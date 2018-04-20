Gazanfer Bilge’yi unutamayız…

Bugün Türk Güreşi’nin Efsane Şampiyonu Gazanfer Bilge’nin 10. Ölüm Yıldönümü. 1923 yılında Karamürsel-Dereköy’de doğan büyük şampiyon, faal güreş hayatından sonra ticarete atılmış, ticarette de güreşteki gibi başarılı olmuştu. Gazanfer Bilge 1946 yılında Avrupa, 1948 yılında 62 kiloda Olimpiyat Şampiyonu oldu. 1948 yılına kadar Dünya minderlerinde başarılı olamayan Türk Güreşçilerine örnek olmuş, kendi ifadesiyle “Türk güreşinde çağ açmıştır.” Gazanfer Bilge’nin faal güreş hayatı Türk Milli Olimpiyat Komitesi’nin hatalı kararıyla son buldu. Adına düzenlenen müsabakalara rahatsız olduğu halde gelir ve başarılı güreşçilere ödüllerini verirdi. İsmet İnönü, Celal Bayar, Demirel ve devlet büyükleriyle samimi resimlerini tevazuyla gösterirdi. Üç defa Fair-Play ödülü aldı. 2008 ve 2009 yıllarında Fair-Play’in en üst belgesi Grand Fair-Play ödülüne lâyık görüldü. Gazanfer Bilge örnek bir sporcu, ağabey ve yakınlarının, gençlerin Amcasıydı. Yeni yetişen nesle “Çalışmayı, bıkmadan usanmadan çalışmayı, Türk vatanına ve milletine hayırlı işler yapmayı, büyükleri saymayı, doğup büyüdüğü yerleri unutmamayı, imkanı oldukça memleketi için yatırım yapmayı” söylerdi. Doğduğu yer Karamürsel Dereköy’ü modern bir mini şehir haline soktu. Yüksek okul, yurt, okul, kreş, sağlık ocağı, bakımlı köy içi yollar, her sokağa şampiyon sporcuların isminin verilmesi ile kazandığını vatanı ve milleti ile paylaşmasını seven milliyetçi Gazanfer ağabey ile ilgili anılarımda, güreş dışında gördüğüm vatan, millet ve bayrak aşkıydı. Yeni yetişen gençlerin iyi yetiştirilmesi, Türk bayrağını yabancı diyarlarda göndere çektirmesi, İstiklal Marşı’nı dinletmesi için yılmadan çalışmasını öğütlerdi. 2005 yılında başlattığımız Gazanfer Bilge Güreş müsabakaları bu sene ölüm yıldönümünde yapılamayacak. Gazanfer Bilge’ninGençlere öğüdü Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi gibi idi. Gençlere öğüdü ölümünden bir sene önce bana kendi el yazısıyla vermişti. 20 Nisan 2008’de vefat etti. Doğum yeri Karamürsel-Dereköy’de defnedildi. Ebedi Mekânında rahat uyu Gazanfer Ağabey (Gazanfer Amca)…

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Gazanfer Bilge’nin Gençliğe Öğüdü:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi daima hatırlayınız. Bu kutsal toprakları dört bir yandan işgal etmiş olan düşmanları meydan savaşları ile bozguna uğratmış ve memleketimizden temizlemiştir. Aziz vatanımızı kurtaran Atatürk bu ülkeyi size emanet etmiştir. Onun için bu kahraman vatanseverleri alkışlayınız. Canlarını gözlerini kırpmadan vatan için feda eden şehitleri, sakat kalmışken “vatan sağ olsun” diyen gazileri, hudutta kar üstünde-güneş altında nöbet tutan askerleri, hiç karşılık beklemeksizin amatörce gücünü ruhunu ve mal varlığını vatanın yücelmesine adayanları, vergisini noksansız ödeyenleri, vatan evlatlarının yetişmesi için okul-tedavi görmesi için hastane yaptıran hayır severleri, araştırmalar yaparak, öğretmenlik ederek vatanseverlik, milliyetçilik ve ilim aşılayanları, uluslar arası spor karşılaşmalarında altın madalyalar alarak milli marşımızı dünyaya dinletenleri, bayrağımızı birincilik direğine çektirerek göğüslerimizi gururla kabartanları, yalnız vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan devlet adamlarını, ilim adamlarını, doktorları,mühendisleri, bürokratları coşku ile alkışlayın. Alkışlarınız hedef şaşırmasın. Gerçek vatanseverlere saygılı olun. Ölümsüz kalmak için kahraman olmaya çalışın. Ana babanıza hayırlı evlat olun. Herkes sizinle gurur duysun. Biz büyükler sizden bunu bekliyoruz. Sizlere bu yolda başarılar diliyorum. Sevgi ile kucaklıyorum.

SEVGİLİ SPORCU KARDEŞLERİM

Ben amatör sporcuydum. Serbest güreşte Avrupa,Dünya,Olimpiyat Şampiyonu oldum. Ülkemize ilk altın getiren sporcu olmanıngururunu her zaman taşıdım. Daha sonra güreşe başlayan birçok şampiyonluklar kazanan genç güreşçilere hocalık yaptım. İş hayatımda kazandıklarımı doğup büyüdüğüm yere eğitim kurumları kurarak gençliğe hizmete adadım. Sizlere de önerim doğup büyüdüğünüz yerleri unutmayın. Kazancınızın bir bölümünü eğitim kurumlarına, insana yatırım yaparak değerlendirin.