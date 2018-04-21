Erken seçim bombası!

Yerel mevzular üzerine taslağını oluşturduğum yazıyı yazmaya niyetlenmişken, ekranlara düşen erken seçim haberi ülke gündemini bir anda değiştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında gündeme getirdiği ve “26 Ağustos’ta seçime gidelim” diyerek başlattığı süreç hızla devam etti. Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamalar üzerine kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sonucu bu öneriye olumlu yaklaştıklarını belirtti. Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ardından ise seçimlerin tarihi “24 Haziran” olarak açıklandı. Yani iki ay sonra Türkiye erken seçime gidiyor. Baskın seçim diyenler var, öyle olması gerekiyordu diyenler var, ekonomik nedenler diyenler var… Herkesin duruma yorumu farklı. Bu tartışmaların sonu gelmeyeceği için, biz biraz ilimizde neler olabileceğine bakalım.
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Kocaeli’de AK Parti açısından en önemli soru, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın akıbeti. Üç dönem kuralına takılan Fikri Işık, bilindiği gibi yeniden vekil listesinde yer alamayacak. Ancak Başkanlık sisteminde dışarıdan isimlerle de bakanlar kurulu oluşturulabileceği için Fikri Işık’ın yeni kabinede olma ihtimali yok değil. Bir diğer soru ise Mahmut Civelek’in milletvekili yapılıp yapılmayacağı. Bilindiği gibi AK Parti İl Başkanlığı görevinde bulunup vekil yapılmayan tek isim Civelek. Bir kısım teşkilat mensubu, Civelek’e haksızlık yapıldığı gerekçesiyle milletvekili listesinde yer alması gerektiğini düşünüyor. Hatta bu konu şimdilerde sosyal medya üzerinden ciddi şekilde kampanyaya dönüştürülmüş durumda. Esasen AK Parti cephesinde en önemli iki başlık bu. Çünkü Fiki Işık’ın kabinede yer almadığı ve Mahmut Civelek’in vekil olduğu bir ortamda, partideki işleyiş baştan aşağı değişmiş olur…
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Bir diğer konu ise Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun durumu. Milletvekili olabileceği tartışılan Karaosmanoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmesi ihtimali şimdilik ağır basıyor. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da vekillik için açık kapı bırakan isimlerden… Bu konuda evet ya da hayır demeyen Ceyhan’ın durumu da yakın zamanda netleşecek.
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Kocaeli’de yeni liste birçok belediye başkanının da yola devam edip edemeyeceğini belirlemiş olacak. Yeni dönemde İlyas Şeker başta olmak üzere birçok vekilin de listede yer almayacağı beklentisi var. Yeni isimlerden kimlerin listeye girebileceği, dahası kimlerin aday adayı olarak müracaat yapacağı da merak edilenler arasında. Hasan Ayaz, Nevzat Doğan, Gültekin Görüm, Halit Çokan gibi isimler de partililerce vekil olabilecekler arasında konuşuluyor. Kartepe bölgesinden vekil seçilen Sami Çakır’ın yeni dönemde de listede yer alması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Çakır, yoğun tempoda çalışan vekillerden biri olarak biliniyor. AK Parti tarafında durum özetle bu şekilde. Kilit taşları Fikri Işık ve Mahmut Civelek gibi gözüküyor. Bakalım AK Parti durumu nasıl değerlendirecek?
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CHP’de de listelerin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. İki dönem vekillik yapacağını söyleyen Haydar Akar, yeni dönemi de isteyecek gibi duruyor. Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkan adayı olabileceği konuşulurken, aniden seçim gündemine girilmesiyle vekillik için hazırlanması bekleniyor. Zaman zaman tepki çeken açıklamalar yapsa da, aktif bir vekil olarak yeniden listede yer alması kuvvetle muhtemel. CHP listelerinde yer almak isteyen çok partili var. Sefa Sirmen bile kalkıp başvuru yapsa şaşırmamak gerekiyor! CHP’de seçimden seçime sahaya inen örgütler, bu kez sanırım sahaya inemeden seçim tamamlanmış olacak…
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Ve İyi Parti… Meral Akşener’in liderliğini yaptığı Partinin seçime girip giremeyeceği henüz belli değil. Bu konuda son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Parti teşkilatlarında ufak tefek kıpırdanmalar olsa da, sandıkta ses getirecek bir etki yapması beklenmiyor. Kocaeli’de vekil çıkarmasının ise çok zor olduğu görülüyor.
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Her seçim dönemi iktidar olacağını belirten Saadet Partisi’nin durumu ise çok farklı. Partinin yarısı Erbakan Vakfı’nı kurarak Fatih Erbakan başkanlığında vakıf hizmetlerini sürdürüyor. Partiyle hiçbir bağları kalmadı. % 1’lere kadar gerileyen Saadet Partisi’nde gözler Temel Karamollaoğlu’na çevrilmiş durumda. SP liderinin, İyi Parti ve CHP ile ittifak kurması durumunda ise nasıl bir tabloyla karşılaşılacağı merak konusu.
