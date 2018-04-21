Eski İzmit’i yeniden yaşamak

Bizlere zaman zaman tiyatroyla, zaman zamansa konserleriyle ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) geçtiğimiz salı gecesi de muhteşem bir konserle bizleri ağırladı.

Bahar geldi mi, yaşanan etkinlikler geliyor ilk önce akıllara.

Tabii ki elimden geldiğince çoğuna gitmeye çalışıyorum. Gidemediklerim, yetişemediklerim de oluyor. Gittiğim etkinlikleri de elimden geldiğince burada sizlerle paylaşıyorum.

Salı akşamı öyle bir akşam yaşadım ki !!

Unutamayacağım zamanları içinde barındırıyordu. Çocukluğumuzda büyüklerimizden dinlediğimiz, şimdiyse “nerede o eski İzmit” diye sıkça konuştuğumuz günleri bizlere unutturacak kadar “işte eski İzmit insanı ve günleri burada” der gibi bir akşamdı yaşadığımız.

Eğlencesiyle, samimiyetiyle, kalabalığıyla, tanışmasa bile çoğu insanın birbirini sima olarak tanıdığı, gözlerinin içine baktığında anlaşılacak kadar sıcak bir geceydi. Ben eski İzmit’i orada gördüm ve bundan sonra da hep görmek istiyorum. Kendi adıma ve bizden sonra gelecek nesiller adına.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konserde bizler bir bütünün parçalarıydık ve bütün olarak kalacağımızı bizlere hissettirecek kadar muhteşemdi her şey…

Salı akşamı öyle bir konser dinledim ki !!

Salonda yer kalmadığı için konseri ayakta dinleyenler olduğu gibi, söylenen eserlerde dinleyicilere ritim tutturacak kadar büyüleyiciydi.

Anılarıyla, fotoğraflarıyla özlediğimiz eski İzmit’i tekrardan toplamaya çalışan Biz “İzmitiz” grubu bizlere böyle bir salı akşamı yaşattı.

Biz “İzmitiz” grubu, 3 Kasım 2011 yılında Hüseyin Erol tarafından kuruldu.

İzmit ile ilgili aklımıza ne gelirse, doğum, yaşam, ölüm, bugün ve geçmişte yaşanmışlıklar hepsi anılarıyla, fotoğraflarıyla karşımızda, bizimle iç içe, kimi zaman bizleri sevindirerek, kimi zaman ağlatarak ama yine de yedi senedir hiç bıkmadan içinde olduğumuz grup.

Biz “İzmitiz” Türk Müziği Topluluğu henüz yeni kurulmuş bir topluluk ve ilk konseriyle karşımıza çıktı. İlk olmasına rağmen farkındalıklarıyla karşımıza çıktı. Bu gece özellikle, “Otizmliyim ben de sizden biriyim, Otizmliyim ben de yapabilirim” sloganıyla vurgu yaparak Otizm’e dikkat çekilmek istenmişti. Koro şefi Esen Danyer “ Biz “İzmitiz” Türk Müziği Topluluğu olarak henüz çok yeni bir kuruluşuz, aramızda çeşitli meslek gruplarından ve emekli arkadaşlarımız var. Ben huzurlarınızda arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her çalışmaya eksiksiz, tüm içtenlikleriyle ve o güzel amatör ruhlarıyla katıldılar” dedi. Gecenin mimarı olarak sahneye çağırdığı Hüseyin Erol ise teşekkür konuşması yaptıktan sonra “biz “İzmitiz”, hemşehricilik ve kardeşlik adına, İzmit’te yaşayan değil, İzmit’i yaşayanların grubu. Pek çok ilke imza attık ama müzikle ilk defa adım atıyoruz” dedi ve desteklerinden dolayı Ahmet Duysak ve Sami Olgaç’a ayrıca teşekkür etti.

Konserde korist ve solistlerimizin içinde beni en çok etkileyen solist 92 yaşındaki Adnan Suner’di. “Bitmez tükenmez bu mert, ömür diyorlar buna” adlı eseri seslendirdikten sonra salondaki dinleyiciler ayağa kalkıp kendisini alkışladılar.

Çocukluğumun Belediye Başkanı sevgili Erol Köse, “kardeşim hasta olduğu için gelecek ve şarkı söyleyecek durumda değildim ama Hüseyin Erol’u kıramadığım için geldim” dedi. Zaman zaman müzik çalışmalarına da denk geldiğim Erol Köse solist olarak “akşam oldu hüzünlendim ben yine” adlı eseri seslendirerek bizleri de hüzünlendirdi.

Solist Turhan Atak “sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı”

Solist Metin Hündür “dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç”

Solist Recep Öztürk “ böyle mi geçecekti son günümde bu rüzgar”

Solist Yelda Bayraktar Düzgün “ ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur”

Solist Melike Görentaş “ erişti nev-bahar eyyamı, açıldı gül-i gülşen” adlı eserleri seslendirdiler.

Zevkle dinlemekten söyledikleri eserlerin isimlerini alamadığım Solistler Füsun Bayraktar, Cemal Temizce, Caner Ercan, Yavuz Bilgin, Ezgi Danyer, Erdinç Dinçer ve aynı zamanda sunucu ve solist Eren Karpınar, şef ve solist Esen Danyer ve koristler hepsi harikaydı.

Salonun akşam bir ayrıcalığı daha vardı. Renkler, bizlere Kocaelispor’u anlatıyordu. Renklerle ilgili bir muhteşem tablo daha, konser sonunda İzmir marşının okunması ve bütün salonun ayakta alkışlar eşliğinde kırmızı beyaza bulanmasıydı.

Konser sonunda Hüseyin Erol’un düşüncelerini almadan olmazdı tabii ki.

“Kısa bir süre önce kurulan ve tamamı grup üyelerimizden oluşan koromuzun bu kadar kısa bir zaman zarfında göstermiş olduğu üstün performans, beni fazlası ile memnun etti. Sadece ben mi böyle düşünüyorum derken, konser bitiminde katılımcıların söylemiş olduğu övgü dolu sözler, benim düşüncelerimi teyit etmiş oldu. Başta koro şefimiz Esen Danyer olmak üzere tüm koro üyelerini, değerli saz sanatçılarımızı kutlarım. Konserimizin sonunda, tüm dinleyicilerimiz ile birlikte söylediğimiz İzmir marşı ise tek kelime ile mükemmeldi.” dedi.

Hüseyin Erol’un dediği gibi, “İzmit’te yaşayan değil, İzmit’i yaşayan” biri olarak ve bu konsere gidip de yazı yazmamak bana yakışmazdı. Aslında konserle ilgili daha anlatılacak ve yazılacak o kadar çok şey var ki güzel olan!! Yine de salı akşamı eski İzmit’i yaşadım ya ve burada sizlere anlatmaya çalıştım ya, o bana yeter…

Bütün emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman böyle etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum…