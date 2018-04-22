Yıldız Holding kurucusu Sabri Ülker 12 Haziran 2012 tarihinde vefat etti. Sıfırdan zirveye yükselerek bir azmin zaferi başarı öyküsüne imza atan Sabri Ülker’in başarı sırlarını bilmek ister misiniz?

İşte Sabri Ülker’in çalışkanlık, mütevazilik ve ileri görüşlülükle harmanladığı yöneticilik ilkeleri…

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“Sabah erken kalk, kahvaltıyı atlama, kahveni kendin pişir!”

Sabri Ülker'in, aile ile birlikte geçirilen Pazar günleri haricinde, en önemsediği faaliyetlerden birisi kahvaltı. Muhtemelen aşırı yoğun iş temposuyla geçen uzun yıllar sırasında çocuklarıyla iş dışı bir günlük/rutin baba-oğul ilişkisi kurabilmek, onlara kendi elleriyle hizmet etmek/babalık gösterebilmek için özellikle işlevselleştirdiği beşerî bir tören olmuş kahvaltı. Kahvesini kendi pişirmesi de cabası...

“Sen toplantıya çalışma, toplantı sana çalışsın!”

Plaza insanlarının belası: Toplantı. İş hayatına üretimde (çalıştığı fabrikanın hamur dairesi) başladığı ve ömrü boyunca üretimden kopmadığı için zaman ile üretkenlik/verimlilik ilişkisini güçlü biçimde kurabilen sanayici hassasiyetle bitmek bilmez toplantıların verimliliği konusunda takıntılı...

“Herkes fikir üretirse malı kim üretecek?!”

Bir şirket yöneticisi, toplantılardaki suskunluğu ve tartışmalara katılmaması nedeniyle kapalı kapılar ardında eleştirilmektedir. Sabri Ülker kaşlarını yukarı kaldırıp odadaki herkesin yutkunmasına neden olan yorumunu yapar: "Kafası hiç çalışmıyor gibi gözükür. Aslında beyni her söyleneni sünger gibi emer. Tatbikatta ise çok inatçıdır. Bize böyle yöneticiler de lâzım. Herkes fikir üretirse, malı kim üretecek?"

“Sermayesini servet yapan soba ateşine çıra olur!”

Göztepe’deki evini 1968 yılında yeni fabrika yatırımı yapabilmek için satar. Bir

sonraki evini ancak 1982’de alacak, o tarihe kadar tüm kazanımlarını

fabrikalarını büyütmek için sermaye yapacak, “Zengin olan şirket olmalı.

Sahibi zengin olup kendisi fakir olan şirketin nefesi çabuk tükenir.

Sermayesini servet yapan patron soba ateşine çıra olur” diyecektir.

"Rakibinin aleyhinde konuşmak defodur!"

Aynı sektör ve iş kolunda çalışan şirketlerin belini kırmaya yönelik yıkıcı rekabet taktiklerini hiçbir zaman benimsemez... Bu yönüyle sektördeki rakiplerinin de saygısını kazanır.

“Süte hâkim olamayan dondurma yapamaz!”

'Efendim, yazın sıcaklar başlayınca bisküvi ve bilhassa çikolata tüketimi azalıyor. Bu yıl dondurma işine başlasak mı?' diye sorduğumda, kulaklarıma altın küpe olan şu cevabı vermişti: 'Süte hakim olamayan, dondurma yapamaz evladım!'Son on yılda pek çok sektörde dillere pelesenk olan kademeli, yatay ve organik entegrasyon fazları kuramlarının (Convergence ve Divergence tartışmaları) işaret ettiği gerçeği erken fark etmiş gözükmektedir. Bir ayağı gazda olsa da, bir eli hep frendedir.

"Bisküvi yapar, bisküvi satarız!"

