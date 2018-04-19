Bireysel ve toplumsal şiddet!

Hemen her gün, gazetelerin üçüncü sayfalarında, kimi zaman birinci sayfalarında ve televizyon haberlerinde karşımıza çıkan “şiddet olayları” sizi de düşündürüyor olmalı.

Birkaç örnek verelim;

14 yaşındaki çocuk, okulunun müdür yardımcısını bıçaklıyor! Neden, nasıl?

Bir polis memuru, çocuğunun öğrenim gördüğü okulun müdür ve müdür muavinini vuruyor! Neden?

Üniversite öğretim üyesi, yasak aşk yaşadığı öğrencisini vurup öldürüyor, sonra kendi canına kıyıyor! Neden?

Eşi evi terk ettiği için bir adam intihar ediyor! Neden?

Kocasına ve kaynanasına kızan kadın, iki yavrusunu bıçakla öldürüyor, sonra merdiven boşluğuna atlayarak intihar ediyor! Neden?

Futbol, basketbol ya da voleybol karşılaşmalarında futbolcular ve taraftarlar birbirine giriyor! Neden?

2017 yılı ilk 9 ayında 285 kadın cinayete kurban gitmiş! Neden?”

Kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet olaylarına bakarken, bu olayların faillerini düşünürüm.

Doğdukları zaman “günahsız birer melek” sayılabilecek bu insanlar daha sonra neden ve nasıl birer vahşi varlığa dönüşebiliyorlar?

Bu olumsuz dönüşümde ailenin kültürel ve ekonomik düzeyinin, toplumsal çevrenin, aldığı eğitim ve öğrenimin rolü ve günah payları nedir?

Ülkemizde, şiddet olayları hızla artıyor.

Cezaevleri tıka basa dolu! Yeni cezaevleri inşa etmekle övünen siyasetçilerimiz, şiddet olaylarındaki “günah paylarını” görebiliyorlar mı?

Aileler düzgün kurulabiliyor mu?

İki insan, bir şekilde evleniyor. Bir ev, aile düzeni kuruyorlar. Belki “fiziksel” olarak beğeniyorlar birbirlerini. Ancak; “kültürel ve sosyal uyum” içindeler mi? Ekonomik koşulları bozulduğu zaman karşılıklı sevgi ve saygılarını koruyabiliyorlar ve sorunlarını elbirliği ile çözebilme çabası içinde olabiliyorlar mı? Yoksa kadın baba evine dönüp, ayrılma yolunu mu seçiyor? Erkeğin eğitim ve kültür düzeyi bu sorunu çözme ve aileyi sürdürebilme yetisine sahip mi? Yoksa, manevi bir çöküş sonucu ruhsal dengesini yitirip bir caniye mi dönüşüyor?

İşsizliğin, geçim sıkıntısının, ülkede egemen olan eğitim düzeyinin, siyasal ve sosyal ortamdaki insani ilişkilerin şiddet olaylarındaki rolü ve payı yok mudur?

Şiddet olaylarının hayli yaygın olduğu bir ülkede “bireysel silahlanma” hızla artıyorsa; düğünde – dernekte, asker uğurlamalarında silahla eğlenme yozluğu yüzünden günahsız insanlar kurban oluyorsa, buna rağmen siyasi iktidar yıllık mermi hakkını 200’den 1000 adede çıkarıyorsa, ruhsatsız silah satın almak çok kolaysa, böyle bir ülkede şiddet eksik olur mu?

Siyasal yaşamda liderler, birbirlerini en ağır ve düzeysiz bir üslupla eleştiriyor ve suçluyorsa, parti yöneticilerinin ya da partililerin elinde ve belinde silahlarla poz vermeleri, birbirini “düşman” gibi görmelerine, sosyal medyada en düzeysiz sataşmalara şaşırmalı mı?

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya liderlerini eleştirmiş!

“Sokak kabadayısı gibi kavga ediyorlar” demiş!

Gülelim mi, ağlayalım mı?

Ne dersiniz?