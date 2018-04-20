Talip Yeşilyurt bey… Benim başarı ölçüm, bu fotoğraftaki çocuklardır…

Talip Yeşilyurt bey ile, bir haftadır aramızda süren diyalogun kişisel kısımlarını bu sütunlara taşımıyorum. Daha önce de yazdığım gibi kişilere değil, olaylara bakan bir beyine sahibim. Çünkü küçük insanlar kişileri, büyük insanlar olayları tartışır. Benim burada yazdığım yazılarda da, yazacağım yazılarda da, Talip Yeşilyurt bey sembolik bir isimdir. Kişiliği beni zerre kadar ilgilendirmez. Ama o benim kişiliğime saldırdı. Mahkemede hesabını verecek. Sporda icranın başında o bulunduğu için eleştirilmektedir. Benim eleştirdiğim yanlış yapılanma ve sokağa atılan milyonlardır… Meclis üyesinin de antrenör olarak aynı yapıdan maaş alması konusunda şikayetler vardır. Bunları dile getirdim…

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Talip Yeşilyurt, bana “Senin başarı kriterin nedir?’ diye sormuştu. Daha sonra özetle, 1 milyon 200 bin lira harcayan (o da bizim bildiğimiz), Belediye Derincespor’un BAL’da 2’nci olmasının bir başarı olduğunu, kendilerinin az bile harcadığını, daha çok harcayan takımları geride bıraktıklarını söylüyordu… Gerçekten çok çaresizce bir açıklamaydı bu…

İşte benim başarı kriterim, bu çocukların yüzündeki mutluluktur…

Futbolda başarı demek, milyonları akıtıp da, güçlü kadrolar kurup, bir diğerini alt etmek değildir…

Benim gözümdeki başarı kriteri, Derince Sırrıpaşalıların da bana yazdığı gibi, alt yapıdaki başarılardır…

Derince’de düzenlenen bu turnuva ve ön sayfadaki ve alttaki bu çocuğun sevinç fotoğrafı, en büyük başarıdır ve sizin milyonlarla satın alamayacağınız bir fotoğraf karesidir bu…

Bu fotoğrafa bakın, anlarsınız Talip Yeşilyurt bey !.. Bu çocuğun gözlerindeki sevince iyi bakın !.. İşte, milyon liraları yatırmanız gereken asıl bu çocuklardır. Sokağa attığınız salon sporcuları değil. Kocaeli kentinin, dışarıdan getirip, milyon liraları ayağına döktüğünüz futbolculara ihtiyacı yok !.. Bırakın Kocaeli’ni, Derince’nin potansiyeli bile tek başına, size profesyonel yarınlar vaat ediyor.

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Belediye Derincespor’un profesyonel yaşamına son verin !.. Milyon liraları artık sokağa atmayın !.. İlle de faaliyet gösterecekseniz, 10 bine yakın sokağa attığınız çocuk ve ailesini yeniden kazanın, salon sporlarını canlandırın. Bu çocuklara ve çevrenizdeki amatör kulüplerin alt yapılarına harcayın!.. Gelecek bu çocuklarda…

Kentimizdeki ilçe belediyeleri, profesyonel ve yarı-profesyonel kulüplerden elini acilen çekmelidir.

Büyükşehir belediyesini kendinize örnek alın !..

Talip bey, başarı ölçümü sormuştunuz…

Benim başarı ölçüm, bu fotoğraf ve bu kriterlerdir. Sizin BAL takımınızın ikinci olması, kıl payı düşme maçı oynamaktan kurtulması başarı değil, başarısızlıktır. Derince sporu, daha büyük vizyonları hak etmektedir !.. Şimdi ben vizyon yazdım, siz bundan televizyon sözcüğünü çıkarırsanız, vallahi şaşırmam !..