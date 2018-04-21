Erken seçim bombası!

Yerel mevzular üzerine taslağını oluşturduğum yazıyı yazmaya niyetlenmişken, ekranlara düşen erken seçim haberi ülke gündemini bir anda değiştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında gündeme getirdiği ve “26 Ağustos’ta seçime gidelim” diyerek başlattığı süreç hızla devam etti. Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamalar üzerine kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sonucu bu öneriye olumlu yaklaştıklarını belirtti. Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ardından ise seçimlerin tarihi “24 Haziran” olarak açıklandı. Yani iki ay sonra Türkiye erken seçime gidiyor. Baskın seçim diyenler var, öyle olması gerekiyordu diyenler var, ekonomik nedenler diyenler var… Herkesin duruma yorumu farklı. Bu tartışmaların sonu gelmeyeceği için, biz biraz ilimizde neler olabileceğine bakalım.

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Kocaeli’de AK Parti açısından en önemli soru, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın akıbeti. Üç dönem kuralına takılan Fikri Işık, bilindiği gibi yeniden vekil listesinde yer alamayacak. Ancak Başkanlık sisteminde dışarıdan isimlerle de bakanlar kurulu oluşturulabileceği için Fikri Işık’ın yeni kabinede olma ihtimali yok değil. Bir diğer soru ise Mahmut Civelek’in milletvekili yapılıp yapılmayacağı. Bilindiği gibi AK Parti İl Başkanlığı görevinde bulunup vekil yapılmayan tek isim Civelek. Bir kısım teşkilat mensubu, Civelek’e haksızlık yapıldığı gerekçesiyle milletvekili listesinde yer alması gerektiğini düşünüyor. Hatta bu konu şimdilerde sosyal medya üzerinden ciddi şekilde kampanyaya dönüştürülmüş durumda. Esasen AK Parti cephesinde en önemli iki başlık bu. Çünkü Fiki Işık’ın kabinede yer almadığı ve Mahmut Civelek’in vekil olduğu bir ortamda, partideki işleyiş baştan aşağı değişmiş olur…

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Bir diğer konu ise Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun durumu. Milletvekili olabileceği tartışılan Karaosmanoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmesi ihtimali şimdilik ağır basıyor. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da vekillik için açık kapı bırakan isimlerden… Bu konuda evet ya da hayır demeyen Ceyhan’ın durumu da yakın zamanda netleşecek.

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Kocaeli’de yeni liste birçok belediye başkanının da yola devam edip edemeyeceğini belirlemiş olacak. Yeni dönemde İlyas Şeker başta olmak üzere birçok vekilin de listede yer almayacağı beklentisi var. Yeni isimlerden kimlerin listeye girebileceği, dahası kimlerin aday adayı olarak müracaat yapacağı da merak edilenler arasında. Hasan Ayaz, Nevzat Doğan, Gültekin Görüm, Halit Çokan gibi isimler de partililerce vekil olabilecekler arasında konuşuluyor. Kartepe bölgesinden vekil seçilen Sami Çakır’ın yeni dönemde de listede yer alması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Çakır, yoğun tempoda çalışan vekillerden biri olarak biliniyor. AK Parti tarafında durum özetle bu şekilde. Kilit taşları Fikri Işık ve Mahmut Civelek gibi gözüküyor. Bakalım AK Parti durumu nasıl değerlendirecek?

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CHP’de de listelerin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. İki dönem vekillik yapacağını söyleyen Haydar Akar, yeni dönemi de isteyecek gibi duruyor. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkan adayı olabileceği konuşulurken, aniden seçim gündemine girilmesiyle vekillik için hazırlanması bekleniyor. Zaman zaman tepki çeken açıklamalar yapsa da, aktif bir vekil olarak yeniden listede yer alması kuvvetle muhtemel. CHP listelerinde yer almak isteyen çok partili var. Sefa Sirmen bile kalkıp başvuru yapsa şaşırmamak gerekiyor! CHP’de seçimden seçime sahaya inen örgütler, bu kez sanırım sahaya inemeden seçim tamamlanmış olacak…

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Ve İyi Parti… Meral Akşener’in liderliğini yaptığı Partinin seçime girip giremeyeceği henüz belli değil. Bu konuda son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Parti teşkilatlarında ufak tefek kıpırdanmalar olsa da, sandıkta ses getirecek bir etki yapması beklenmiyor. Kocaeli’de vekil çıkarmasının ise çok zor olduğu görülüyor.

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Her seçim dönemi iktidar olacağını belirten Saadet Partisi’nin durumu ise çok farklı. Partinin yarısı Erbakan Vakfı’nı kurarak Fatih Erbakan başkanlığında vakıf hizmetlerini sürdürüyor. Partiyle hiçbir bağları kalmadı. % 1’lere kadar gerileyen Saadet Partisi’nde gözler Temel Karamollaoğlu’na çevrilmiş durumda. SP liderinin, İyi Parti ve CHP ile ittifak kurması durumunda ise nasıl bir tabloyla karşılaşılacağı merak konusu.

Türkiye 24 Haziran’da erken seçime giderek geleceğini oylayacak. Kocaeli’de ise partiler açısından genel tablo bu şekilde. Önümüzdeki günler birçok yeni gelişmeye gebe. Bizler izlemeye ve yorumlamaya devam edeceğiz