23 Nisan Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı

Ulusların tarihlerinde çok önem verdikleri, andıkları ve kutladıkları çok özel günler vardır. Türk Ulusunun da asla unutmayacağı ve unutmaması gereken tarihlerden birisi de 23 Nisan 1920 tarihidir. Bu tarih karanlıklardan aydınlığa çıkışın tarihidir. İlk defa T.B.M.M. 98 yıl önce 23 Nisan 1920 de toplandı. Bu tarih İstanbul Hükümetinden umudu kesmenin son kararı olmakla beraber aynı zamanda emperyalistlere tokat vurmanın da karar günüdür. Bu tarihi gün bütün mazlum milletlerin kendilerini zincirden kurtarmak için emperyalistlere baş kaldırma günü olarak da tarihe geçmiştir.

Atatürk geleceği gençlere emanet etmiştir. Bugünün çocukları yarının büyükleri olan çocuklarımıza 23 Nisanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye etmiştir. Bu nedenle her yıl 23 Nisan da çocuklarımız çeşitli etkinliklerle kendilerine armağan edilen bugünü bayram havası ile kutlarlar.

Kutlamalar ülkemizde olduğu kadar git gide birçok ülkenin çocuklarının davet edilmesi ile uluslar arası bir organizasyona dönüşmektedir. Özellikle Belediyeler bu organizasyona ev sahipliği yapıyorlar.

İlimizde ki 23 Nisan etkinlikleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ve her yıl sayıları artarak çoğalan ülkelerin çocuklarının iştiraki ile dev bir organizasyona dönüşüyor. Bu organizasyon başta Kocaeli olmak üzere geniş anlamda ülkemizin tanıtımı için de önemli bir fırsat oluyor. Bu fırsat aynı zamanda bir kültür alışverişidir. Şimdinin çocukları yarının büyükleri olarak hafızalarına unutulmaz anılar olarak yerleşiyor.

Bu geliş ve gidişler aynı zamanda geleceğe yapılan turizm yatırımıdır. Milyonlar harcanarak yapılan yatırımları az bir maliyetle en iyi bir şekilde verimli kılan önemli bir tanıtım ve yatırım aracına dönüştürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek kutluyorum.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutlayıp, başarılar diliyorum. Tarih de eşi ve benzeri olmayan bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

24 NİSAN

23 Nisanı, Lozanı, Çanakkale zaferini ve benzer zaferleri içlerine sindiremeyen, çifte standarttı yaşam biçimi kabul eden birçok ülke 24 Nisanı bahane ederek mağlubiyetlerinin rövanşını almak için her türlü yalan ve önyargı içindeler.

1915 de Osmanlıyı arkadan vuran Osmanlı vatandaşı Ermeniler Doğu ve Güneydoğu Anadolu da sivil vatandaşlarımızı, Kars-Erzurum ve Ağrı da 130 bin suçsuz günahsız Türkü hunharca katlettiler. Bunun üzerine hiçbir devletin müsamaha gösteremeyeceği bir anlayış ile Osmanlı idaresi Ermenileri İran, Irak, Suriye başta olmak üzere tehcire ( mecburi göçe ) tabi tuttular. O günün şartlarında araçları temin edildi, yol paraları verildi. Birçoğunun mallarının ve eşyalarının bedeli de ödendi. Bu karar Ermenileri korumak için alınan akılcı bir karardı.

Osmanlı Devletinde Nazır ( bakan ) ve General rütbesini elde eden Ermeniler vardır. Fransa, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere bazı devletler Ermenileri hep kullandılar. Ayrıca Büyük Ermenistan hayali ile akla hayale gelmeyecek zalimlikleri yapan Ermeniler daima bir kaşık suda fırtına koparmaya devam ediyorlar.

Rusların desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde 20 sini işgal ettiler. Hocalı da bir gecede 613 insanı hunharca katlederek resmen soykırım yaptılar. Çeşitli ülkeler de Terör Örgütü Asala 43 Türk diplomatını katletti.

Ermeni Diasporasını geçmişte ki kinleri ve gelecekte ki planlı düşünceleri için kullanan bazı Batı Devletlerinin verdiği destek ile 24 Nisan’ı Ermenilerin soykırım günü kabul ediyorlar.

Azerbaycan’da yaptıkları katliamlarla ellerinde ki kan hala kurumamış iken bu mezalimi unutturmak için 24 Nisan 1920 tarihini ıstıp ıstıp gündeme getiriyorlar.

Tarihi tarihçilere bırakmadan siyasetçilerin tarih yazdığı ve karar aldığı çifte standart bir dönem yaşıyoruz. Herkes bunu iyi bilsin ve arşivleri araştırsın. Görecekler ki Türk Milleti geçmişinde asla katliam yapmamıştır. Bizim geçmişimiz karanlık değildir. Geçmişimizden utanacağımız bir durum yoktur.

Elbirliği ile bu önyargılı yalanları çürütmek hepimiz adına tarihi bir borçtur.

Suçluların güçlü olduğu bir dünya tarihe yapılan bir suikasttır.