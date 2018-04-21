Ali Haydar Bulut İNGEV’e baskı mı yaptı?

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe belediyesi arasında araştırma yaptı…

Sonrasında araştırma sonuçlarını açıkladı…

Derince Belediyesi;

Hem çevresel ve ulaşımda, hem de sosyal yaşam alanlarında son sırada yer aldı.

Bu araştırma sonucu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un karizmasını çizdirdi…

Bu araştırma Bulut’un kimyasını bozdu…

Ali Haydar Bulut, bu araştırmayı “yok hükmünde” değerlendirdi…

Madem bu araştırmaya “yok hükmünde” diyor, o halde niye İnsani Gelişme Vakfı yönetimiyle irtibata geçip, araştırmayı sorguluyor…

BAKTIM HABER AYNI ŞEKİLDE DURUYOR…

Sonrasında baktık ki Derince Belediyesi Basın Yayın biriminden “Hatalıyız, özür dileriz” başlıklı bir haber servis edildi…

Haberde, İnsani Gelişme Vakfı’nın daha önce kamuoyuna açıklanan raporuyla ilgili resmi web sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak, hatasını kabul ettiği belirtildi…

İnsani Gelişme Vakfı’nın sitesine baktım…

Böyle bir yazıya rastladım…

Ama sitenin haberinde Derince Belediyesi’nin de hatalı olduğu ifade ediliyor…

Sitede, Derince Belediyesi’nin son sırada yer almasıyla ilgili haberin kaldırılıp, kaldırılmadığına da baktım.

Baktım haber aynı şekilde duruyor…

Yani Derince’nin 161 belediye içinde en başarısız belediye olduğu haberi hala sitede yer alıyor…

Madem, İnsani Gelişme Vakfı hatasını kabul ediyorsa, neden bu haberi siteden kaldırmıyor…

ALİ HAYDAR BULUT’UN KARİZMASI ÇİZİLDİ

Şu bir gerçek ki; İnsani Gelişme Vakfı’nın “en başarısız belediye Derince Belediyesi” araştırması, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u zor durumda bıraktı…

Ali Haydar Bulut’un başarısızlığı, bütün Derince’de konuşuldu…

Bu araştırma, Ali Haydar Bulut’un karizmasını çizdi…

Bu araştırma, Ali Haydar Bulut’un kimyasını bozdu…

İNSANİ GELİŞME VAKFI’NA BASKI MI YAPTI?

Kim bilir belki de Ali Haydar Bulut, İNGEV yönetimine durumu yumuşatan bir yazı yayınlamasıyla ilgili baskı yapmıştır…

Ne de olsa dolaylı yönden iktidar gücü elinde…

Hükümette eli güçlü birilerini devreye sokup, İnsani Gelişme Vakfı yönetimine baskı yapmıştır…

Olabilir mi, olabilir!

İnsani Gelişme Vakfı yönetimi de “ne şiş yansın, ne kebap misali”, basit bir metni sitesine koyup, hem kendilerinin, hem de Derince Belediyesi’nin hatalı olduğunu kabul ederek, durumu kurtarma yoluna gittiğini düşünebiliriz…

BELEDİYENİN 4 PROJESİ

İnsani Gelişme Vakfı’nın araştırmasına gerek yok, zaten Derince’de yaşayan vatandaşlar, Ali Haydar Bulut’un başarısız bir belediye başkanı olduğundan kuşku duymuyorlar…

Derince merkezdeki konferans salonu, Yenikent Mahallesi’ndeki kapalı Pazar, 60 Evler’deki yelken kafe projesi, İshakçılardaki güreş sahası projesi pişirip, pişirip önünüze koyuyor…

ALİ HAYDAR BULUT’UN ADAYLIĞI

Görüştüğüm Derinceliler, “AKP yönetiminin Derince’ye yapacağı en büyük iyilik, Ali Haydar Bulut’u Mart 2019’daki yerel seçimlerde aday göstermemesi olacaktır… Zira eski başkan Aziz Alemdar’ı arar olduk” diyorlar…

CHP’LİLER ALİ HAYDAR BULUT’U İSTİYOR

Bu arada şuna ifade ediyorum ki; CHP’liler de Ali Haydar Bulut’un yeniden aday gösterilmesini çok istiyor…

Zira CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, bunu Ali Haydar Bulut’un yüzüne de söylemiş…

Sanırım bu durum, bir belediye başkanının düşmek istemeyeceği en son durum olacaktır…