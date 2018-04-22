İmamlar, öğretmenler, belediye çalışanları ve SP İl Başkanı Nurettin Çelik

Önceki gün Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve Başkan Yardımcısı Alaattin Çakmak ziyaretimize geldiler.

Uzun uzun konuştuk.

MİA ve çöp fabrikası tartışmalarını, konuştuk.

Baskın seçim kararını, konuştuk.

İttifakları, konuştuk.

Seçim çalışmalarını, konuştuk.

Seçim güvenliğini, konuştuk.

Nurettin Bey, bütün bu konuştuklarımız içinde özellikle “sandık güvenliği” üzerinde çok durdu.

Partisinin endişelerini dile getirdi.

Dedi ki: ”Sandık başkanlarının devlet memuru olması düzenlemesi getirildi. Tamam devlet memuru olsun da, memurlarımızın çoğu AKP’ye angaje olmuş (sözveride bulunmuş) durumda. Ben sandık başkanlarını memurlardan yapıyorum demek, onlara dönüp ‘Gereğini yapın’ demek. Özellikle belediye memurları kesinlikle sandık başkanı olmamalı. Çünkü kimlerden ne talimatı alacakları belli… İmamlardan da sandık başkanı olmamalı. Sadece öğretmenler sandık başkanı olmalı. Biz öğretmenlerimize güveniyoruz.”

Nurettin Çelik’e göre, 24 Haziran seçimlerinde birinci önemli konu, sandık güvenliği.

Sandık başkanlarının “güvenilir kişi” olması…

Çelik’in bu görüşüne ben de aynen katılıyorum.

Sandıkta, “şaibe” olmamalı.

Sandıkta, “alavere dalavere” çevrilmemeli.

Herkes, sandığa güvenmeli.

Kullandığı oyun doğru sayıldığından emin olmalı.

Kimse, sandık başkanlarından kuşku duymamalı.

İZAYDAŞ’ın kış kokusu

Neymiş?

Çöp fabrikaları kent merkezine yapılabilecek kadar temizmiş.

Neymiş?

Çöp fabrikası “pis koku” çıkarmazmış.

Neymiş?

Çöp fabrikası “zehirli gaz” salmazmış.

Hani derler ya, “Siz bunları benim külahıma anlatın!”

Aynen öyle…

Siz gidin, çöp fabrikasını Alikahya ve Yuvam İzmit’te oturanlara sorun.

Çevreyi kirletiyor mu, kirletmiyor mu?

Çevresine pis koku salıyor mu, salmıyor mu?

Sorun bakalım, ne cevap alacaksınız?

Önceki gün Yuvam Evleri’nden bir okurum aradı.

İzaydaş’tan gelen koku yine genzini yakmış.

“Pencere açamıyoruz” dedi.

Temiz hava almak için çoluk çocuk dağlara, tepelere çıkıyoruz” diye ekledi.

Sonra, kendisine İzaydaş’ta çalışan bir arkadaşının söylediklerini anlattı.

Aslında İzaydaş’ta “pis kokuyu filtre eden” sistem varmış.

Ancak bu sistemin işletme gideri fazla olduğundan sadece çok sıcak havalarda çalıştırıyorlarmış.

Haziran sonuna doğru devreye alınacakmış.

İyi de bu olacak şey mi?

Haziran sonuna kadar çevresinde oturanlar ne yapacak?

Burnunu tutarak mı dolaşacak?

Pis koku yazın da vardır, kışın da.

Sadece yaz aylarında etkisi fazladır, insanı bayar.

İnsanı baymıyor diye, işletme gideri fazla diye, diğer aylarda sistemi çalıştırmamak olur mu?

Tam da ikinci çöp fabrikasının tartışıldığı şu günlerde, mevcut çöp fabrikasının etrafa pis koku salmasını umursamamak ne kadar doğru, sizlerin takdirine bırakıyorum.

Lokman Hekim’den oğluna…

Lokman Hekim, oğluna der ki:

Hayatta 3 şeyden taviz verme!

*En iyi yemeği yemekten…

*En konforlu yatakta uyumaktan…

*En lüks evde oturmaktan…

Oğlu, “Babacığım, biz fakiriz, ben bunu nasıl gerçekleştireceğim” deyince, Lokman Hekim şöyle cevaplar:

*Sadece acıktığında yemek yersen, en iyi yemeği yemiş olursun.

*Çok çalışıp yorgun bir şekilde uyursan, konforlu yatakta yatmış olursun.

*İnsanlara iyi muamele yaparsan, onların kalbinde yer edersin, böylece en lüks evde oturmuş olursun.

2 görüş

*“Toplumları cehaletten modern bir eğitim kurtarır. Eğitim seviyesi düşük milletler cehalet tuzağına düşer. Cahil milletlerde demokrasinin olmasının hiçbir faydası yoktur. Çünkü cahil halklar genellikle kendilerini para, iş, vatan ve din gibi unsurlarla kandıranlara oy verirler.” Friedrich NİETZSCHE

*”Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır.” Şems-i TEBRİSİ