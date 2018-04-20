“24 Haziran” seçiminin şifreleri

Satırbaşlarıyla…

*Adına “erken seçim” dense de, bu bir “baskın seçim”dir.

*Açıklanan tarih, “danışıklı” bir tarihtir. Seçimin 24 Haziran’da yapılacağı aylar öncesinden biliniyordu. AKP de MHP de aylardır bu seçime hazırlanıyordu. Erdoğan’ın il, ilçe kongrelerinde ve toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmaların her biri “ birer seçim propagandası” niteliğindeydi. Bahçeli’nin 26 Ağustos’u önermesi, Erdoğan’ın tarihi 24 Haziran’a çekmesi, birer mizansendi.

*Suriye’de aylardır yürütülen “Zeytin Dalı” da, pek çok kez söylenip yazıldığı gibi, “erken seçim”e yönelik bir hareketti.

Neden “baskın seçim” kararı alındı?

*Muhalefet partilerini “hazırlıksız” yakalamak için.

*İyi Parti ve Saadet Partisi’nin yükselişi, zamanında yapılacak bir seçimde sıkıntı yaratabilir diye.

*Yerel seçimlerde alınacak olası kötü sonuçların, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemesinden korkulduğundan.

*Yerel seçimlerin, AKP-MHP ittifakında sıkıntı yaratması beklendiğinden… (Manisa’da yaşanan olaylar gibi.)

*Ve bir süredir yaşanan ekonomik kriz…Ekonomik krizin piyasaları daha da kötüleştirmesinden korkulduğundan…

Hangi parti, seçime ne kadar hazır?

Partileri, “iktidar partileri” ve “muhalefet partileri” diye ele alırsak…

*AKP ve MHP-Seçime çoktan hazırlar. İttifaklarını kurdular… Cumhurbaşkanı adayları aylar öncesinden belli… Bilmem kaç aydır sahada resmen olmasa bile fiilen seçim çalışması yapıyorlar. Medyanın yüzde 95’i ellerinde. Gazeteler onları yazıyor, televizyonlar onları anlatıyor… Seçim için bütün hazırlıklarını yaptılar, düğmeye bastılar.

*CHP-Yöneticileri her ne kadar “Hodri meydan” diyorlarsa da, bence, CHP seçimlere yeteri kadar hazır değil. Bir defa “cumhurbaşkanı adayları” henüz yok ortada. Genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa bir başka isim mi aday olacak, bilen var mı? Sonra… Partide sular henüz durulmuş değil. Birlik ve beraberlik görüntüsü yok. Hele milletvekili listeleri bir açıklansın, sıkıntı daha da artacak.

*İYİ PARTİ-Ben İyi Parti’yi CHP’ye göre daha derli toplu görüyorum. En azından cumhurbaşkanı adayları belli… Parti yeni kurulmuş, heyecan var. Kimse “milletvekili olma peşinde” değil. Konuya “görev verilirse” diye yaklaşıyorlar.

*SAADET PARTİSİ-İvmesi yükseliyor. İlk defa önümüzdeki seçimlerde “var olduklarını” göstermek istiyorlar. İyi Parti ile ittifak kurma görüşmeleri, kendi partilerinde de İyi Parti’de de olumlu karşılanıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun konuşmaları ve görüşleri, bakıyorum, toplumda beğeni kazanıyor.

Seçimler; adil, düzgün ve eşit şartlarda mı yapılacak?

Günümüzde…

Özellikle bütün dünyanın gözlerinin ülkemizin üzerinde olduğu böyle bir dönemde…

Seçimlerin; adil, düzgün ve eşit şartlarda yapılması çok önemliydi.

Ama ne yazık ki, bu şartlara uyulmadan seçimlere gidiyoruz.

“Yangından mal kaçırır kargaşası” içinde seçim yapacağız.

İktidar tarafı, seçime hazır…

Muhalefet kanadı, “neyi, ne zaman, nasıl yetiştiririm” telaşı içinde.

İktidarın, medya ve para gücü var…

Muhalefet, her iki yönden de cıbıl!

Üstüne üstlük, Türkiye ilk defa bütün ülkede OHAL’in uygulandığı şartlarda seçime gidiyor.

Keşke; adil, düzgün ve eşit şartlarda seçim yapabilseydik!

Keşke; bütün evrensel değerlerde normalleşebilseydik!

Ya cennet, ya cehennem!

İsminin yazılmasını istemeyen bir okurum mail atmış:

“İzmit Umuttepe’nin kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak. Çöp fabrikası yapılmazsa cennet olma özelliğini sürdürecek, çöp fabrikası yapılırsa cehenneme dönecek. Bakalım AKP ileri gelenlerinin vicdanları neye karar verecek?”

Ben de çok merak ediyorum.

Lütfen bizim sesimiz olmaya devam edin

Bir mesaj da Nigar İnanç isimli okurumdan.

Konu yine çöp fabrikası.

“Tanzer Ünal Bey merhaba,

Umuttepe’de yapılmak istenen çöp fabrikası için lütfen itiraz hakkımızı kullanmaktan vazgeçmeyelim. Sizin önderliğinizde başlatılan ve devam etmesini istediğim imza yada başka bir kampanya yapalım yine.Nasıl ki İlimtepe kazandı, bizde kazanalım.

Bu fabrika İzmit için katliam, başka bir tarifi yok.

Başkanın fabrika için söylediklerini okudum. Keşke SEKA parka yapabilsem, diyor. Buyursun yapsın.

Başka bir cümlesi ise, sadece karşı çıkıyorlar yer bile göstermiyorlar, diyor.

İşte gösteriyoruz. İlla ki yapılacaksa, yapılması şartsa, Yuvacık’ta yapılsın.

Yapılsınki başkanlığını göstersin. Madem o kadar masum bu fabrika, buyursun orada yapsın.

Yazık çok yazık! Ayıp! Resmen bilimle,insanlarla dalga geçiliyor.

Ben Bağçeşme’ye havası temiz diye yeni taşındım. Bu lokasyonu merkezde ve temiz diye seçtim.

Şu an çok üzgünüm.

İzmit’in neresinde yaşarsam yaşayayım, yine çok üzgünüm, çok!

Sizin dediğiniz gibi İzmitli olmakla övünen Nevzat Doğan nerede, neden sesi çıkmıyor? İzmit’in belediye başkanı olarak ve bir doktor olarak…

Saygın ve İzmitli olmak istiyorlarsa bir cümle, ama haklı bir cümle etsinler. Eğriye eğri doğruya doğru desinler.

Yakında, pek yakında seçimler var. Sadece oy istemek için halkı hatırlayanlar, neden Gençoğlu Kültür Merkezi’ni yalandan kendi emrinde çalışanlarla doldurup halkı içeri almadılar. İnsanların gözünde ne kadar küçüldüklerini ve saygınlıklarını yitirdiklerini görmüyorlar mı?

Hekim yemini etmiş Nevzat Doğan Bey sesiniz çıksın, sesiniz. Ama bu ses yandaş ses değil, halkın sesi olsun.

Yanlış takip etmediysem, imza listesinde bazı muhtarların isimleri varken Orhan Mahallesi Muhtarının ismi yok. Garipsedin doğrusu.

Tanzer Bey, lütfen sesimizi duyurmaya devam edin. Lütfen!

Lütfen bizim sesimiz olmaya devam edin!

Teşekkürlerimle…”