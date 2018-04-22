Vatan haini kim?

Tam 1 yıl önce; CHP Genel Başkanı “Erken seçim” istiyor…

Reis Recep Tayyip Erdoğan: “Erken seçim istemek, vatana ihanettir (!)” diyor…

Ve…

Bir yıl süresince; her kim “erken seçim” istese, Reis; “Erken seçim isteyen vatan hainidir (!)” diye tersliyor…

Gün geliyor, devran dönüyor…

Bir zamanlar; “Seni o saraydan indirmezsem…” diye kükreyen Bahçeli, “26 Ağustos’ta erken seçim istiyorum!” diye ortaya çıkıyor.

Ertesi gün, Reis; “Erken seçim 24 Haziran’da yapılacak (!)” diye fetvayı veriyor…

Hani, erken seçim istemek vatana ihanetti?

Hani, erken seçim “isteyenler” VATAN HAİNİ’ydi?

Peki; bir yıldır ülkenin gidişatının kötü olduğunu, vatandaşın ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, erken seçim isteyenler “VATAN HAİNİ” ilan edilirken, bu iddiaların doğruluğunu teyit edercesine, “Biz artık bu ülkeyi AKP hükümeti ile yönetemiyoruz (!) Erken seçim istiyoruz” diye bayrak açan MHP lideri Devlet Bey ve “Devlet Bey haklı, erken seçime gitmeliyiz,erken seçim kararı almalıyız (!)” diyen ve Bahçeli’nin 26 Ağustos teklifini daha öne alarak , “Erken Seçimi” 24 Haziran tarihinde “yapılacak” diye açıklayan Reis Erdoğan hainlikten kurtuluyor mu?

Erken seçim “isteyenler” VATAN HAİNİDİR denilen ülkede, “ERKEN SEÇİM yapalım” diyenler, vatan kurtaran adamlar mı oluyor?

Ah Aziz Nesin Ah… Tam da senin yaşayacağın günler bu günler…

Ayakların baş, başların “ayak” olduğu günler…

Bu nasıl bir “Devlet” aşkı böyle…

Millet, siyasi parti genel başkanları ile, milletvekilleri ile, odalar, birlikler, sivil toplum örgütleriyle,

“eken seçim” istiyoruz diye bir yıldır eylemler yapar söylemler üretir, derdini “sağır sultana” duyururken,nedense bir türlü “Reis’e” duyuramadı…

Reis her duyduğunda, Kasımpaşa raconu ile onların seslerini susturur ve noktayı koyardı; “Erken seçim isteyenler bu “vatana ihanet” ediyorlar. Erken seçim istemek, vatana ihanettir (!)” derdi…

Cumhurbaşkanlığı seçimini “çantada keklik” olmadığı endişesi ile yaşayan Reis, kendisini saraydan indirmekle tehdit eden, kendisine meydan okuyan, ama ne olduysa aralarında bir an daReis’in tek güvendiği “ortak” konumuna gelen “DEVLET” Bey’in Erken seçim teklifine “karşı” koyamadı ve ‘Erken’in de ‘erken’i bir seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

Devlet Bahçeli “ Malazgirt’i hatırlatarak” birilerinden “oy” almayı hayal ettiği seçim tarihinin Reis tarafından kabul edilmemesine rağmen “vatan haini” olarak anılacak olsa da, “erken seçim” teklifinin kabul edilmesine kim bilir ne kadar memnun olmuş, Alpaslan’ın Malazgirt’te kazandığı zaferden sonraki mutluluğunu, Tayyip Erdoğan’a “erken seçim” kararını kabul ettirdiği için yaşamış ve sevinmiştir.

Siyasi tarihimiz de muhalefet parti liderlerinin bilmem kaç seçimdir seçimi kazanamadıkları için Reis tarafından “ALAY” konusu olduğunda nedense hep CHP lideri konu edilir, Devlet Bahçeli de bunca siyasi hayatında ve genel başkanlığı döneminde seçim kaybetmesine rağmen, CHP lideri kadar bırakın ALAY edilmeyi,birileri tarafından hatırlanmaz bile.

Reisin şehzadesi Devlet Bahçeli’nin “erken seçim” istemesi, VATAN HAİNLİĞİ DEĞİL Mİ?

Eğer değilse bir yıldır “erken seçim” diyenler neden VATAN HAİNİ (!)

Söyler misiniz; sizce, gerçek VATAN HAİNİ KİM?