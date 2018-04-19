Sanayi’ye sıkıntılı GİRİŞ!

Gazetemiz spor muhabiri Erdem Övüç’ün, İzmit Sanayi Sitesi ile ilgili bir tespiti var…

Sanayi sitesine girişlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor…

Konuyla ilgili bana bir değerlendirmede bulundu.

1966 yılında Ömer Türkçakal Bulvarı’nda (Eski Gölcük Yolu) 411.936 m2 alan üzerine kurulan İzmit Sanayi Sitesi ana girişindeki sorunlar artarak devam ediyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde araçlarının bakımlarını yaptırmaya gelen sürücüler Eski Gölcük Yolu istikametindeki Sanayi Sitesine girerken beklemek zorunda kalıyor.

Kısa süreli yanan yeşil ışık nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşurken, kuyrukta beklemek istemeyen sürücüler diğer araçların önüne geçip olası bir kazaya yol açıyor.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VE YOLCULAR DA MAĞDUR

Çıkan gerginlikler nedeni ile sık sık sürücüler arasında tartışmalar çıkarken, yolcu taşıyan otobüs ve minibüs şoförleri de mağdur oluyor.

Yolcular ve şoförler zaman kaybına uğrayarak geriliyor.

Sorunlar bunun ile de bitmiyor.

Gölcük istikameti üzerine yapılan köprünün bitimi ile araç kuyruğu başlıyor.

Köprüye hızlı giden sürücüler karşılarında bir anda kuyrukta bekleyen araçları görüyor. Vatandaş özellikle bu güzergahın bir an önce herkesin rahatça hareket edeceği bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği yönünde hem fikir.”

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Değerlendirmeye katılıyorum…

Zaman zaman arabamla işe gelirken, bu sorunlarla ben de karşılaşıyorum…

Yetkililer bu konuya biraz kafa yorsa iyi olur.

Kart kullanımında Avrupa birincisiyiz

Ajans Press, Türkiye’deki kart kullanım oranlarını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2018 Ocak ayı itibarıyla 62,7 milyon kredi kartı, 133,3 milyon da banka kartı olmak üzere toplamda 196 milyonluk kartla Avrupa’nın en fazla karta sahip ülkesi oldu. Buna ek olarak, Türkiye, kart kabul noktasında yaklaşık 2,4 milyon adet kabul noktası ile Avrupa’da en fazla terminale sahip İtalya’nın önünde yer aldı.

Yolu zahmetli engelli rehberlik merkezi!

Burası rehberlik araştırma merkezi. Bu merkezde engelli vatandaşlarımızın zeka ölçümü yapılıp rapor alınıyor. Ayrıca rehabilitasyonlarda ücretsiz ders alıyorlar. Ancak bir sorun var. Engeli vatandaşlarımız burayı bulma konusunda sıkıntı çekiyor. Daha büyük sorun ise merkeze giden yolun zahmetli olması. Rampalı yol buraya ulaşmak isteyen engellileri ve ailelerini hayli yoruyor. Araç park yeri ile ilgili de sıkıntı mevcut. Binlerce engelli vatandaşın gelmeye çalıştığı merkezin düz yolu olan ve vatandaşın çabuk bulacağı bir yere taşınması isteniyor.

Vatandaşlara çağrı

Temiz bir kent için hepimize görev düşüyor. Gerek atık atma, gerek çöp atma kurallarına uymalıyız. Gölcük Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kurallara uymalarını istiyor. Sorununuz varsa belediyenin 411 00 10 Alo Atık Servisini aramalarını istiyor, bu numara arandığında vatandaşlara gerekli yardım yapılacağı belirtiliyor. Zaman zaman çöp ve atıklarla ilgili çirkin görüntülerle karşılaşıyoruz… Bunun önlenmesi için hem bize, hem de belediye yetkililerine büyük görev düşüyor.