CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici

Önce şunu belirteyim.

CHP, cumhurbaşkanı adayını açıklamadığı her dakika kaybediyor.

Neden kaybediyor, bakın anlatayım.

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının açıklandığı dakikadan itibaren (18 Nisan Çarşamba saat 15.55), herkes kafasındaki taşları yerli yerine oturtmaya başladı.

Ortada iki cumhurbaşkanı adayı var.

*Recep Tayyip Erdoğan…

*Meral Akşener…

Erdoğan’ı beğenen “Erdoğan”, Akşener’i beğenen “Akşener” demeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu “Evet, ben de adayım” dese, Kılıçdaroğlu’nu da kafasına yerleştiren olacak.

Ama demiyor.

“Parti meclisi karar verir” diyor.

Kılıçdaroğlu, ne düşünüyor?

İki gündür CHP’de genel merkeze yakın isimlerle konuşuyorum.

Çektiğim fotoğraf şu:

*Kemal Kılıçdaroğlu “Adayım” dese, bugün adaylığını açıklayabilir. Partide Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan yok.

*Kemal Kılıçdaroğlu, eğer aday olursa, kesinlikle ikinci tura kalacağına inanıyor. Ancak ikinci turda İyi Parti, Saadet Partisi ve Güneydoğu oylarını eksiksiz alacağı konusunda kendisine güvenmiyor. Her kesime daha yakın, her kesimin oyunu alabilecek “bir isim” arayışında. Bu konuda İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle görüşüyor. Kendisi dışında önerdiği bazı isimler var.

*CHP’nin “cumhurbaşkanı havuzu”ndaki isimler şunlar: İlhan Kesici, Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Büyükerşen…

İlhan Kesici ismi banko önde

Çektiğim fotoğrafta gördüğüm şu:

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, İLHAN KESİCİ!

Kemal Kılıçdaroğlu’nunaradığı isim, eğer son anda bir değişiklik olmazsa, Kesici…

Bütün oklar, İlhan Kesici’yi gösteriyor.

24 Nisan Salı günü CHP Parti Meclisi toplantısı var.

O gün isimle ilgili parti iç tüzüğü prosedürü tamamlanır, toplantı sonrası veya ertesi gün İlhan Kesici ismi düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanır.

İlhan Kesici, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla artılara sahip

İlhan Kesici’yi 1990’lı yıllardan bu yana tanırım.

*İyi yetişmiş bir vatan evladı.

*Entelektüel birikimi olan bir kişi.

*Ülkemizi dışarıda temsil kabiliyeti yüksek bir siyasetçi.

*Merkez sağdan ülkücü kesime kadar, partisi dışındaki her kesine sıcak gelen bir isim.

*Anadolu irfanı ile evrensel kültürü harmanlayan bir şahsiyet.

*Siyasetçilerde görmeye alışık olmadığımız kadar sıcakkanlı ve güleryüzlü.

*Halka dokunmasını bilir. Bilim adamıyla da, sokaktaki ayakkabı boyacısıyla da rahat diyaloğa girebilir.

*Dini bilgisi çok fazladır, din satarak siyaset yapmaya çalışanlara ağzının payını en iyi verecek kişidir.

Bütün bu özellikleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’ndan artıları daha fazladır.

Meral Akşener’in yanı sıra, seçimlerde Erdoğan’la yarışabilecek en iyi isimdir.

İlhan Kesici’yi biraz daha yakından tanıyın

*22 Kasım 1948 Zara-Sivas doğumlu

*İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Sivas’ta okudu.

*Yüksek Öğrenim: Ankara ODTÜ Endüstri Yüksek Mühendisliği. Lisans ve lisansüstü.

İngiltere, Bradford Üniversitesi, "Altyapı Projeleri ve Ekonomik Kalkınma"; Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü "Kamu Yüksek Yöneticiliği".

*İş Hayatı:

-TCDD-Devlet Demiryolları: Proje Başmühendisi, Daire Başkan Yardımcısı

-Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür.

-Belçika, Brüksel: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı

-Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Müsteşar

-Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi

*Siyasi Hayatı:

-20. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)

-Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

-23. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)

-Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

-25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)

-Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi

*Medeni Hali: Evli, bir kızı var.

*Yabancı Dili: İngilizce