Türkiye 24 Haziran’da erken seçime giderek geleceğini oylayacak. Kocaeli’de ise partiler açısından genel tablo bu şekilde. Önümüzdeki günler birçok yeni gelişmeye gebe. Bizler izlemeye ve yorumlamaya devam edeceğiz
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Yorumlar
(3 )
İzmitli - Yandaş Konut ve Rantsal dönüşüm = AKP
Sefa SİRMEN'in yönetiminin yanından geçemezsiniz...
AKP'yönetimi Büyükşehir Belediyesine gelir gelmez gecenin kör karanlığında KTO'önündeki SEFA SİRMEN BULVARI tabelasını söktüler!..zaten hazır tezgaha kondular,asalak haramiler,Belediyelerin kaynaklarını ve Devletin kaynaklarını Babalarının malıymış gibi kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar!
Bu tabela sökme karaktersizliğini telafi etmelerini beklerdik,yapılan yaya üst geçidine Sayın Sefa SİRMEN'in isminin verilmesi ile,Bulvarın İsmini bile değiştirdiler!
Unutmayınız Sefa SİRMEN' KOCAELİ'NİN EVLADI...Evi,Köyü barkı Kocaeli'de.
SİRMEN ve Ekibi bırakın Kocaeliyi Türkiyede İLK ve TEK PROJELERİ gerçekleştirdiler.
Belediyelerin görevi LÜKS KONUT yapmak değil!Bırakın lüks konutları müteahhit firmalar yapsınlar.
SİRMEN dönemi yapılan konutlara Memur maaşıyla konut sahibi olabildiler insanlar...
Yuvam Akarca Sosyal Konut Projesi ve Yine Belediyenin desteklediği Emlak Konut işbirliği ile yapılan Yahya Kaptan Sosyal Konut Projesi.
Bildiğim kadarıyla buradan ev almanın koşulları konut sahibi olmamaktı.İnsanlar çok uygun koşullarda konut sahibi olmuşlardı.
Yani tam bir Sosyal Proje olarak hayata geçti bu konutlar...Oysa şimdi yapılan konutlar Kent Konut vb. çok pahalı Fiyatlar Alt ve Orta gelirlere hiç hitap etmiyor!
Yerel yönetimlerin bu projeleri örnek alarak yeni projeler üretmesi gerekir.
Nerde,sahte kentsel dönüşümler yaparak,kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeye çalışıyorlar. SİRMEN dönemi bu projelerin örnek alınması ve imar ile rant ilişkisini,halktan yana yani Sosyal Belediyecilik konumuna getirilmesi gerekir.
Tabiki bizimkiside sorumu,siz bu konutları AKP ve Yandaşlarına yapıyorsunuz,tutmuşsunuz ülkenin köşe başlarını...Devletin hazinesi size çalışıyor!
Kent Konut gibi projelerde AKP Belediyelerinde çalışan Müdürler,yöneticilerin ve yandaşların konutları sıraya dizdikleri söylenmekte!
Kapatılan Bizim Kocaeli Gazeteside yazmıştı AKP'lilerin konutları sıraya dizdiklerini.
Cenk Cemil - Görüldüğü gibi, bunlar SEÇİM derdinde, millet ise GEÇİM derdinde !
Yani, kasap ET derdinde, koyun CAN derdinde !
Cenk Cemil - AKP iktidarı isterse bir hafta sonraya seçim kararı alsın, bana göre treni kaçırmış ve kuşu uçurmuştur! 16 yıldır ülke iktidarını elind ebulunduran bu parti maalesef halkımızın ve özellikle emeklilerin ve dar gelirlilerin beklentilerine cevap verememiş ve bir çözüm de getirmemiştir ! Bugüne kadar -Haziran 2015 genel seçimi hariç- kendilerine oy kullandığım AKP için deniz bitti diye düşünüyorum! 16 senedir iktidar olan AKP maalesef kendisine verilen kredileri çar-çur etti gitti ! Kendisinden vatandaş lehine beklenilen icraatları bir türlü yerine getirmedi ve bunlarla hiç ilgilenmedi ! Vatandaş aleyhine olan bütün kanunlar ve uygulamalar kendilerine ghatırlatıldığında "Bunları biz mi çıkardık, biz mi yaptık?" şeklinde absürd karşılıklar vererek idare-i maslahatçılığın en kötü örneklerini sergilemeyi yeglediler !
Bundan böyle bendenizden iktidara ve başkalarına oy yok ! Milletimizi adetavseçim-kolik haline getirmek, siyaset değildir vesselâm !
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