resmen tehdit etti. ‘Bunun Play-Off’u da var’ diyerek, itirazlarımızı reddetti ve endişe duymamıza neden oldu?..

Ben takımımı nasıl sakinleştireceğim, doğrusu merak içindeyim.

Bir camia bu kadar kolay tehdit edilebilir mi?..” dedi.

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Ersin Yıldırım’a bu konuyu da aktardım ve şu yanıtı aldım…

“Ben bu ithamla ilgili, haber yayınlanır yayınlanmaz kendi çapımda araştırmamı yaptım. Hakem kardeşimizin kendi ağzından da, diğer raporlardan da, tehditte bulunmadığı, aksine iyi niyetle ‘Bakın Play-Off maçlarınız var, ceza almayın, zorluk çekersiniz’ dediğini öğrendim… Bu olay da benim için kapanmıştır… Yeniden söylüyorum, tek kişilik değil, 4-5 kişilik bir araştırma yaptım… Kulüplerimiz rahat olsun !.. Herkesin hakkı bende mahfuzdur. Rahat rahat maçlarına çıksınlar!.. Kendilerini baskı altında görmesinler!.. Kimse merak etmesin, Yarımcaspor-Maşukiye maçında ben de olacağım ve en iyi durumdaki hakemimizi atayacağız… Sizi de maça davet ediyorum. Herşey herkesin gözü önünde olacaktır”…

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Gelelim yorumlarımıza…

Ben de hakem camiasında büyüdüm, hakemlik yaptım, hakem çocuğuyum ve gözlemcilik de yaptım…

Madde 1…

İl Hakem Kurulu Başkanı değil, sıradan bir hakem bile olsanız, bu kentte yaşadığınız müddetçe, yakın olan camialar nedeniyle, o camiaların rakipleri karşısında hep töhmet altında kalırsınız…

Buna alışkın olmanız lazım…

Zaten Ersin Yıldırım da hiçbir hiddet göstermeden, söylediklerimi dinledi ve yorumlarını yaptı. Çünkü yıllardır ne maçlar gördü, ne tehditler aldı, ne olaylarla karşılaştı. Bu yüzden de ithamları doğal buluyor, ama asılsız olduğunu açık açık söylüyor…

Kulüplere yanıt budur…

Madde 2…

Hakemin tehdit etme olayı…

Gültepeliler çok kötü oynayıp yenilgiyi hak etmelerine rağmen, hakemin kendilerine karşı sert tutumuna kızmışlar ve Play-Off öncesinde baskı altına girdiklerini söylemişlerdi…

Ersin Yıldırım bu noktada da gerekli tetkikleri yapmış ve birçok çevreden aldığı bilgilerle, hakemin tehdit etmediğini, tam aksine, iyi niyetle tavsiyede bulunduğunu öğrenmiş…

Konuyu böylece kapatırken, Gültepelilerin ve diğer kulüplerin çıkıp, rahat rahat maç oynamasını istemiş…

Ancak benim buradaki itirazım, bir hakem, bir kulübün, hem de yakınıyla nasıl olur da, karşı karşıya gelir ve böylesi bir diyaloga girer… O hakem cezalandırılmalıdır ki, diğerlerine de ders olsun. Burada tehdit edip etmediğinden çok, kurduğu diyalog yanlıştır…

Hakem kardeşim kusura bakmasın !..

Artık gözlemci bile o soyunma odasına giremiyor…

Duygusal davranmış demek ki…

Madde 3…

Yarımca ile Maşukiye arasında oynanacak final niteliğindeki maç şimdiden her iki tarafı da müthiş germiş durumda.

Herkes ilk maçta Maşukiyelilerin kendilerine hakaret ettiğini, sahaya davul tokmağı bile attıklarını, rövanşı unutmadıklarını söylüyor.

Yarımcalılar bileniyor.

Başkan Selçuk Güner orada önlemini alacaktır elbette.

Zaten kendisinin, cesurca, maçın naklen yayınlanması önerisini de çok olumlu buluyorum. Herkes her şeyi görür.

Ama Ersin Yıldırım da açık açık söylüyor, “Ben de orada olacağım, en iyi hakemi atayacağım ve maçı yerinde izleyeceğim.

Siz basın mensupları da bu maça mutlaka gelin!..” diyor.

Bu açık yürekliliği de kutluyorum. O maçı iple çekiyorum.

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Evet, spor gündemimiz hayli yoğun şekilde sürüyor. Ne mutlu…

İnsanların açık açık konuştuğu, sporda demokrasi rüzgârlarının estiği günleri özlemişiz. Herkesin görüşlerini bu sütunlarda yayınlamaya devam ediyoruz…

32 yıldır olduğu gibi…

Bekleriz efendim…

Yazdığım gibi, bu sütunlar sizin…

Bizler emanetçiyiz…