Mevsimlik çiçeklerin dikim ve bakımları

Saygıdeğer Okuyucularım;

Mevsimlik yaz çiçeklerini nisan ayı sonlarından itibaren bahçelerdeki yerlerine ve balkon saksılarına dikebiliriz. Ancak dikeceğimiz çiçeklerin yerleri yaşamalarına ve gelişmelerine uygun yerler olmalıdır. Güneş!i seven çiçekler, güneşli yerlere; Güneş’ten etkilenen çiçekler ise gölgelik alanlara dikilmelidir. Böyle yapılmadığı zaman çiçekler, kısa zamanda bozulacak ve kuruyacaklardır. Güneşli alanlarda yetişen birçok çiçek çeşidi bulunmaktadır. Bunların bazılarını sıralamak gerekirse sardunya çeşitleri, ipek çiçeği, gazenia, kadife çiçeği, horoz ibiği, kına çiçeği, medine çiçeği, ateş çiçeği, bahçe begonyası, petunye, vapur dumanı, saraypatı gibi çiçekler Güneş alan yerlere dikilmelidir. Çam güzeli, mor menekşe gibi çiçek türleri de yarı gölgelik alanlara dikilmelidirler. Ayrıca ortanca bitkisini de devamlı Güneş alan yerlere dikilmemeli; yarı gölgeli ağaç altı alanlara dikilmelidir.

Çiçeklerimizden su ihtiyaçları fazla olan çeşitleri, sık sık sulamalıyız. Suyu fazla sevmeyen çiçekleri ise daha seyrek sulamalıyız. Sardunya ve gazenia gibi çiçekler, fazla su sevmeyen çeşitlerdir; ayrıca sulama yaparken mümkün olduğu kadar güneşte su vermemeliyiz. Akşam veya sabah serinliğinde su vermeliyiz. Akşam serinliğinde verdiğimiz su, en faydalısıdır. Sulama yaparken, hortumla yapılan sulamalarda fazla tazyikli su verilmemeli; çiçeklerin köklerindeki toprağın oyulmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca su verirken, çiçek yaprakları mümkün olduğu kadar sudan korunmalıdır. Ara sıra çiçeklerin dipleri çapalanarak toprak kabartılmalı ve varsa yabancı otlar da temizlenmelidir. Toprak kabartıldıktan sonra çiçeklere iki ile üç gün su verilmemeli; bu zamanda toprak havalanmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,