Ülker'in yakın zamanda emekli olan üst yöneticilerinden Necdet Buzbaş'ın aktardığına göre bir gün Buzbaş, Sabri Ülker'le birlikte Trabzon uçağına binmek için Atatürk Havalimanına gider. Bekleme salonunda onca boş koltuk olmasına rağmen yanlarına bir amca gelip oturur, konuşmalarına kulak kesilir ve birden konuşmaya tam ortasından dalıverir: "Ne işle meşgulsünüz?" Sabri Ülker tevazuyla "Bisküvi yapar, bisküvi satarız" der. Bu tevazunun karşılığı, kulak misafiri amcanın cevabıyla uzun yıllar unutulmayacak bir gurur nişanı olacaktır: "Madem bisküvi yapıyorsunuz bari Ülker gibi yapın!".

"Dile dökerek değil, örnek olarak çalış!"

Fikir üretmek ve görüş belirtmek olmazsa olmaz. Ama uygulamaya bir türlü geçemeyip sürekli konuşur olup gözükmek de biraz sıkıntılı. Hçbir sanayicinin uygulamaya dönüşmeyen lafların debisinin artmasına tahammülü uzun sürmez... Sabri Ülker'in kalbi kırmadan ama kulağa küpe yapabilmek için biraz da vurgulayarakkullandığı ihtar sözlerinden...

“Kekin en iyisini şimdi yaparsak, bisküvi yapmayı unuturuz!”

Ülker'in kek üretimine başlamak için ortaklık masasına oturduğu uluslararası bir gıda devi ile görüşmeler sona yaklaşmaktadır. Ancak danışmanlarının ortaklığın maliyetinin yüksek olmasına ilişkin "İstesek bu kekin en iyisini yaparız, bu parayı/payı onlara vermeye lüzum var mı?" sorusuna muhatap olur. Sabri Ülker'in cevabı, bugün Holding'lerin ve işletme gurularının dillerine pelesenk olmuş "Ana odak işlere (core business) odaklan" sözünün (Ve Amerikalılar'ın kullanmaya bayıldığı "bir seferde bir adım" veczinin) o günlerdeki replikasıdır: "Elbette yaparız ama kekin en iyisini şimdi yaparsak bisküvi yapmayı unuturuz"

“Her zaman bir B planın olsun!”

Sabri Ülker'in üretime başladığı tarih 1944... İkinci Dünya Savaşı sürüyor. Kendisi de bizzat (Kırım'dan) muhacir/göçmen. 50 - 60 arası parti çekişmelerini yakından izliyor, şahit oluyor. 60 İhtilali'ne de. Dilinden düşürmediği "Her zaman bir B Planın olsun!" tavsiyesi sadece konjonktürel üretim/ortaklık/finans meselelerinden ibaret olmaktan çok "her şeye dair" algılanabilir.

“İşinin ehli ile çalış!”

Sabri Ülker'in gerek yönetici transferlerinde gerek yurt dışından uzman getirtme yönteminde (İş dünyasının efsane ismi Tekfen kurucusu Nihat Gökyiğit "Yurt dışından uzman getirtmeyi Sabri Bey'den öğrendik" demişti) gerekse de iş ortaklıklarının seçimindeki titizliği, en sık başvurduğu sözlerden biri olan "İşinin ehli ile çalış!" düsturuna uygun düşüyor.

"Müşterinize para kazandırın!"

“Müşterinize para kazandırın. Müşteriniz, sizinle yaptığı ticaretin kârından memnun olsun.

Bununla beraber, ilişkileriniz ilkeli, öyle dürüst ve öyle samimi olsun ki; bu operasyonda sizin istihdam edilmiş olmanızdan da memnun olsun. Haklarımızı korumak adına müşteriyi zorlamayın. Ama müşteri ile iyi geçinmek adına haklarımıza da halel getirmeyin.” Ülker'de "müşteri" bayi/bakkal/satıcı anlamına geliyor. Son kullanıcı ise "tüketici" olarak adlandırılıyor.

“Dinlemeyi bilmeyen yönetmeyi bilemez!”

Merhum Sabri Ülker kendisinden tavsiye isteyenlere "Adım Sabri, size de sabırlı olmayı tavsiye ederim" demesiyle nam salmış. Bu sabrı en görünür kıldığı anlar karşısındakini sabırla dinlediği anlar. Kaynak: http://www.onedio.com