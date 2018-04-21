Bu senenin şampiyonu Gültepe taraftarıdır…

Herhalde, geçen bir sezona baktığınız zaman, 2.Küme Futbol Ligi C Grubu kadar renkli bir lig olmamıştır. Bu ligin finali çarşamba günü yapılacak.

Yarımcaspor ile Maşukiyespor kapışacak…

Maç Yarımca’da…

Bu maç öncesinde, Maşukiye’nin antrenörü Gökhan Top ile İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım’ın iş ortağı olduğu iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü…

Bu sütunlardan yanıt veren Ersin Yıldırım, dobra dobra düşüncesini açıklamış, iş ortağı olmadıkları, sadece bir süre aynı büroyu paylaştıkları ve şimdi de ayrı çalıştıklarını tespit ettik.

Sonuçta da, böyle bir iş ortaklığının, Ersin Yıldırım’ı da, Gökhan Top’u da yanlış işlere bulaştıracağı anlamına gelmediğini söylemiştik…

Bu yazımız üzerine, önceki gün başkan yardımcısı Tuncay Aktürk beni aradı… Eski kardeşimdir. Bol sohbet ettik…

Mesut Öçbe’den başladık, Metin Güntepe, İshak Topçu, Oktay pop ve özellikle de Haydar Koç’tan çıktık…

Hoş bir sohbet oldu…

Zamanında Keltepe Kupası’nda maçları iyi hatırladığımı, Maşukiye’de yapılan tesisleri zamanın belediye başkanı Recep Yazıcı zamanında yapılan Maşukiyespor tesislerini, bizzat kendimin haber yaptığını söyledim ve inşaatların yarım kalmasından ve uzun süre atıl durmasından üzüntü duyduğumu aktardım…

Yani olaya hâkim olduğumu belgeledim…

Tuncay Aktürk özetle şunları söyledi:

‘Hakan ağabey aynı yazdığınız gibi. Maalesef biraz başarılı oldunuz mu, dedikodular ayyuka çıkıyor. B:iz böyle düşünmüyoruz. Bizim için şampiyonluk falan önemli değil. Biz köyümüzün gençlerini yarınlara kazandırma, Kocaelispor’a katkılar verme derdindeyiz. Takımımızı yeniden güçlendirmek adına bir girişim yaptık. Tabii ki köklü bir kulübüz, böyle dedikodular da olacak… Ona bakarsanız, Eşme bizimle Mehmet Ali Kağıtçı’da oynadı, sonraki maçlarının tamamını Derbent’te oynadı. Gıkımızı bile çıkarmadı, çünkü bunu yanlış yorumlama basitliğine düşmedik. Biz sporu spor için yapıyoruz ve centilmence yolumuza devam ediyoruz. Bizim de birçok maçta hakkımız yendi. Sesimizi çıkarmadık. Biz Yarımca ile güzel bir final maçı oynayacağız. Bu maçta kesinlikle futbol dışına çıkmamaya yeminliyiz. Herkese güzel bir maç izletmek istiyoruz. Başka bir niyetimiz yok. Hak eden kazansın istiyoruz ve biz kazanmak için bu maça çok iyi hazırlanıyoruz. Çıkacağız, yüreğimizle bu maçı kazanmak için tekmeye kafa koyacağız. Bu böyle bilinsin. Senin aracılığınla da bu mesajı tüm kent sporuna aktarmak istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz’…

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Evet, Maşukiye cephesinin mesajı böyle…

Maç çarşamba günü…

İki taraf da iyi bilendi…

Kentin spor otoriteleri bu maçta yerini alacak…

Maçı hafta içinde oynatmak konusunda, belki de Yarımcalılar tepki gösterecektir. Bana böyle bir şey gelmedi henüz. Çünkü hafta iç i taraftar konusunda sıkıntı çekebilirler… Belki bunu bile başka şeye yorabilirler. Ama bunlara kızmamak lazım. Futbolda bunlar da var. Herkes her şeyi söyleyecek…

Ama belden aşağı vurmamak kaydıyla…

Bu sütunlar sizlerin…

Açıklamalarınızı gönderin ben yayınlamaya seve seve razıyım…

Artık hiç bir şey kulislerde kalmasın…

Şeffaflık dönemini geniş zamana yayarak sürdürelim ve sporda demokrasiyi sağlamlaştıralım…

Selçuk Güner…

Tuncay Aktürk…

Ersin yıldırım…

Hüseyin Mutlu…

Görüşlerini açık açık söylediler…

Yazıyı tek bir cümleyle bitireceğim…

Tuncay Aktürk ne de biliyor musunuz?..

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“Bu sezon bizim grupta tek bir şampiyon vardır: 400-500 kişiyle maça gelen Gültepe taraftarı…”

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Ben de bu söze kalın bir kalemle imzamı atıyorum…