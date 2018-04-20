O şahıs toplantıya katılırsa CHP’liler eylem yapacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri, AKP’li Necmi Özen, geçtiğimiz aylarda "Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın" pankartının ‘photoshop’ yöntemiyle "Kadına özgürlük, sevişiriz, cenabet gezeriz Tayyip sana ne, yaşasın laiklik" şeklinde değiştirilmiş hâlini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

**

Özen, bu paylaşımı üzerine CHP’lilerin ve kadınların büyük tepkisini çekmişti… CHP’liler Özen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu… CHP Derince İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Değer’in Özen’e tepkisi dinmiyor… Değer, Encümen toplantılarına katılan Özen’e tepki göstererek, toplantıları terk ediyor… Değer, önceki gün yapılan toplantıda da toplantıyı terk etti…

Değer, Özen ile değil aynı ortamda, yüzünü bile görmek istemediğini ifade ediyor… Kadın düşmanı ile aynı ortamda bulunmam diyor…

AYNI ORTAMDA BULUNMAK!

Değer, “Her hafta Çarşamba günü saat 10.30 da Büyükşehir’de gerçekleşen encümen toplantısına bu hafta Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri AKP’li Necmi Özen hiçbir şey olmamış gibi yine katıldı. İdari ve adli soruşturması devam eden Necmi Özen’in karar verilene kadar toplantılara katılmasını doğru bulmadığımızı, kadınları dışlayan aşağılayan bu şahsiyetle aynı ortamda bulunmak istemediğimizi her defasında belirtmemize rağmen, kendisinin toplantılara katılmasına hala müdahale edilmiyor. Ben de tepkimi göstererek toplantıyı terk ettim “ dedi…

KOMİSYON TOPLANTILARI!

Değer gibi CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da Necmi Özen’i hazmedemiyor… Sarıbay da “Necmi Özen’in cezai soruşturması devam ediyor. Biz CHP Örgütü olarak bu konunun peşini bırakmıyor ve takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu şahıs haftaya gerçekleşecek olan encümen toplantısına da katılırsa kitlesel olarak Büyükşehir’in önünde demokratik tepkimizi göstereceğiz. Gerekirse komisyonlarda bulunan diğer arkadaşlarımızın da komisyon toplantılarına katılmalarını gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Değer ve Sarıbay’ın görüşleri böyle…

Bir dönem AKP’den milletvekili aday adayı olan Necmi Özen, anlaşılan encümen toplantılarına katılmaya devam ederse, CHP’liler ve kadınlar Büyükşehir Belediyesi önünde Necmi Özen’e tepki olarak eylem yapacak?

Bakalım Necmi Özen, gelecek haftaki toplantıya katılacak mı?

Katılırsa, bakalım CHP’lilerin tepkisi nasıl olacak?