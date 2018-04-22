Çintimar: Hakemlere bir lira borcum yok, Hakem Furkan Atalı: 100 maç alacağım var

Hakemlerin ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili birkaç yazı yazdım ve ihbarlar gelmeye devam ediyor. Hem de isim vererek, rakam vererek…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, personel alacakları ve hakem ücretleriyle ilgili yazımıza dobra dobra yanıt vermişti. Doruktakiler Ödül törenimize katılan Sayın Çintimar, devlet adamlığı ciddiyetiyle, sorduğum soruya açık ve net yanıt vermişti…

Kendisine “Müdürüm, hakem ve personel borçlarıyla ilgili ne söyleyeceksiniz?” diye sordum… Kendisi de gayet açık ve net olarak şunu söyledi…

“Benim hakemlere bir lira borcum yok. Ama personele borcum var. Personelim canla başla çalışıyorlar, ama ödemeleri mecburen aksatıyoruz. Onlara borçluyum”…

Ben bu açıklamayı köşemde yayınladıktan sonra, yanıtımı aldığımı, benim için olayın kapandığını söyledim…

Taa ki, biraz gecikmeli olarak, voleybol hakemi Furkan Atalı, adını açık açık verme cesareti de göstererek (Kendisini kutluyorum), Ocak, Şubat, Mart, Nisan paralarını alamadıklarını, yaklaşık 100 maç alacağı olduğunu söyleyene kadar. Kendilerine yakın zamanda, sadece Kasım ve Aralık paralarının ödendiğini söyledi ve Çihtimar’ın ‘hakemlere bir lira borcum yok’ açıklamasına şaşırdığını sözlerine ekledi…

Aynı durumun sadece voleybolda değil, basketbolda, hentbolda ve diğer birçok branşta da yaşandığını dile getirdi…

Yani hakemlerin büyük bir bölümü, hâlâ paralarını alamıyormuş…

Hem de 100 maç, 150 maç ücreti gibi rakamlar ortaya çıkıyor…

Daha önce, beni telefonla arayıp, isim vermekten korkanlara inat, mertçe ortaya çıkıp, durumu söyleyen Furkan Atalı, örnek bir davranış sergilemiştir…

Tabii ki titizliğiyle ve disipliniyle tanıdığımız Muzaffer Çintimar müdürümüz de gereken açıklamayı yapacaktır…

Taşınma telaşı içerisinde, elbet bu konuda da insanları rahatlatan sözler sarf edecektir…

Bizim görevimiz, mağdur durumda olan insanların sesi olmaktır…

Ben Çintimar’ın, kimseyi mağdur edeceğine inanmıyorum…

Bence kaynak geldikçe aktarıyordur… Sanırım bakanlıktan bürokratik bir gecikme vardır… Bilemiyorum elbette, belki de bir ihtimal söz konusudur… Ama aksaklık nerededir ?.. Açıklanmalıdır…

Daha önceki müdürler döneminde, birçok kişi mahkemelik oldu… Bunun izleri hâlâ sürüyor… Bundan önceki yazılarımda da, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde, tek bir Fetö’cü bile bulunmadığını bizzat yazan benim…

Bakalım hakem ücretleri konusunda nasıl bir açıklama gelecek?..

Biz görevimizi yapıp, mağdur vatandaşın sesi olduk… Son söz Çintimar’ın… Sütunlarımız tüm mağdurların emirlerine amadedir…

Elçiye zeval olmaz !..

Boşuna dememişler…

“Emekçinin alın teri kurumadan, hakkını ödeyiniz” diye… Yahu adamlar dört aydır para alamıyormuş… iddia doğruysa, el insaf…